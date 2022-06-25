У Полтаві тривалий час немає ладу на ринку перевезень пасажирів приватними автобусами. Із 13 травня до 11 червня приватні перевізники не випускали транспортні засоби на маршрути міста, посилаючись на брак на заправках пального і небажання працювати без прибутку та вимагаючи від влади підвищення тарифів з 8 до 25 гривень. Вони жодним чином не обґрунтували встановлення саме такого тарифу.

Потім їхні вимоги трохи зменшилися. Проте перевізники продовжували вимагати такий тариф, який викликав обурення пасажирів (зарплати ж ніхто не підвищував) і влади, представники якої намагалися різними способами, зокрема посилаючись на закони воєнного часу, приструнити шантажистів.

Мережа руху нова, проблеми старі

Про перипетії в автоперевезеннях у Полтаві ми вже розповідали у статті «Чому в Полтаві побільшало велосипедистів» («УК» №128 за 10 червня). Ситуація склалася така, що на початку червня в обласному центрі приватного пасажирського автотранспорту працювало значно менше від потреби. Чиновникам міської ради надходили скарги від жителів міста і переселенців, які були не вдоволені таким станом справ. Проте перевізники й далі вимагали підвищити тариф, мотивуючи це тим, що несуть відповідальність за колективи, які в них працюють, і що в Кременчуці на той момент тарифи на проїзд у приватних автобусах уже підвищили до 15 гривень.

На початку другої декади червня приватні автобуси нарешті з’явилися на маршрутах Полтави. Між владою і перевізниками було досягнуто тарифного консенсусу. Більш того, у галузі пасажирських автоперевезень міста відбулася справжня революція: транспортний відділ Полтавської міської ради на основі концепції від німецьких партнерів GIZ розробив нову мережу автобусних маршрутів, які вже відображаються у додатках EasyWay та CityBus. Міська рада опублікувала детальну схему руху кожного маршруту. Із 15 червня оператор системи безготівкової оплати проїзду ТОВ «Фарго Сістемс» мав розпочати продаж пластикових карток з тарифним пакетом «Гаманець».

За словами директора товариства Максима Голдиша, вартість пластикової картки становить 50 гривень (до війни її планували продавати за 35 гривень). «Фарго Сістемс» змінив умови тарифного пакета — знижка у приватному транспорті становитиме не анонсовані 14 гривень, а 13 гривень.

«Ми провели успішні переговори з перевізниками, запропонували їм більш істотну знижку і не братимемо з цієї гривні комісію. Тому і пасажири, і перевізники мають бути задоволені, — розповідає Максим Голдиш. — Умови цього пакета такі: автобус приватний — 13 гривень, автобус комунальний — 12 гривень.

Якщо пасажир провалідував картку у транспортному засобі одного перевізника, а потім упродовж 35 хвилин пересів на інший, то цей другий перевізник нічого не отримує за безплатне перевезення. Перерахування товариства перевізникам відбуваються в межах договору щодня після взаємного узгодження безготівковим платежем».

Максим Голдиш повідомив, що актуальна інформація щодо е-квитка з’являтиметься у групі «Полтавська картка» у фейсбуці.

Платіть, скільки скажуть

Незабаром розпочнеться продаж карток з тарифним пакетом «Комунальний проїзний» з фіксованою вартістю 510 гривень за 60 поїздок. Щодо пакета «Єдиний проїзний» вартістю 600 гривень, то він має запрацювати тільки після того, як приватники обладнають свій транспорт валідаторами.

За логікою речей, після всіх подій, які відбулися за останній місяць на ринку перевезень приватними автобусами Полтави, всі учасники недавнього конфлікту мали б зітхнути з полегшенням. Але в реальності цей конфлікт триває й досі.

Останнім часом Полтаву заполонили піратські маршрутки з тарифом 10 гривень. Так, пасажирам це вигідно, проте якщо нелегали й надалі їздитимуть маршрутами міста без валідаторів і з таким тарифом, то частково втрачається сенс купувати електронну картку, яка надає знижку 5 гривень: із 15 гривень до 13 або 10 гривень.

Подейкують, що причина цієї тарифної анархії така. Згідно з рішенням міськвиконкому, замовник послуг з перевезення пасажирів має укласти тимчасові договори з 16 перевізниками. Із 270 маршруток у Полтаві міська влада вирішила залишити тільки 100. За планом, усі вони працюватимуть з ліцензіями компаній, що прямо або опосередковано належать місцевому підприємцеві голові Асоціації перевізників Полтавщини.

Ображені перевізники вирішили утворити неформальне об’єднання, щоб через Полтавську ОВА отримати ліцензії на приміські маршрути. Водії приблизно 70 мікроавтобусів працюють у місті за старими маршрутами. Це й дало їм змогу встановити тариф 10 гривень.

Пірати нівелюють задум системи е-квитка, який передбачає обладнати весь транспорт валідаторами та продати полтавцям електронні картки, які надають їм різні знижки: від 1 до 5 гривень. Пересічний пасажир теж тоді вирішить, що йому не обов’язково мати електронну картку, а краще користуватися транспортом за 10 гривень і без неї.

Начебто перевізники-нелегали мають неформального лідера, який є власником та директором приватного підприємства, що вже багато років здійснює міжміські перевезення. Він завдяки своїм діловим зв’язкам і прикриває піратів від перевірок контролюючих органів.

Чи так це насправді, поки що достеменно не відомо. Керівник транспортного відділу Полтавської міської ради Віталій Животенко повідомив, що з приводу безконтрольної роботи нелегальних перевізників звертатиметься до виконкому, після чого міська влада звернеться до прокуратури та поліції.