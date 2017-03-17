Сумський обласний центр служби крові широко знаний не тільки в Україні, а й за її межами. Ось і недавно тут побували гості з Індії — директори компаній Trigenesis Капіль Кумар та Plasmagen Ранжит Ажманіні, які разом з представниками ПАТ «Біофарма» вивчали досвід роботи з відбору крові, заготівлі, заморожування, зберігання плазми тощо. Особливу увагу закордонні колеги звернули на систему контролю якості, етапи реконструкції центру, препарати, які тут виробляють, відмінності від інших станцій крові.

Індійські гості високо оцінили технології, які використовують у Сумах. На їхнє переконання, з таким вагомим досвідом і багажем практичних напрацювань перед слобожанським закладом відкриваються широкі перспективи виходу на світові ринки та індійський зокрема. Першим заходом має стати презентація центру на міжнародному рівні, яка незабаром неодмінно відбудеться.

По досвід — до Сум

Багато цікавого і повчального запозичили також учасники недавньої зустрічі під егідою ВГО «Асоціація служби крові України», що відбулася на базі Сумського обласного центру, у якій узяли участь фахівці служби крові, представники органів місцевого самоврядування майже всіх областей країни, ПАТ «Біо­фарма», ТОВ «БіофармаІнвест», ВАТ «Рош Україна», ДФУ ДП «Фармакопейний центр» та інші. Як зазначали, саме в Сумах визнаний на міжнародному рівні виробник фармацевтичної продукції «Біофарма» закуповує сировину для виготовлення важливих препаратів більш як 130 найменувань, в основі яких плазма крові.

За останні роки товариство вклало в реконструкцію і технічне оснащення центру понад 2,5 мільйона доларів. Нині він найкращий в Україні, де забезпечують європейський рівень якості та безпечності заготовленої плазми.

Завдяки подвійному лабораторному контролю та максимальному уникненню людського чинника заготовлена плазма відповідає міжнародним стандартам і її активно використовують для виробництва високоефективних ліків.

Утім, як наголошували учасники зустрічі, в Україні поки що бракує препаратів крові вітчизняного виробництва — альбуміну, імуноглобуліну тощо. Тому їх доводиться закуповувати за кордоном, а через брак коштів далеко не в потрібних обсягах.

Щоб ліквідувати дефіцит препаратів, «Біофарма» споруджує підприємство, аналогів якому немає не тільки в СНД, а й у близьких країнах Європи. Такий завод забезпечить країну життєво важливими препаратами на основі плазми, до того ж надлишки можна буде експортувати, поповнюючи державний бюджет.

Але проблема насамперед у сировині. Так, більшість центрів і відділень служби крові в Україні заготовляють плазму, але її якість не відповідає міжнародним стандартам, тож не затребувана для виробництва. До того ж більшість таких установ не можуть забезпечити препаратами лікувальні заклади своїх областей, а тим часом їх утримання дорого обходиться місцевим бюджетам.

Оцінка роботи — сертифікат якості

Саме тому надзвичайно важливий успішний досвід Сумщини, де поступово перейшли на якісно нову модель господарювання. Маємо приклад умілого підходу до господарської діяльності, коли 75% центру належать приватному інвесторові, який вкладає кошти в реконструкцію, технічне оснащення і впровадження високих стандартів якості продукції, а решта — комунальна власність Сумщини. За словами директора ТОВ «БіофармаІнвест» Сергія Ковальчука, Сумський центр крові став вагомою складовою масштабного пілотного проекту подальшого промислового розвитку фармацевтичної галузі. Передбачають, що завод з фракціонування плазми стане до ладу в найближчі рік-півтора, тож довід сумчан у цьому особливо показовий і потрібний.

А тим часом слобожанська область демонструє зрослу донорську активність, на чому наголосив голова Сумської облдерж­адміністрації Микола Клочко. Нині в краї понад 33 тисячі донорів, або майже кожен тридцятий житель, а центр забезпечує компонентами 33 лікувальні заклади області.

Як наголосила директор центру Наталія Трофименко, кров не має аналогів і альтернативи, її не можна створити штучно — нею можна тільки поділитися. Тому колектив установи і надалі створюватиме максимум зручностей і комфорту для кожного, хто долучається до почесної місії донорства. Високо оцінив досвід сумського донорства президент ВГО «Асоціація служби крові України» Анатолій Чугрієв. На його переконання, найбільш промовистим визнанням заслуг колективу стало вручення центру (до речі, першому в Україні) міжнародного сертифіката якості ISO 9001:2015.