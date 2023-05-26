У Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» об’єдналися дві фотовиставки: «Незламні духом» (ініціатор — громадська діячка Олеся Доліна та член Національної спілки фотохудожників України фотограф і оператор Дмитро Коваленко) і «Незламна Україна» (Олена Мокренчук). Діє також виставка скляних ікон ветерана Збройних сил України Тамари Довгич. На їх відкриття запросили військовослужбовців і капеланів, зокрема поранених, які мають великий досвід подолання зовнішніх та внутрішніх проблем і готові розповісти про це тим, хто потребує відновлення. Більшість з них ведуть активну соціальну роботу з молоддю та ветеранами російсько-української війни, допомагають подолати наслідки травматичного досвіду бойових дій, можуть поділитися досвідом подолання бюрократичних перепон під час оформлення документів про поранення.

Першими відвідувачами виставки стали дружини та діти військовослужбовців, волонтери, родини полеглих захисників України.

Фотопроєкт «Незламні духом» вражає колористикою й енергетикою. Експозицію з десяти стилізованих фотоплакатів пан Дмитро створив разом із сином Максимом, талановитим фотохудожником. У проєкті взяли участь військовослужбовці ЗСУ, ветерани російсько-української війни, капелани та волонтери, які вже десятий рік активно працюють з військовою тематикою.

А фотопроєкт «Незламна Україна», який ініціювало управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, виконано спільно з інформаційною агенцією Міністерства оборони України «АрміяІnform» та учасниками християнського соціального служіння людям з інвалідністю «Ти особливий». Для створення експозиції використано фото офіцера УЗГ ЗСУ майора Олени Мокренчук та кореспондента «АрміяІnform» Олександра Шульмана в етностилі. Проєкт створено на підтримку людей з інвалідністю та для акцентування суспільства на незламності характеру українського військовослужбовця.

За пів року від започаткування проєкт експонували на більш як десяти локаціях, зокрема у Верховній Раді України, Київській військовій адміністрації, Українському домі, а також на публічних заходах на підтримку України у Швеції, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки.

В експозиції представлено виставку скляних ікон «Моя молитва» Тамари Довгич. Самобутня художниця після демобілізації закінчила навчання у школі іконопису й відтоді працює в жанрі сучасної ікони: створює так звані народні ікони на склі в бароковому стилі гетьманської Київщини. Під час заходів з відкриття виставки Тамара Довгич провела майстер-клас із живопису для дітей військовослужбовців та дітей полеглих захисників України.

Присутні взяли участь у майстер-класі з хортинг-фехтування, який провели майстри українського шабельного бою. Перед ветеранами та родинами загиблих виступили автори й виконавці пісень, народжених війною, Юрій Кобзаренко, Ігор Горовой та інші. Автор і виконавець музичних творів на сопілці та лоу Гнат Мєрєнков, юна виконавиця Андріана Озгович, професійні музиканти Ігор Орлов та Павло Сакута зробили цей вечір незабутнім для гостей. Подяками було відзначено авторів соціальних відеопрограм та волонтерських проєктів, партнерів і організаторів заходу. Оглянути виставку «Незламні духом» можна впродовж травня у другому капонірі НІАМ «Київська фортеця». Музей приймає відвідувачів лише в будні за попереднім записом, надаючи їм екскурсійне обслуговування.

Записатися на екскурсію можна за телефоном 044-288-23-41.