Питання вдосконалення системи пенсійного забезпечення, впровадження нововведень, спрямованих на поліпшення життя людей похилого віку, не втрачають актуальності. Проте вони стосуються й молоді, яка навіть не замислюється про майбутню пенсію.

Триває пенсійна реформа. За повідомленням Пенсійного фонду, з 1 березня 2019 року було проведено перерахунок пенсій, передбачений статтею 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У чому суть перерахунку? Показник середньої заробітної плати, який застосовують для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за попередній рік. Постановою Кабінету Міністрів від 20 лютого 2019 року №124 затверджено порядок проведення індексації та коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, і який враховують для обчислення пенсії, в розмірі 1,17.

Перерахунок пенсій проведено для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (з числа військовослужбовців строкової служби), «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Що стосується розмірів пенсій державних службовців, то, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, їх не переглядатимуть у зв’язку зі скасуванням у 2015 році норми закону про спеціальні пенсії.

Одна з працівниць Урядового контактного центру поділилася враженнями від відвідання одного з управлінь Пенсійного фонду у м. Києві з особистої справи. Уранці у приміщенні управління — натовп людей. Керують чергою найактивніші пенсіонерки, з будь-якого питання треба ставати у загальну чергу. Як з’ясувалося протягом півгодини стояння в черзі, у великій кімнаті, де приймають людей, вісім столів із номерами, за якими працюють фахівці. Питання різні: призначення пенсії вперше, перерахунок пенсії, видача пенсійного посвідчення, надання довідки на отримання допомоги на поховання, подання заяви для отримання коду для реєстрації на вебпорталі Пенсійного фонду тощо.

Оголошення, який стіл відповідає за конкретне питання, містяться на відчинених дверях, притиснутих до стіни, — їх ніхто не бачить. Час від часу виходить керівник і просить відійти на крок від дверей. За хвилину натовп знову на порозі.

Сподобалося: професіо­налізм фахівців, терпіння, толерантність, готовність вислухати, порадити. Проте за підсумками відвідування з’явилася потреба отримати додатково консультацію у приватній юридичній компанії.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано та надіслано на розгляд органам виконавчої влади понад 41 тисячу звернень з питань пенсійного забезпечення, на майже 13 тисяч працівники урядової «гарячої лінії» надали заявникам консультації та довідкову інформацію. Серед основних питань, що турбували громадян: нарахування, виплата пенсії; нарахування та виплата доплат; призначення пенсії.

У період з 24 по 30 липня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 23 493 звернення, з них телефоном — 22 268, через інтернет — 1225.

ДОВІДКА «УК»

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

► Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за такими іменами:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

► Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

► Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

► Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

► Оформити звернення можна також через вебсайт Урядового контактного центру за адресою:

www.ukc.gov.ua