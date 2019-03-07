Поліція призначена для захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, для протидії злочинності, охорони громадського порядку, власності та для забезпечення громадської безпеки.

Цікаві дані з досвіду зарубіжних країн наводять вітчизняні науковці в галузі організації судових та правоохоронних органів. Так, у Великобританії робота з попередження злочинності та правопорушень, охорони громадського порядку та безпеки займає понад 55-60 відсотків всього робочого часу поліції. Американські вчені визначили, що поліцейський США за добу витрачає час, зокрема, на спостереження за станом громадського порядку — 10%, роботу по розкриттю злочинів проти особи — 3%, адміністративну діяльність: збирання різних довідок, написання рапортів тощо — 51%.

Характерною ознакою діяльності правоохоронних органів багатьох країн світу є висока соціальна, правова захищеність і матеріальна забезпеченість їх працівників, що спонукає до відповідального виконання обов’язків, професійного зростання.

Обов’язок неухильно додержуватися Конституції та законів України, закріплений у статті 68 Конституції нашої країни, тісно пов'язаний з визначенням і поняттям юридичної відповідальності — особливих, передбачених і врегульованих нормами права відносин між громадянами і державою, що виникають у разі і внаслідок правопорушення. У зазначеній статті є і загальновідома норма: незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Варто нагадати, що відповідно до глави 14 Кодексу України про адміністративні правопорушення такими, зокрема, є:

-дрібне хуліганство;

-поширювання неправдивих чуток (що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку);

-вчинення домашнього насильства;

-булінг (цькування) учасника освітнього процесу;

-куріння тютюнових виробів у заборонених місцях;

-виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення тощо.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано понад 1 тис. звернень з питань дотримання законності, громадського порядку та протидії злочинності. Переважно громадяни скаржилися на: посягання на власність (крадіжки, шахрайство, пошкодження майна, несанкціоноване підключення до мереж з надання послуг, обмеження доступу до об’єктів загального користування); посягання на життя, здоров’я та честь людини (побої, тілесні ушкодження, пошук зниклих осіб, насильство в сім'ї); порушення громадського порядку (словесні погрози, висловлювання образ, наклепів, груба лайка, порушення добросусідських відносин; незручності, що створюються від розміщення закладів громадського харчування, ресторанів та кафе у житлових будинках, функціонування гральних закладів, незаконне виготовлення та продаж алкогольних напоїв та наркотичних сумішей, куріння у невстановлених для цього місцях, порушення правил утримання собак та котів).

Так, киянка звернулася з проханням ліквідувати заклад, в якому здійснюється реалізація алкогольних напоїв. Він розташований у прибудові до будинку, де проживає заявниця, працює допізна. Особи, які виходять із зазначеного закладу, у стані алкогольного сп’яніння йдуть на дитячий майданчик. Заявниця з даного питання зверталася до Подільської РДА м. Києва, але питання не вирішено.

У Подільському управлінні Головного управління Національної поліції у місті Києві за результатами розгляду повідомили, що в ході відпрацювання зазначеної території складено постанови по справі про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 178 КУпАП відносно двох громадян. Водночас, працівниками підрозділу посилено профілактичний контроль за станом публічного правопорядку за вказаною адресою.

Мешканка м. Борислав Львівської області (помічник-консультант депутата) зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що з 1 лютого 2019 року в телефонному режимі невідомий громадянин почав погрожувати вбивством її та близьких родичів. При спробі додзвонитись на цей номер, слухавку ніхто не піднімає. Жінка вимушена була звернутися із заявою до поліції та на урядову «гарячу лінію» з проханням відшукати цю особу та притягнути до кримінальної відповідальності.

Бориславське відділення поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області поінформувало, що проведеними заходами було встановлено громадянина, який здійснював погрози за даним номером. З ним проведено профілактичну бесіду щодо неприпустимості вчинення подібних дій.

Заявниця з міста Києва поскаржилася на порушення громадського спокою внаслідок діяльності супермаркету (розташований на першому поверсі в будинку, де вона проживає), зокрема, шум від роботи машини для пресування паперу та вантажних робіт. Така ситуація унеможливлює повноцінний відпочинок навколишніх мешканців. Жінка просила допомогти вжити заходів для усунення причин порушення громадського спокою.

У відповіді Головного управління Національної поліції у місті Києві зазначається, що з керуючою магазином проведено профілактичну бесіду та попереджено про адміністративну відповідальність.

За період з 27лютого по 5 березня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 24 481 звернень, з них телефоном — 22 622, через інтернет — 1859.