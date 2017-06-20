Відомого черкащанина Олександра Толбатова цими днями нагородили пам’ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» ІІ ступеня. У місті цього товариського чоловіка знають як винахідника жилета, який свого часу допоміг йому, а потім і багатьом послідовникам позбавитися від серйозних хвороб. Винахід черкащанина відомий у всьому світі.

Олександр Толбатов — палкий прихильник здорового способу життя. Саме він створив Черкаський клуб довгожителів, у якому зумів зібрати однодумців. Кожного дня вони ходять до Дніпра, аби отримати заряд енергії та здоров’я.

Ще наприкінці 1990-х у хребті Олександра Миколайовича лікарі знайшли сім гриж. Врятувати його, казали медики, могла лише операція. Проте ветеран відмовився від хірургічного втручання і згодом самотужки розробив спеціальний жилет для водної гімнастики.

— Я люблю живу воду, природну. Найкорисніша вона за дві години до сходу сонця і за дві — після, — розповідає Олександр Толбатов. — У Клубі довгожителів ми не називаємо воду холодною — вона у нас «хороша», «мокренька», «добра». Потрібно вірити, що у воду йдеш не застудитися, а по здоров’я.

Вода його й вилікувала. Щодня, за будь-якої погоди, виходив він до Дніпра, аби пропливти заплановану відстань. І допомагав йому в цьому спеціальний жилет, виготовлений за власними розрахунками з пластикових пляшок від напоїв, наповнених подрібненим пінопластом. Він давав змогу довго триматися на воді, долати великі відстані. Поступово справився зі своїми болячками. І зрозумів, що може допомагати оздоровитися й іншим людям. Тож заснував «Клуб довгожителів». Одержав дозвіл від міської влади розмістити на березі Дніпра, поряд із річковим вокзалом, невеличкий будинок. Там учасники клубу переодягаються та зігріваються.

Особистий рекорд «Дельфіна», як його називають у Черкасах, — 55 хвилин у крижаній воді. А вісім років тому Олександр Толбатов підкорив протоку Босфор — проплив нею понад шість кілометрів. У свої поважні роки Олександр Толбатов часто катається містом на роликах.

До Черкас Толбатов із родиною переїхав із Авдіївки ще в 1970-х роках. Місто підкорило його гарною природою, зокрема чарівними дніпровими серпанками. Але власного житла не було, довелося орендувати. Прописку отримав як виняток із правил. А тепер місто вдячне йому за його активність, сприяння оздоровленню черкащан.

«Клуб довгожителів» нині налічує близько 300 людей. Серед його членів чимало тих, хто переніс важкі хвороби. Спільними зусиллями, порадами разом допомагають людям стати на ноги. Багато важить віра в сили природи та впевненість Олександра Миколайовича в ефективності єднання з природою.

Як розповіла одна з членів клубу Валентина Степанівна, після інсульту, який стався кілька років тому, вона втратила надію жити нормальним життям. Завдяки заняттям у клубі, спілкуванню з природою жінка ніби вдруге народилася.

— Справді, сили природи і людського організму безмежні, — розповідає вона. — Треба тільки правильно їх спрямувати.

— А в мене нормалізувався кров’яний тиск, — поділився Микола Степанович. — Уже кілька років плаваю за системою Толбатова. Почуваюся чудово.

Роман ПАНЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»