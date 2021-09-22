Факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини реалізуватиме проєкт «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта». Таку змогу заклад одержав за підсумками конкурсного добору Українського культурного фонду, який і фінансує проєкт. Розроблений у межах науково-дослідної теми «Система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами засобами інклюзивного туризму», він спрямований на залучення молоді та людей з інвалідністю до активної участі в організації культурного дозвілля та пізнання об’єктів історико-культурної спадщини регіону.

Ця 3D-карта — культурно-туристський маршрут онлайн, у який входитиме демонстрація культурної спадщини Шевченкового краю. Він презентуватиме локальне культурне різноманіття регіону: музеї, церкви, парки, заповідники, місця сили тощо і сприятиме забезпеченню рівних можливостей для людей з інвалідністю щодо туристської діяльності. Так дасть їм змогу отримати статус активних суб’єктів соціокультурної практики.

Як зазначено у Конвенції про права осіб з інвалідністю, люди з особливими потребами мають право на доступ до творів культури, театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек, пам’яток та об’єктів, що становлять національну культурну значущість, а також до туристичних послуг. Вони можуть розвивати й використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал не тільки для власного блага, а й для збагачення всього суспільства. Тож на рівні держави слід забезпечувати доступ до рекреаційних і туристичних об’єктів, участі в іграх, інших заходах дозвілля та відпочинку, спортивних заходах, зокрема у межах шкільної системи.

Проєкт «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» спрямовано на виконання Плану заходів на 2021—2022 роки з реалізації Національної стратегії зокрема у створенні безбар’єрного простору в Україні. Мета стратегії — забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати її права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності у всіх сферах державної політики.

Партнерами проєкту стали управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, Асоціація інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.

Проєкт «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» сприятиме позиціонуванню області як провідного туристичного регіону України. Він дасть змогу задовольнити культурні потреби кожної особистості та продемонструвати культурне розмаїття регіону.

Як зауважила керівниця проєкту Оксана Кравченко, соціо-природно-ресурсний потенціал області — ще далеко не все. Його слід оцінювати не лише як ресурс для відновлення психофізіологічного стану організму людини, а й з погляду можливостей фізіологічної доступності користування цими ресурсами. Команда проєкту простежила туристські маршрути об’єктами історико-культурної спадщини Черкащини щодо їхньої доступності людям з інвалідністю.

Спільно зі студентами факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини зокрема з інвалідністю, вихованцями інклюзивно-ресурсного центру Уманської міської ради, Уманської організації УТОГ, Канівською організацією осіб з інвалідністю «Відродження» активісти дослідили Чигиринщину, Тальнівщину, міста Умань, Канів, Корсунь-Шевченківський, села Буки та Водяники. Виявлені проблеми та недоліки нині активно усувають з допомогою місцевих органів влади, територіальних громад.

Як повідомила менеджерка з комунікації проєкту Марина Міщенко, проаналізувавши відповіді анкети учасників моніторингу «Оцінка якості доступності надання туристичних послуг та туристичних об’єктів», фахівці розробляють рекомендації з їхньої соціо-природно-ресурсної доступності для людей з інвалідністю, відповідно до кожного типу захворювань та формують інклюзивно-соціальні туристські маршрути, придатні для повноцінного користування людей з особливими потребами.

У цьому плані, приміром, чимало зроблено на Чигиринщині, де впроваджено туристичну навігацію, яка допомагає зорієнтуватися на місці. Тут першим в області з’явились аудіогід, інформаційні пілони та смарт-таблиці з QR-кодами, відсканувавши які, можна отримати вичерпну голосову інформацію про об’єкт. Важливо, що все продубльовано шрифтом Брайля.

Нагадаємо: проєкт «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за фінансової підтримки Українського культурного фонду передбачає створення платформи, яку буде адаптовано для людей з інвалідністю. Він допоможе їм спланувати відпочинок онлайн, за допомогою цифрових технологій відвідати найвідоміші історико-культурні об’єкти області.

Його реалізація, зазначив ректор університету професор Олександр Безлюдний, сприятиме підвищенню туристської привабливості культурного потенціалу Черкащини за допомогою сучасних IT-інструментів та використання їх як засобу соціальної інтеграції людей з інвалідністю. Це перший проєкт, який реалізовують у закладі за фінансової підтримки Українського культурного фонду.