Ще до народження дитини батьків турбує проблема зарахування майбутнього малюка до дитячого садка. У Міністерстві освіти і науки роз’яснюють процедуру електронного запису у садок. Зважаючи на складну ситуацію з дитсадками, у чергу можна ставати навіть з моменту народження дитини. Однак лише в тому випадку, якщо батьки впевнені, що не змінюватимуть своє місце проживання. В іншому разі таке рішення буде недоцільним.

Спершу батькам необхідно обрати заклад. Після того, як батьки зареєстрували дитину в електронній системі, їм відкривається вільний доступ до черги і вони можуть відслідковувати своє просування у цій черзі. Мета такого реєстру – зниження корупції у дошкільних закладах.

Батькам слід постійно відслідковувати статус. Після отримання повідомлення на електронну адресу слід подати необхідні документи для вступу (термін подачі документів встановлюється місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування). В іншому випадку черга автоматично скасовується.

Ще одне з багатьох питань, яке хвилює батьків: чи можуть перебувати діти, які досягли шестирічного віку, у дитячому садку? Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07. 2011 р. № 1/9- 552 надається роз’яснення, що діти, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилось 6 років, мають право за бажанням батьків перебувати в дошкільних навчальних закладах до 7 років. У випадку ж відрахування дитини у батьків є можливість захищати права у суді.

Цікавим є зарубіжний досвід виховання і догляду за малюками. Наприклад, японський. Методика виховання дітей в Японії є унікальною і не схожа ні на одну з країн. У деяких сім'ях, де батьки працюють, дітьми займаються бабусі та інші родичі, дитячий садок – це крайній захід. Крім того, щоб влаштувати дитину до садка, батьки зобов'язані надати довідки з роботи із зазначенням кількості робочих годин на день. Такі довідки потрібно надавати двічі на рік, поки дитина не піде до школи. Таким чином, мами-домогосподарки не можуть віддавати дітей до недорогих муніципальних дитсадків, навіть якщо дітей у сім'ї кілька.

Для дітей із забезпечених сімей існують платні дитсадки й окремі групи, які беруть вихованців незалежно від того, чи працює мама. Більшість вихователів не мають спеціальної педагогічної освіти: щоб працювати в садку, досить мати вищу освіту будь-якого профілю і пройти спеціальні курси вихователів.

У Великобританії до державного дитячого садка можуть потрапити лише ті діти, яким на 1 вересня виповнилося 3 роки. Навіть якщо день народження у малюка 2 вересня, доведеться чекати своєї черги ще цілий рік – такі правила.

Англійці дбають про безпеку дітей, тому дитину з дитсадку можуть забрати лише батьки. Якщо мама відправила за малюком бабусю, та повинна сказати вихователю секретний пароль, і тільки тоді їй віддадуть онука.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, упродовж 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано майже 9 тисяч звернень з питань освіти. Зокрема, станом на початок листопада надійшло понад півтисячі звернень з питань зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів.

З-поміж найбільш нагальних проблем розвитку дошкільної освіти – зарахування дітей до дитячих навчальних закладів, у першу чергу через брак вільних місць та неналежне функціонування системи електронного запису. Крім того, причиною відмови є відсутність необхідних щеплень, довідок про підтвердження місця проживання, сплати коштів при влаштуванні дітей до дитячих садків.

Ось деякі приклади звернень.

Жителька м. Одеса зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що у зв’язку з переїздом з родиною до іншого району міста, звернулася до дитячого садка поруч з будинком та школою, яку відвідує старша дитина. Заявниці необхідно влаштувати до садка сина – 2017 року народження. За її словами, у дитячому закладі є вільні місця, але їй порадили записатись у чергу. Жінка просила посприяти у зарахуванні малюка без черги до садка.

За результатами розгляду звернення, у департаменті освіти та науки Одеської міської ради її поінформували, що влаштування дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси відбувається на підставі електронної путівки. Для отримання путівки необхідно зареєструвати дитину на електронному порталі asrd.org. Станом на 15.10.2019 р. дитина не зареєстрована до Одеського ДНЗ в автоматизованій системі реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

Для отримання консультації з питань реєстрації дитини на порталі asrd.org, а також наявності вільних місць у закладах дошкільної освіти району, їй порадили звернутися до територіального відділу освіти департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

Заявниця з м. Глобине Полтавської області виховує дитину, 2016 року народження. За місцем роботи їй оформили відпустку для догляду за дитиною до 6 років. У вересні 2019 року вона звернулася до дитячої поліклініки міста з проханням надати медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад. Проте, отримала відмову з посиланням на те, що відповідно до законодавства не має права оформити дитину в ДНЗ, оскільки оформила відпустку до 6 років. Жінка просила допомогти у вирішенні питання.

У Глобинській районній державній адміністрації Полтавської області відповіли, що за інформацією адміністрації комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги у Глобинському районі» лікарем-педіатром медичного закладу заявниці видана довідка про те, що її дитина потребує домашнього догляду з 10.06.2019 р. по 10.12.2019 р. Проте, законом не заборонено відвідування дитиною ДНЗ. Отже, при зверненні до Центру первинної медико-санітарної допомоги у Глобинському районі заявниці буде видана довідка про стан здоров'я дитини, що необхідна для відвідування дитячого садка.

Жителька Біляївського району Одеської області просила допомогти віднайти можливість влаштувати її дитину, 2015 року народження, до дитячого садка. Жінка зауважила, що дитина перебуває в електронній черзі з 2017 року, але в дитячий садок зараховуються більш молодші діти.

За результатами розгляду звернення Біляївська районна державна адміністрація Одеської області повідомила, що на підставі електронної заявки в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі електронної реєстрації дітей дитина заявниці перебуває в загальній черзі до дошкільного навчального закладу під №13.

Додатково поінформували, що для зарахування дитини до ДНЗ на пільгових умовах, заявниці необхідно надати копії документів, які підтверджують соціальний статус та право на надання пільг (копію довідки про малозабезпечену родину, акт обстеження житлово-побутових умов, клопотання сільської ради про необхідність позачергового зарахування дитини до ДНЗ). При наявності вільного місця буде розглянуто питання щодо влаштування дитини до дитячого садка.

За період з 31 жовтня по 5 листопада 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 17 779 звернень, з них телефоном – 16 137, через інтернет – 1642.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».