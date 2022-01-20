На початку 2022 року в Полтаві ввели в експлуатацію новозбудований спортивно-видовищний комплекс «Акварена», в якому три басейни: основний завдовжки 50 метрів , тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий на 6,5 метра. За площею вся будівля завбільшки з футбольне поле — майже 8 тисяч квадратних метрів. У спорткомплексі є тренажерна зала, конференц-зал, SPA-зона тощо. Будівництво «Акварени» тривало 14 років і коштувало понад 10 мільйонів доларів.

Довгобудом стало менше

Новозбудований комплекс — найбільший спортивний об’єкт області. Там зможуть тренуватися спорт,смени олімпійської та паралімпійської збірних команд, проводитимуть міжнародні змагання.

«Понад 10 років басейн на Петра Юрченка, як раніше називали цю будівлю, був класичним полтавським довгобудом. Спорткомплекс то будували, то відмовлялися від цієї ідеї, то по кілька разів передавали з балансу області місту й навпаки. Діти, які чекали на новий басейн, уже встигли вирости. Однак завдяки програмі «Велике будівництво» Полтавщина отримала 105 мільйонів гривень державної субвенції на відновлення будівництва, і менш ніж за рік нам вдалось облаштувати понад половину будівлі й повністю завершити будівельні роботи», — розповіли в Полтавській облдержадміністрації.

Досі в області не було 50-метрового спортивного басейну закритого типу. Тому спортсмени тренувалися в басейні відкритого типу, скорочуючи тренування в холодну пору року. Будівництво цього спортивного об’єкта — можливість розвивати на Полтавщині щонайменше п’ять видів спорту: спортивне плавання, водне поло, синхронне плавання, плавання серед спортсменів з інвалідністю (дефлімпійські та паралімпійські види спорту), такі види боротьби, як дзюдо, греко-римська та вільна, інші.

У бюджеті Полтави на цей рік певну суму коштів заклали й на продовження капітального ремонту басейну в дитячо-юнацькій спортивній школі «Полтава» (колишній «Спартак»). Ремонт цього спорткомплексу, який міська рада повернула із приватної оренди, розпочали ще навесні 2020 року. На сьогодні підрядник завершив ремонт даху, встановив вікна, вентиляцію й утеплив фасад. Усього на ремонт так званої сухої частини спорткомплексу витратили приблизно 8 мільйонів гривень, з них 400 тисяч — на розроблення документації. В управлінні у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради підраховують, скільки коштів потрібно на продовження робіт всередині приміщення.

Начальник управління Ігор Кислов зазначив, що попри значні затрати басейн все одно дороблять, тому що в місті дуже не вистачає таких спортивних об’єктів: «Згідно з нормою, на кожні 10 тисяч населення має бути басейн. У нас дуже багато дітей, особливо першокласників із сколіозом. Хочеться, щоб діти займалися плаванням і лікувалися. Також хочемо, щоб спортивна школа могла проводити змагання різного рівня».

У міській раді розраховують на фінансову підтримку в цьому питанні Європейського інвестиційного банку та обласної влади.

За словами начальника управління капітального будівництва Максима Медведєва, існує певна домовленість з облдержадміністрацією про співфінансування цього об’єкта. Загалом вартість капітального ремонту частини «Спартака», в якій розташований басейн, оцінюють у 25—30 мільйонів гривень, розроблення відповідної документації та її коригування коштуватимуть до 2,5 мільйона гривень.

Тепер гратимуть у футбол

Новозбудований фізкультурно-оздоровчий басейн вартістю 56,3 мільйона гривень відкрили у селі Розсошенці на околиці Полтави — навпроти тамтешньої гімназії. За словами Ігоря Процика, голови Щербанівської сільради, на території якої розташований басейн, його зводили чотири роки за кошти ДФРР, Полтавської обласної ради, Полтавської районної ради та Щербанівської сільради.

У курортному місті Миргороді в межах президентської програми «Велике будівництво» зводять новий спортивний комплекс із басейном. Нині на місці будівництва робітники бетонують палі. Басейн збудують на території оновленого торік міського стадіону «Старт». В облдержадміністрації розповіли, що там буде чотири доріжки по 25 метрів , мала чаша для дітей і масажні кабінети. У басейні зможуть проходити реабілітацію й тренуватися жителі громади й району, люди з інвалідністю чи вихованці місцевої спецшколи-інтернату. Там проводитимуть змагання різного рівня. Басейн разом зі стадіоном буде великим спортивним комплексом, що стане гарною базою для розвитку плавання.

Об’єкт зводять за кошти ДФРР, субвенції на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток об’єктів соціально-культурної сфери та міського бюджету.

У Розсошенцях планують відкрити новий стадіон для футбольного клубу «Полтава». Комплекс матиме два повнорозмірних футбольних поля, два тренувальних майданчики, готель, бігові доріжки й знаряддя для занять воркаутом (вуличною гімнастикою). Загальна площа під стадіоном становитиме понад 6,5 гектара. Депутати Щербанівської громади вже передали цю ділянку в селі Розсошенці в користування футбольному клубу.

Забудовник Сергій Іващенко розповів, що майбутній стадіон вміщатиме 9,5 тисячі глядачів і відповідатиме всім необхідним вимогам. Зроблять і футбольний манеж із повноцінним футбольним полем. Його використовуватимуть під час зимових турнірів і для тренування дітей. У манежі орієнтовно буде 700 глядацьких місць. На об’єкті обладнають місце для паркування автомобілів, навколо стадіону розмістять бігову доріжку. Основне поле засіють натуральною травою, обладнають підігрівом і поливом за всіма нормами Федерації футболу України та УЄФА.

Будівельники вже прибрали й розчистили територію, навесні почнуть основне будівництво. Орієнтовна вартість робіт становитиме 25—30 мільйонів гривень.