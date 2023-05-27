Під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вступному слові нагадав, що напередодні Європейська рада ще на один рік пролонгувала економічний безвіз. Це означає, що українські підприємці й надалі експортуватимуть свої товари до ЄС без мит, квот і тарифів. Так закладаємо міцний економічний фундамент нашої єдності.

За словами Прем’єр-міністра, ЄС — ключовий для України торговельний партнер. «На європейський ринок припадає понад 63% нашого експорту. Торік ми ввезли до країн Євросоюзу товарів майже на 28 мільярдів доларів, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни», — зазначив глава уряду.

Коротко окреслюючи тиждень, що минає, Денис Шмигаль нагадав, що Україна отримала від ЄС 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Це, за його словами, ресурси на пріоритетні бюджетні видатки, зокрема на зарплати та пенсії.

Також днями місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування. Мета — синхронізувати її з економічними та фінансовими реаліями. Прем’єр-міністр нагадав, що програма розрахована на 4 роки, має обсяг 15,6 мільярда доларів, а перший транш 2,7 мільярда доларів уже надійшов до держбюджету. Він висловив щиру вдячність партнерам за солідарність.

Черги та бюрократія мають зникнути назавжди

Окреслюючи порядок денний засідання, Денис Шмигаль констатував: «Удосконалюємо механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Вносимо зміни до порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи Президента Володимира Зеленського United24. Зокрема, даємо можливість передавати ресурси іншому головному розпоряднику бюджетних коштів. А головне — зобов’язуємо розпорядників та Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та витрати. Усе має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні».

Ще одне сьогоднішнє рішення уряду, за словами Прем’єр-міністра, стосується анонсованої раніше реформи медико-соціальної експертизи. «Затверджуємо відповідний план заходів на поточний рік, який містить 12 позицій. Система МСЕК буде швидкою, інклюзивною та прозорою. Ідеться про встановлення інвалідності на основі єдиних принципів, доступність послуг у мед-ичній, реабілітаційній, соціальній, освітній галузях, зручність у їх отриманні. Робимо перший важливий крок до цієї мети.

Паралельно рухаємося в реформі військово-лікарських комісій. Уже збільшили їх мережу та розпочали цифровізацію. До кінця травня електронна черга має запрацювати в усіх військових медичних закладах, де створено ВЛК. Живі черги та бюрократія мають зникнути раз і назавжди», — наголосив Денис Шмигаль.

Думаємо про стратегічні запаси

За словами Прем’єра, одне зі стратегічних завдань уряду — максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема енергетичних ресурсів.

«Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де зберігатимуть акумульовані нафту, газ, інші речовини та матеріали. Це дасть нам змогу облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, не досяжні для ворога та інших загроз», — наголосив він.

Ще одне рішення, за словами Дениса Шмигаля, — перетворення одинадцяти організацій Держрезерву на державні підприємства. Це перший крок до їх модернізації. Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиріччя.

Рішення уряду

Уряд розширив перелік медзакладів, які можуть проводити операції з трансплантації. До переліку лікарень додалися КНП «Лікарня Святого Мартина» на Закарпатті та КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради. Тож відтепер держава гарантуватиме оплату трансплантацій органів не у 42, а у 44 лікарнях країни.

Серед іншого постанова передбачає початок підготовки до того, щоб з 1 січня 2024 року операції з трансплантації оплачувала Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій.

Кабінет Міністрів затвердив зміни до постанови від 19 травня 2021 р. №497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту». Внесені зміни передбачають звільнення від проходження єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) як форми атестації деяких категорій здобувачів вищої та фахової передвищої освіти. Потреба у звільненні від проходження ЄДКІ зумовлена участю таких здобувачів освіти в захисті України та подоланні наслідків агресії рф.

Тож на час воєнного стану та одного року після його припинення від проходження ЄДКІ з метою атестації звільняють здобувачів освіти таких галузей знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, 26 Цивільна безпека, а також здобувачів, які є військовослужбовцями, поліцейськими, рятувальниками.

Постанова передбачає відтермінування запровадження ЄДКІ для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальностями 143 Атомна енергетика, 272 Авіаційний транспорт, 273 Залізничний транспорт та здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 27 Транспорт.

Уряд затвердив розпорядження «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році». Цей акт передбачає здійснення розподілу резерву освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 3102,9 тисячі гривень, що дасть змогу погасити кредиторську заборгованість з оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників, що утворилася на кінець 2022 року в бюджеті Виноградівської сільської ради Херсонської області.