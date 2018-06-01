Ще більшим шоком після новини про вбивство у Києві опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка стала сенсація про його дивовижне воскресіння. Подив, радість, сльози — усі ці емоції вирували в душах мільйонів людей, як Аркадій особисто з’явився перед журналістами під час брифінгу голови СБУ.

Коли хвиля полегшення від звістки, що Бабченко живий, спала, соціальні мережі та стрічки новин заполонили коментарі: мовляв, дії українських спецслужб хоч були спрямовані на порятунок життя російського опального журналіста і виявлення безпосередніх замовників вбивства, підірвали довіру до української влади. Міжнародні організації заявили, що офіційний Київ не мав права маніпулювати ЗМІ, почуттями аудиторії й реакцією закордонних партнерів.

Ще вчора ці міжнародні організації кричали, що українська влада неефективно розслідує резонансні вбивства журналістів, політиків і громадських активістів, які гостро критикували дії Кремля, залишаючи вбивць безкарними. Із цих заяв випливало, що нібито українські правоохоронці зумисне кришують співробітників російських спецслужб, які стоять за вбивствами Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Аміни Окуєвої та інших.

Але проблема полягає в тому, що ім’я замовника цих вбивств відоме всім, але він має у розпорядженні досконало налагоджену за 70 років існування СРСР машину спецрозвідки, яка відкатала сценарій з усунення непокірних і неугодних до досконалості, тому й встановити зв’язок убивства в Києві з кабінетом у Кремлі складно. Проте, стверджує СБУ, у ситуації з Бабченком їм це вдалося. І саме на цьому варто сконцентрувати увагу громадськості, а не на екзистенційних роздумах про підірвану довіру, зраду, добро і зло. Адже ведення гібридної війни на території України ні в кого не викликає заперечень. А гібридна війна потребує гібридної відповіді.

У редакційній колонці газети The Wall Street Journal «Російська корпорація вбивць» йдеться, як складно протидіяти російській владі, що фактично узаконила замовні вбивства критиків свого режиму. «Головний меседж цих убивств і залякувань поза межами Росії — продемонструвати критикам Кремля, що ніде вони не почуватимуться в безпеці. Добре, що західні країни нарешті дають на це відповідь», — йдеться в колонці.

Але щоб вивести на чисту воду й зупинити «російську корпорацію вбивць», треба зробити ще дуже багато. «Очікуємо, що Україна розповість світові більше про сценарій убивства містера Бабченка», — пише WSJ. СБУ мусить узяти це до уваги. Факти, які вони повинні надати про причетність спецслужб Росії до «замовлення Бабченка», мають бути неспростовними, щоб у критиків зникли будь-які аргументи, а наші міжнародні партнери переконалися, що спецоперація СБУ — не підстава для зменшення довіри до Києва.

Тим часом Президент Петро Порошенко зустрівся з Аркадієм Бабченком, повідомляє департамент прес-служби АП. Успішну операцію СБУ й порятунок журналіста від загибелі глава держави назвав днем народження Аркадія, а також «днем народження великої 45-мільйонної нації, яка склала іспит на державність».

«Ми нарешті навчилися захищати. Захищати країну, її громадян і робити це надзвичайно професійними зусиллями нової СБУ, яка здатна складати іспити будь-якої складності», — наголосив Президент. Замах на журналіста було організовано з території Російської Федерації, його організатором була людина, котра «володіє величезним арсеналом зброї, має змогу закладати схрони і організовувати терористичні акти».

Такі атаки здійснюють для дестабілізації ситуації в країні, щоб показати неефективність влади й фізично усунути тих, «кого Росія боїться найбільше». Президент повідомив Аркадія Бабченка, що доручив голові СБУ організувати цілодобову охорону для нього і його родини. «Бо Москва не заспокоїться. У мене, так само, як і в тебе, з цього приводу немає жодних ілюзій», — додав Президент.

Генпрокурор Юрій Луценко, який також брав участь у зустрічі, повідомив, що у справі Бабченка тривають слідчі дії: «Попередньо маємо певні докази того, що замовник, найвірогідніше, перебуває на території Росії — це очевидно для слідчих, процесуальних керівників».

Сам Аркадій Бабченко, якого повідомили про операцію місяць тому, відзначив високопрофесійну роботу СБУ. «Я бачив, як люди працюють, риють носом — ми постійно були на зв’язку», — сказав журналіст. Однак, за його словами, найважливіше те, що завдяки операції вдалося «запобігти масштабнішим терактам. ФСБ працює, сюди заходять гроші і ведуть гібридну війну. І цього, звісно, не можна недооцінювати», — констатував журналіст.