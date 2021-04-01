До кабінету голови Іваньківської громади Уманського району на Черкащині — черга. Чимало селян прийшли, щоб вирішити свої питання. У будівлі колишньої сільради, а нині центрі територіальної громади, просторо й затишно. Тут зроблено ремонт, стоять зручні крісла, за скляною стіною приймає відвідувачів працівник центру надання адміністративних послуг.

За кілька хвилин до журналістів виходить сільська голова Іваньківської територіальної громади Леся Поліщук. Просить наступного відвідувача живої черги трохи зачекати, доки спілкується з гостями, а когось із помічників — прийняти решту людей. Пояснює, що скоро до неї мають приїхати колеги з Руськополянської громади. Теж у справі: перейняти досвід забезпечення харчування дітей в освітніх закладах. Черга переорієнтовується на кабінети заступників. Почувши, про харчування дітей, хтось із відвідувачів схвально киває, мовляв, справа потрібна.

Ще й свіжі пиріжки

Як розповіла Леся Поліщук, батьки не раз висловлювали побажання, аби у раціоні школярів було цільне молоко, кисломолочні продукти, високоякісна випічка. Фахівцям тільки треба було визначитись, як правильно, відповідно до вимог Бюджетного кодексу, забезпечити цю потребу. Щоденне меню в сільських дитячих закладах, якими опікується громада, тепер збалансоване, а харчі високоякісні. До його організації долучають місцевих виробників, які постачають у школи й дитсадки молоко, фрукти, інші продукти. Плата за харчування диференційована, а ось молоко й яблука для кожної дитини безплатні.

Ініціативна громада домоглася внесення опорної школи до урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів», за фінансової підтримки якої планують ремонт харчоблока шкільної їдальні. Місцева школа стала пілотною в реалізації обласної програми «Дітям Черкащини — якісне, безпечне харчування».

«У нашій громаді діти двічі на тиждень безплатно п’ють молоко, — розповіла Леся Поліщук. — Цю ідею я запозичила у Львові, але ми її адаптували під місцеві умови. На сесії прийняли відповідне рішення, в місцевих товаровиробників тепер закуповуємо високоякісне молоко. Щоб збагатити дитяче харчування вітамінною продукцією, у фермерському господарстві «Червона калина» з Нестерівки купуємо яблука. Тож у всіх школах і дитячих садках діти мають змогу безплатно ласувати фруктами. А потім вирішили, що з цими яблуками можемо пекти й пиріжки. Придбали дві пекарські шафи і тістомісильну машину. А для крачківської школи, де менше учнів, — електроплиту з духовкою. Коштують такі смачні свіжі пиріжки 2—3 гривні. Спільно з депутатами ухвалили рішення про встановлення пільгової оплати за обіди. Учні 1—4 класів харчуються безплатно, а для 5—11 класів обід коштує удвоє дешевше його вартості. Малозабезпечені та діти атовців харчуються безплатно».

Як розповіла директорка Іваньківської загальноосвітньої школи Вікторія Максимчук, закладу пощастило, бо харчуванням дітей активно опікується сільська рада та місцеві підприємці. Тепер досвід, напрацьований іваньківцями в організації безпечного дитячого харчування, переймають колеги з інших територіальних громад.

Того дня в Іваньки прибула делегація Руськополянської громади Черкаського району, щоб детальніше вивчити досвід організації харчування дітей. Сільський голова Олег Гриценко разом з командою теж має певний досвід сприяння освітній галузі. Завітали до колег, аби краще зрозуміти, як працюють прийняті програми, і впровадити унікальний досвід у навчальних закладах на своїй території.

Школярам допомогли журналісти

На Черкащині, де з діда-прадіда плекають молочарські традиції, тема забезпечення дітей молоком далеко не нова. Пам’ятаю, як років із шість тому думками на цю тему поділився патріарх журналістського цеху Черкащини заслужений журналіст України Петро Жук, на жаль, нині покійний. Він розповідав, як ще за часів Радянського Союзу журналістська братія виборола для кожного школяра склянку молока.

«Ще 1955 року черкаський педіатр Ольга Запорожець поділилася з нами, журналістами, спостереженнями: кожен третій школяр молодших класів хворіє на гастрит. Причина проста: діти йдуть на уроки голодними. А варто дитині дати вранці хоч склянку молока з булочкою — проблема просто зникла б, — розповів тоді Петро Миколайович. — Працівники редакційного відділу обласної газети, який висвітлював питання освіти, культури і охорони здоров’я, Олексій Срібрянець та Іван Лялюк, загорілись ідеєю, яка дуже сподобалася відомому на Черкащині голові колгоспу з Іркліївського району Луці Іваніщенку. Саме там ввели новацію: людей, які на цілий день ішли працювати у степ, колгосп там, на місці роботи, годував. А їхнім дітям у школу та дитсадок тим часом привозили свіжовидоєне молоко. Та все обернулося… порушенням проти Луки Іваніщенка кримінальної справи за нібито розбазарювання колгоспного майна в «особливо великих розмірах», оскільки списували вартість того молока на що прийдеться: то на хомути, то на яке інше знаряддя. За це й зачепилися перевіряльники.

Луку Олексійовича, на щастя, тоді підтримав тамтешній перший секретар райкому партії Яків Болюбаш. Саме він звернувся до редакції «Черкаської правди» з цього приводу, шукаючи у преси підтримки. Ідею підхопили профспілки, вирішили взяти шефство над харчуванням дітей і на селі, і в місті. Згодом у Черкасах з’явилася спеціалізована дитяча молочна кухня, звідки всі немовлята мали змогу одержувати необхідне для їхнього віку харчування.

Редакція висвітлювала перебіг акції, досвід, критикувала тих, хто пас задніх. І так тривало до чергової сесії обласної ради, де було прийнято спеціальне рішення, за яким усім дітям Черкаської області безплатно і нарешті цілком легально стали видавати ту необхідну для підтримання здоров’я щоденну склянку молока. Журналісти мали право святкувати перемогу, але пішли далі — почали похід за створення на підприємствах, у колгоспах їдалень, фабрик-кухонь. Петро Жук був переконаний: цей досвід заслуговує, аби до нього повернутися і в наш час.

Асоціація виробників молока підтримала

А рік тому в лютому перша леді України Олена Зеленська ініціювала проєкт з упровадження здорового харчування у школах і забезпечення учнів молоком і кисломолочними продуктами. Програму «Склянка молока», яка раніше діяла в кількох регіонах України, планують відновити. Черкащина зголосилася стати пілотним регіоном для впровадження цієї програми та вже розпочала її розробляти.

Ідея реалізувати проєкт в Україні виникла під час приїзду першої леді в черкаські навчальні заклади. Таку ініціативу підтримала Асоціація виробників молока. В об’єднанні нагадали, що склянка молока містить добову норму кальцію і вітамін D. Отримає шанс на розвиток і молочна галузь, адже підвищений попит на молоко стимулюватиме виробників нарощувати поголів’я худоби, вважають в АВМ. Схожі програми щоденного забезпечення молоком дітей в освітніх установах діють нині більш як у 80 країнах.