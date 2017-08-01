Національна дефлімпійська збірна України повернулася до Києва з майже сотнею медалей і з другим місцем у командному заліку

XXIII літні Дефлімпійські ігри завершилися для національної збірної команди України на позитивній ноті. Тільки уявіть: за два тижні (з 18 по 30 липня) перебування у турецькому місті Самсун 219 вітчизняним атлетам вдалося вибороти майже сотню нагород. Їхній послужний список вражає як ніколи: 21 «золото», 42 «срібла», 36 бронзових медалей. У загальнокомандному заліку це друге місце. Для України це найфеєричніша перемога за всю історію Дефлімпіад. У 2013-му в Софії (Болгарія) наша збірна посіла так само друге загальнокомандне, однак з арсеналом 88 нагород.

На перше світове дефлімпійське місце в 2017-му вийшла команда Росії, на третє — Кореї, четвертими цьогоріч стали турки. Однак саме до суддів від цієї країни українські атлети з вадами слуху мали найбільше зауважень під час оцінювання результатів.

До Києва вони поверталися сьогодні вночі. Небайдужі українці разом з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим зустрічали лідерів о першій ночі в терміналі F міжнародного аеропорту «Бориспіль» так, як і проводжали, — урочисто й шанобливо.

У змаганнях цього рівня взяли участь майже 5 тисяч дефлімпійців із 109 країн. За перше місце українська гордість має отримати від держави 48 тисяч доларів, за друге — 31 тисячу, а за третє — 22 тисячі доларів. Міністерство молоді та спорту поділилося статистичними даними в день закриття Дефлімпіади-2017. Згідно з ними, маємо «золото» і «срібло» у чоловічому пляжному волейболі. «За іронією долі, команди Україна-1 та Україна-2 у фіналі в боротьбі за золоту нагороду боролись одна з одною. Перемогла пара Антон Кошкаров — Микола Цапкаленко, володарями срібної нагороди стали Дмитро Донченко — Сергій Тарасов», — ідеться у повідомленні.

У жіночому пляжному волейболі «бронзу» виборола пара Юлія Ярошевська — Юлія Черненко. Золота медаль дісталася Анні Затилкіній та Раїсі Риловій з Литви. А в легкій атлетиці марафон на 42 кілометри 195 метрів завершився срібною перемогою України у виконанні Марії Свинобій. «Срібло» принесла команді й Анастасія Сидоренко в бігу на дистанції 5000 метрів, Вікторія Кочмарик, Юлія Шаповал, Соломія Куприч, Наталія Єзловецька в естафеті 4х100 метрів серед жінок; Максим Пендрак, Дмитро Вишинський, Олександр Дмитрієнко, Дмитро Руденко в естафеті 4х100 метрів з-поміж чоловіків.

У спортивному орієнтуванні отримали дві срібні нагороди у жіночій та чоловічій естафетах Ганна Федосєєва, Тетяна Біда, Яна Мельник, а також Дмитро Плахотнік, Руслан Ніколаєнко та Олександр Санькін.

Маємо й першу високу нагороду у чоловічому баскетболі за всю історію участі України в Дефлімпіадах. На «бронзу» українських атлетів вивів прикінцевий рахунок 63:57. Їм вдалося обійти команду Греції. У жіночому баскетболі в боротьбі за «бронзу» дівчата поступилися команді Італії. Рахунок 52:53. Відзначився 17-річний Боярин Вадим. У тхеквондо (керугі, вагова категорія до 58 кілограмів) він вийшов на «срібло». Завершальний комплект медалей для української збірної вибороли футболісти. У матчі за «золото» наші співвітчизники зіграли в нульову нічию з господарями турніру, а в серії післяматчевих пенальті поступилися 4:3.

Національний комітет спорту інвалідів України на офіційному сайті повідомив, що вітчизняні спортсмени стали чемпіонами XXIII Дефлімпіади у 8 з 21 виду спорту, які були представлені на іграх у Туреччині. Це і легка атлетика, і пляжний волейбол, і боулінг, дзюдо, карате (Kumite), і спортивне орієнтування на довгу й середню дистанції, кульова стрільба, стрільба з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета з 25 метрів, вільна боротьба.

«Збірна України перевершила результат чотирирічної давності на 11 нагород. У 2013 році в Болгарії українці завоювали 88 медалей, — йдеться в тексті-повідомленні. — У Дефлімпіаді-2017 взяли участь майже 5 тисяч спортсменів з порушеннями слуху зі 109 країн. Національна дефлімпійська збірна команда України найчисленніша — 289 осіб».