Навряд чи знайдеться господар, який би відмовився від вигідного кредиту, бо так уже повелося, що грошей майже завжди не вистачає. Надто це стосується аграріїв, для яких кожна додаткова гривня будь-якої пори року в особливій ціні. Тож коли на початку лютого 2020-го запрацювала державна програма підтримки малого бізнесу «Доступні кредити 5—7—9%», багато хто сприйняв її як додатковий рятівний фінансовий круг. І не помилився.

За словами в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, за час чинності програми на 28 травня цього року підприємці краю загалом оформили 621 кредит на загальну суму 1472,1 мільйона гривень. Понад половину кредитів отримали аграрії за напрямами інвестиційні проєкти, поповнення обігового капіталу, рефінансування чинних кредитів.

Вигідний економічний щит

Дехто нарікає: мовляв, щоб одержати кошти, потрібно добряче попріти над оформленням відповідних документів, підготувати довідки, перелопатити особливості вимог до дебітора тощо. Можливо, але для сучасного освіченого бухгалтера це не становить особливої проблеми. І малий бізнес активно користується наданою можливістю, адже всі знають традиційні відсотки за загальноприйнятими кредитами.

На жаль, нині певній його частині гостро бракує саме таких фахівців, однак, як мовиться, шкурка варта вичинки. За словами одного з фермерів, з яким випало спілкуватися днями, добре, коли все гаразд і грошей вистачає. А якщо бракує? Господарювання без вигідних кредитів часто заводить у глухий кут, з якого вибратися — велика проблема.

Фермера Михайла Махітка добре знають не тільки в Охтирському районі, зокрема селі Перемога, а й на Сумщині. Майже 30 років тому разом із сім’єю він узявся господарювати на землі. Тепер у розпорядженні ФГ «Махітко» 250 гектарів, на якій вирощує переважно зернові культури — врожаї завжди щедрі й економічно вигідні.

Стосовно другого, то, як наголошує Михайло Іванович, надзвичайно важливо правильно використовувати фінанси: не тільки обертати наявні, а й активно залучати нові, що дає змогу розвивати виробництво, нарощувати економічну міць. А для цього фермер активно користується кредитами, насамперед державними, які стимулюють роботу таких господарів, як він.

Ще торік у лютому Михайло Махітко дізнався про програму «5—7—9» і відразу вирішив скористатися нею. Звернувшись до Кредитбанку, одержав згоду й торік оформив кредит на мільйон гривень для поповнення обігового капіталу.

Цього року вже самі банкіри запропонували клієнтові такий самий кредит за тим самим напрямом. Оскільки шлях знайомий, то відразу погодився. Окремим стимулом стали компенсаційні чинники карантинного періоду, передбачені програмою, якими Михайло Махітко скористався. Завдяки вивільненню власних обігових коштів, одержаному кредиту фермер істотно оновив матеріально-технічну базу, придбавши новенькі трактори МТЗ-82, німецький Fendt, пристрій для сівби, обприскувач тощо. Вигідно? Ще й як!

Так само спрацював інший відомий у краї аграрій Сергій Карпенко — фермер, засновник кількох сільськогосподарських товариств, чиї підсумки господарювання завжди вагомі й економічно ефективні. Для нього кредит виявився нульовим, бо скористався компенсацією до рівня 0% річних на час карантину +90 днів. Навесні фермер в оптимальні терміни і з дотриманням усіх агротехнічних вимог посіяв традиційні жито, пшеницю, сою, інші культури, тож на його полях дозріває добрий урожай.

Це лише два приклади того, як фермери Сумщини успішно користуються урядовою програмою. А їх сотні. І за кожним — господарський розрахунок, підкріплений гарантованою фінансовою допомогою держави.

Банки активно підтримують

Важливо, що вигідним кредитом можуть скористатися не лише аграрії, питома частка яких у загальному обсязі — у межах 50% в Україні й на Сумщині зокрема, а й представники малого бізнесу інших галузей. Це стосується оптової та роздрібної торгівлі, переробної промисловості, транспорту, будівництва, охорони здоров’я та інших.

Якщо у перші місяці партнерами малого бізнесу були лише кілька банків, то нині до чотирьох державних долучилися понад 20 із комерційного сектору. На Сумщині левова частка виданих кредитів у межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» припадає на обласне управління АТ «Ощадбанк», де за час чинності програми видано 106 кредитів на загальну суму 259,2 мільйона гривень. Для агропромислового комплексу 54 — на 165,5 мільйона за такими напрямами, як інвестиційні проєкти — 39 мільйонів, поповнення обігового капіталу — 43,9 мільйона, рефінансування чинних кредитів — 82,6 мільйона гривень. Це стало можливим завдяки професійній роботі колективу банку, який веде широку просвітницьку та роз’яснювальну роботу.

Днями в Сумах відбулася нарада фермерів області, в роботі якої взяли участь представники обласного управління АТ «Ощадбанк». Вони детально поінформували аграріїв про переваги і зручності програми «5—7—9», особливості кредитування у карантинний період, інші аспекти урядової підтримки.

Як підсумовує Олександр Маслак, найближчим часом Сумщина може розраховувати на оформлення нових кредитів, які будуть корисними не тільки аграріям та працівникам інших галузей, а й усій громаді краю та України.

ДО РЕЧІ

За тиждень плюс 592 кредитні угоди на 1,9 млрд грн

Від початку державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» уповноважені банки видали 17 629 кредитів на загальну суму 45,9 млрд грн.

З них:

♦ 18,367 млрд грн було видано як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

♦ 5,89 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;

♦ 21,686 млрд грн як антикризові кредити.

За останній тиждень уповноважені банки видали 592 кредити на загальну суму 1,9 млрд грн.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 31 банком.