Захід об’єднав майже 350 представників оборонної промисловості США, України та Європи, а також урядовців різних країн. Серед представників американського уряду були присутні міністр оборони Ллойд Остін, міністр торгівлі Джина Раймондо, заступник міністра оборони із закупівель та постачання Вільям ЛаПланте, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Українську делегацію очолили керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров.

Потрібна потужна промислова коаліція

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції через відеозв’язок. Він зазначив, що попри бойові дії в Україні фіксують економічне зростання та збільшується спільне з партнерами виробництво зброї і військової техніки. Оборонні підприємства працюють, «й українські ракети, українські дрони, спродукована в Україні артилерія, снаряди надходять на фронт».

«Ми зацікавлені у спільному з вами виробництві всього спектра зброї, необхідної для сучасної війни. І гармати, і бронетехніка, і безпілотники. Ремонт та обслуговування техніки. Безпека на землі, в небі й на морі. Україна не прагне тільки залежати від партнерів — Україна прагне й може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо», — наголосив Президент.

«Ми приїхали сюди з конкретною метою: налагодити співпрацю. Насамперед ідеться про снаряди, системи ППО та далекобійні ракети. У нас кажуть: добро має бути з кулаками. Та щоб зупинити новітню вісь зла, кулаків, на жаль, замало», — зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами мають продовжувати працювати над допомогою Україні.

«Ми вже інвестували приблизно 27 мільярдів доларів у виробництво критично важливих засобів для України, зокрема систем ППО, боєприпасів, військової техніки тощо. Сподіваюся, що Конгрес невдовзі схвалить президентський запит щодо національної безпеки, який спрямує додаткові 50 мільярдів доларів в американське виробництво», — сказав Ллойд Остін.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що російська агресія виснажила запаси озброєння наших партнерів, й інвестиції в український ОПК та спільне виробництво прискорять наповнення складів після нашої перемоги. Він наголосив, що це буде взаємовигідна співпраця.

«Промисловість — це передусім можливості для бізнесу. Можливість швидко нарощувати виробничі потужності, адже в Україні регулювання оборонної промисловості найбільш сприятливе для виробника. Можливість удосконалити свою продукцію та забезпечити її ефективність у реальних бойових умовах, використовуючи досвід українських інженерів та Збройних сил. Будемо раді поділитися досвідом у галузі оборонних технологій, адже саме оборонні технології дозволяють давати асиметричні відповіді, коли противник переважає кількістю. Це можливість відкривати нові ринки», — наголосив Олександр Камишін.

За його словами, українські виробники досягли значних успіхів у переході від озброєнь радянського зразка до озброєнь стандарту НАТО.

«Хороший приклад такого переходу — програма FrankenSAM — створення гібридних рішень у поєднанні радянських та натовських елементів. Цю програму вже реалізують, і я вдячний за підтримку армії та оборонній промисловості США», — зазначив міністр.

Ця програма заручилася подальшою підтримкою. Міністерство оборони США та галузеві партнери надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва окремих проєктів FrankenSAM, спрямованих на оптимізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів. Паралельне виробництво цих систем в Україні та Сполучених Штатах зробить значний внесок у підтримку систем ППО в Україні.

«Україна — єдина країна світу, яка б’ється в повномасштабній війні проти ворога, який має потужну індустрію. Для нас питанням виживання є створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога. Ми потребуємо потужної промислової коаліції, щоб об’єднати зусилля в боротьбі проти російського терору», — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Меморандум дає поштовх

Тема спільного американсько-українського виробництва конкретизувалась у підписанні важливого документа. Міністерство оборони США, Міністерство оборони України та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали Меморандум про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України. Зокрема йдеться про системи протиповітряної оборони, ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів, створення спільних підприємств ОПК.

Також передбачено створення робочих груп для спільного виробництва систем протиповітряної оборони. Тут ідеться про підтримку вже наявних систем та поліпшення оперативної сумісності зі США та НАТО.

Заява про наміри посилює співпрацю між Сполученими Штатами й Україною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод через системи.

Державний департамент у співпраці з Конгресом США планує надіслати радника до Міністерства стратегічних галузей промисловості України. Його завдання — підтримка та прискорення приєднання України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі.

США створили міжвідомчу команду Ukraine Deal Team. Її мета — підтримувати партнерів щодо потенційних угод для ОПК України. До складу увійдуть представники Державного департаменту, міністерства оборони та торгівлі.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості