Днями відбулося відкриття сучасного антирадіаційного бомбосховища в дитсадку на Київщині. Проєкт вартістю 500 000 євро профінансували Литва й Тайвань, він забезпечив обладнане сховище місткістю 90 осіб для вихованців та персоналу садочка.

«Садочок, який працює, — не лише чинник розвитку дітей, їхніх навичок, що дуже важливо. Це також чинник розвитку економіки, бо садочок із сучасним укриттям дає змогу батькам працювати. Тож дякую партнерам за цю інвестицію і в людський капітал, і в українську економіку», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Проєкт передбачав перетворення наявного підвалу на повністю обладнане, безпечне комфортне сховище з антирадіаційним захистом відповідно до всіх сучасних стандартів безпеки. Тепер у приміщенні облаштовано ванні кімнати для дітей і дорослих, спортивний куточок, медичний кабінет і кухню. Бомбосховище оснащено дитячими меблями й освітньо­розважальним обладнанням.

«Відбудовувати нині, не чекаючи остаточної перемоги України, означає зміцнювати стійкість країни. Украй важливо, щоб мирні жителі якнайшвидше повернулися до нормального життя та почувалися в безпеці. Литва залишається непохитною в підтримці зусиль України з відновлення та обіцяє продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно. Закликаю інші країни приєднатися до нас, щоб узяти активнішу участь у проєктах реконструкції України», — зазначила Вікторія Чміліте­Нільсен, спікер Сейму Литви.

Констанс Ван із Представництва Тайваню в Литві, яке співфінансувало проєкт, додав: «Одна із причин, чому ми зосереджуємось на відновленні освітніх закладів, — віра в те, що діти — майбутнє країни. Їхні права на освіту слід забезпечити за будь­яку ціну. Дякуємо уряду Литви за тісну співпрацю з Тайванем та висловлюємо вдячність CPVA за реалізацію цього проєкту попри всі труднощі».

Дитячий садок обслуговує дошкільнят не одного населеного пункту, а кількох навколишніх селищ. За словами директорки дошкільного закладу освіти Ольги Таращенко, нове сховище захистить дітей та забезпечить комфортні умови для перебування під час повітряних тривог. Вона висловила сподівання, що наявність безпечного простору позначиться на рішенні батьків, які евакуювалися, повернутися в Україну.

Ініціативу зі створення укриття реалізувало Литовське центральне агентство виконання проєктів (CPVA). Анна Молибога, представниця CPVA в Україні, зазначає: «Безпечні освітні середовища для дітей — пріоритет для литовських проєктів відновлення в Україні. Це не перший проєкт CPVA в цій царині. Раніше CPVA вже відремонтувало сховище у дитячому садку «Рута» і побудувало перше окреме бомбосховище для відновленої школи в Бородянці. Нині CPVA реалізує спільний проєкт ЄС та Литви з будівництва нових бомбосховищ у зонах підвищеного ризику».

Литва фінансує проєкти з відновлення України через Литовський фонд співробітництва у сфері розвитку та гуманітарної допомоги. Загальна сума надходжень у місцевий бюджет на відбудову становить 450 000 євро.

Джерело: Міністерство освіти і науки