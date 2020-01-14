Під час розслідування випадків гострих кишкових інфекцій Держпродспоживслужба фіксує значні порушення санітарного законодавства та вимог, що стосуються безпеки харчових продуктів. З-поміж них недобросовісність постачальників продуктів харчування та нестача належного контролю від адміністрації освітніх закладів. Наприклад, для харчування дітей використовують сировину та харчові продукти без відповідного маркування, тому неможливо довести їхні якість і гарантійні терміни зберігання. У школах, де батьки і адміністрація не стежать за тим, що потрапить на дитячий стіл, школярі їдять продукти, в яких закінчився термін придатності, замість вершкового масла — спреди тощо.

Під час селекторної наради, яка відбулася торік на початку листопада, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам та керівникам областей у стислий термін підготувати реалістичний план забезпечення належної організації безпечного та якісного харчування в закладах освіти.

За інформацією, оприлюдненою на нараді, у школах і дитячих садках щодня харчуються 5 мільйонів дітей. За 2019 рік у 38% закладів встановили порушення в організації харчування — 626 отруєнь.

Глава уряду акцентував на необхідності визначення переліку дітей, яким рекомендовано безглютенову та безлактозну дієти.

Новаціями щодо реформування освітніх напрямів у столиці стосовно системи харчування поділилися у Київській міській державній адміністрації. З нового року запроваджено нові тендерні умови для замовлення послуг організації харчування у школах. Відтепер районні управління освіти як замовники послуги шкільного харчування матимуть уніфіковані стандарти в усьому місті. У межах цієї тендерної документації закладено принцип, згідно з яким у разі встановлення замовником або його уповноваженими представниками за підсумками вагового конт­ролю відходів харчових продуктів більше, ніж 50% загального обсягу наданої послуги на день вагового конт­ролю. Замовник вважає, що послугу виконавець не надав і вона не підлягає оплаті. Це означає: якщо продуктів викинули більше, ніж діти з’їли, підприємство не отримає коштів. Тобто діти визначатимуть, наскільки якісне харчування, а підприємства відповідальніше ставитимуться до приготування страв для дітей.

Про пільги і якість

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, упродовж 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад пів тисячі звернень з питань, пов’язаних з організацією харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. Громадяни зверталися щодо безоплатного харчування для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, дітей з інвалідністю, нестачі фінансування. Заявники скаржилися на неналежне та неякісне харчування.

Жителька Одеси 10 грудня зателефонувала на урядову «гарячу лінію» й повідомила, що її діти — учні 1 та 6 класів загальноосвітньої школи міста не отримують харчування на безкоштовній основі як діти з малозабезпеченої родини. Вона просила посприяти у наданні дітям безплатного харчування у навчальному закладі.

У департаменті освіти та науки Одеської міської ради повідомили, що статтею 56 Закону України «Про освіту» визначено категорії дітей, які отримують безкоштовне харчування, а саме: діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Згідно з письмовими пояснювальними директора школи, працівників цього закладу освіти, дітей заявниці внесено до списку учнів пільгового контингенту ЗОШ, які отримують безплатне харчування. У зв’язку із достроковим розірванням договору з ФОП «Кишинівська О.М.» з 15.10.2019 р. не працював харчоблок школи, про що було повідомлено учнів пільгових категорій та їхніх батьків. Після тендерної процедури харчування у закладі забезпечує ТОВ «Фабрика смаку», яке з 04.11.2019 р. надавало учням сухі сніданки (за погодженням із Держпродспоживслужбою).

Станом на 11.12.2019 р. відновлено роботу шкільної їдальні: розпочато приготування гарячих сніданків та обідів для дітей пільгових категорій.

Жителька м. Кривий Ріг Дніпропетровської області просила розв’язати таку проблему: онучка стала скаржитися на неякісне харчування у школі, тому громадянка звернулася до дирекції освітнього закладу по дозвіл на перевірку харчування дітей, проте навіть не потрапила до приміщення школи. Дирекція не дає дозволу на допуск батьків і близьких родичів дітей до школи, учнів не випускають на вулицю. На звернення батьків керівництво повідомило, що спілкуватиметься лише на шкільному подвір’ї. Тому заявниця просила сприяти у наданні дирекцією доступу до приміщення закладу батькам і близьким родичам дітей, які навчаються у школі.

За підсумками розгляду звернення у департаменті освіти і науки Криворізької міської ради повідомили, що батьки учнів закладів загальної середньої освіти та особи, які їх замінюють, мають право долучатися до вирішення організаційних питань з різних аспектів шкільного життя, зокрема стосовно організації харчування. Відповідно до законодавства, для запобігання та протидії можливим загрозам життю і здоров’ю учасників освітнього процесу, вжиття заходів безпеки у місцях їхнього перебування керівник закладу освіти гарантує створення у закладі безпечного освітнього середовища, здійснення жорсткої пропускної системи у приміщення для недопущення осіб, які не задіяні в освітньому процесі.

Адміністрацію навчального закладу зобов’язано надати заявниці вичерпні роз’яснення щодо організації харчування учнів, напрацювання алгоритму допуску учасників освітнього процесу до закладу і тримати на контролі ці питання.

Про дієту треба дбати

Заявниця з м. Каховка Херсонської області повідомила, що її дитина (2012 року народження) відві­дує загальноосвітню школу міста. 20 листопада 2019 р. у школі хлопець з’їв рагу з кислою капустою, через кілька годин після цього дитині стало зле: розпочалася діарея. У деяких школярів, зі слів батьків, з якими спілкувалася заявниця, також погіршилося самопочуття. Для з’ясування ситуації мама звернулася до відділу освіти м. Каховка, де їй порекомендували взяти залишки продуктів харчування й самостійно везти до СЕС, оскільки працівники цим не займатимуться. Громадянка просила сприяти в організації перевірки якості харчування у цій школі.

У відповіді керівництва виконкому Каховської міської ради зазначено, що всього у школі охоплено харчуванням понад 700 учнів, і цього дня скарг інших батьків на неякісний продукт не надходило. Також не було звернень до медичних установ. Для проведення перевірки харчування у школі потрібний медичний висновок, що погіршення здоров’я дитини сталося внаслідок вживання їжі у школі.

Батькам учня порекомендували звернутися до фахівців медичної установи для обстеження, оскільки трапляються ускладнення роботи шлунково-кишкового тракту, і за потреби перевести дитину на дієтичне харчування.

На урядову «гарячу лінію» звернулася жителька Сокальського району Львівської області й повідомила, що виховує дитину з інвалідністю 2012 року народження. Син навчається в червоноградській загальноосвітній школі в 1 класі. Заявниця просила надати роз’яснення, чи може хлопець харчуватися в школі безплатно.

У виконавчому комітеті Червоноградської міської ради надали таку відповідь. Згідно з нормами законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», органи місцевого самоврядування забезпечують безплатним харчуванням дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, і учнів 1—4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Рішенням сесії Червоноградської міської ради від 13.12.2018 р. «Про надання пільг з безкоштовного харчування вихованцям закладів дошкільної освіти, учням закладів загальної середньої освіти» надано пільги з безкоштовного харчування іншим категоріям учнів закладів загальної середньої освіти. Відповідними нормативними документами не передбачено забезпечення безкоштовним харчуванням дитини з інвалідністю.

За період з 2 по 9 січня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 23 140 звернень, з них телефоном — 20 382, через інтернет — 2758.

Звертаємо увагу, що на вебсайті центру в розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».

ДОВІДКОВО:

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.