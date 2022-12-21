Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що вона може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян

300-й день великої війни. За цей час ми пережили багато страждань і здолали багато викликів. Ми вистояли. Вистоїмо ще стільки, скільки буде потрібно. Усі віримо, що 2023й стане роком нашої перемоги. Для цього маємо продовжувати працювати як єдине ціле. Допомагати та підтримувати — те, що зараз маємо робити одне для одного і для наших Збройних сил. На цьому у промові під час чергового засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Просто зараз ворог не послаблює тиск ані на передовій, ані в тилу. Українська енергосистема пережила дев’ять масованих атак і десятки ударів. Нині долаємо наслідки останнього ворожого удару БПЛА на об’єкти енергетичної інфраструктури. Держава-терорист ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні. Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, були влучання по високовольтній мережі.

Наразі в енергосистемі працює вісім блоків атомних та десять — теплових станцій. Утім, через істотні пошкодження в мережі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається складною», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр акцентував, що російські терористи робитимуть усе, аби до нового року залишити українців без світла. Адже для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві.

«Тому маємо готуватися до нових атак. В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по кілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян», — зазначив Денис Шмигаль.

Із думкою про людей

Очільник уряду нагадав, що в цих надскладних умовах пункти незламності стають порятунком для сотень тисяч українців.

«Уряд визначив єдині стандарти роботи таких пунктів у всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг. Це тепло, зв’язок, доступ до води та електроенергії. Наразі працює понад 5 тисяч пунктів незламності. У наших планах — найближчим часом збільшити їхню кількість утричі», — поінформував Прем’єр-міністр.

Кабмін ухвалив рішення про створення Координаційного штабу під головуванням віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, який опікуватиметься питанням розгортання мережі пунктів незламності.

Уряд також зобов’язав міністра енергетики Германа Галущенка найближчим часом представити підсумки аналізу щодо справедливості розподілу електроенергії по регіонах. Відповідний штаб було створено в Міненерго саме для забезпечення справедливого розподілу електроенергії на всіх рівнях.

Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду.

«Про що йдеться? Уряд передає місцевій владі 14 мільярдів гривень у вигляді субвенції. Це кошти, щоб тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів. Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І цю обіцянку виконуємо», — прокоментував Прем’єр.

Дипломатичний фронт

«Триває робота й на дипломатичному фронті. Щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. Загалом партнери заявили про допомогу для енергетичного сектору в різних форматах на понад 1,4 мільярда доларів.

Це допомагає. Але це лише боротьба з наслідками, а не з першопричиною. Ми вимагаємо від світу, аби після кожної терористичної атаки проти нашої енергосистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій. Тероризм не можна залишати безкарним», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він висловив подяку союзникам нашої держави, які продовжують надавати Україні фінансову допомогу. І нагадав, що минулого тижня на адміністративний рахунок України в МВФ надійшло 500 мільйонів канадських доларів від уряду Канади. А щойно надійшли на цей же рахунок 200 мільйонів євро від уряду Нідерландів.

За час повномасштабної війни загалом Україна вже отримала фінансову підтримку на понад 30 мільярдів доларів. Ідеться саме про пряму бюджетну підтримку. Третина — кошти США і ще третина — кошти країн ЄС. Україна дуже цінує цю допомогу. Влада України працює разом, аби продовжити її наступного року.

Уряд затвердив постанову, яка дає змогу збільшити допомогу від Польщі на облаштування спільного кордону до 160 мільйонів євро. Це кошти, які допоможуть покращити забезпечення пунктів пропуску та продовжити розбудову прикордонної інфраструктури.

Агресорам — ізоляцію

Уряд запропонував зупинити чинність Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції з рф та білоруссю. Як прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, Кабмін послідовно переглядає свої міжнародні договори з країнами-агресорами. За її словами, Україна не вийде із відповідної угоди в межах СНД, а саме зупинить відносини з двома окремими країнами — рф та рб. Відповідний законопроєкт схвалено, щоб статус України у цій царині залишився чинним щодо інших країн СНД. Тобто права українців, які працюють у цих країнах, не постраждають. Найближчим часом документ подадуть на розгляд парламентарів.