Ця гра розвиває стратегічне мислення, брак якого кожен з нас може спостерігати на різних рівнях: від початкової школи до топ-менеджменту і державного управління. Вона справді дає змогу розв’язувати складні завдання і продумувати креативні ідеї. Хоч психологи часто рекомендують шахи як банально ефективний спосіб поліпшити пам’ять.

Утім, помилково вважати, що насолоджуватися за шахівницею — прерогатива лише інтелектуалів від природи, а ось істотно підвищити свій інтелект, граючи в шахи, можна. Зрештою, в сучасному швидкоплинному ритмі займатися чимось чистим, не дотичним до іншої царини, майже неможливо, а симбіоз приємно дивує.

Тож і в Асоціації українських карикатуристів, оголошуючи ХVII Міжнародний конкурс карикатур «Незалежність», тему обрали заздалегідь виграшну — «Шахи».

З одного боку, сама карикатура — визнаний жанр графічного мистецтва, який дає змогу авторам сповна виявити оригінальність і винахідливість. З другого — давня гра зрозуміла і близька навіть тим, хто лише поверхово знайомий з її правилами і не певен, що знає чинного чемпіона світу.

«У наш сповнений проблем і турбот час людям буває не до сміху. Тому можна лише підтримати проведення в Україні (одній з великих шахових держав) міжнародного конкурсу карикатур, присвячених грі в шахи», — переконаний президент столичної шахової федерації Павло Куфтирьов.

Справді, навіть люди, далекі від шахів, визнають за ними авторитет гри мудрої й витонченої. А це не може не приваблювати художників, зокрема й карикатуристів. Адже карикатура не лише висміює — вона символізує. Мова карикатури зрозуміла без перекладу, як шахові ходи.

Загалом на конкурс надійшло 387 робіт від 121 митця із 30 країн. Конкурсні роботи поставили журі перед складним вибором. Авторові цих рядків також випала честь оцінювати доробок карикатуристів, і це дає право наголосити: рівень робіт надзвичайно високий, тож дякуємо вам, майстри. У підсумку переможців розподілили на дві групи. Перше місце серед вітчизняних карикатуристів посів Ігор Талалай з Чернівців, друге — Сергій Семендяєв з Бердянська, третє — Борис Матвєєв з Херсона. Саме їхні роботи може оцінити й читач «Урядового кур’єра» на цій шпальті.

Лауреатами конкурсу також стали Олександр Дубовський (м. Дніпро), Віталій Левицький (м. Рівне), Георгій Майоренко (м. Київ), Павло Шуляк (м. Рівне, Почесна грамота Національної спілки художників України).

Перше та друге місця серед представників інших країн посіли двоє росіян Олександр Шмідт та Дмитро Кононов, третє — представник Китаю Ян Лі Дзен. Уже традиційно свою нагороду — Диплом імені Юрія Кособукіна вручила родина майстра. Їхній вибір — карикатура Валерія Момота з Дніпра.

90 обраних робіт нині експонують на виставці в торговельно-розважальному центрі «Термінал» та у спеціальному каталозі. А ще з ними можна ознайомитися на сайті Асоціації українських карикатуристів за посиланям: http://cartoon.org.ua/Katalog2017_sait.pdf.

Шахи пережили тисячоліття й увійшли в історію людства як Гра ігор. А чи увійдуть в історію карикатури цього конкурсу, поки що не знає, та дуже сподівається організатор голова правління Асоціації карикатуристів Костянтин Казанчев.