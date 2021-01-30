Цього року тематика підвищення тарифів на комунальні послуги та соціальної підтримки українців дуже актуальна. Тож не дивно, що парламентарії вже вдруге на цьому тижні виявили бажання заслухати уряд щодо його дій у цьому контексті. У п’ятницю під час години запитань до уряду депутати цікавилися пільгами та субсидіями для людей з огляду на підвищення тарифів на газ та електроенергію, станом реалізації Закону України «Про соціальні послуги».

Щодо відшкодування пільг населенню, яке має електроопалення, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на це спрямують кошти зі статті про пільги та субсидії, на яку цього року закладено 36,6 мільярда гривень. «Усі зобов’язання держави перед людьми по пільгах і субсидіях обов’язково виконаємо», — запевнив очільник уряду.

На запитання про собівартість газу, який перебуває в газових сховищах України, і верхнього обмеження ринкової ціни на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр Прем’єр відповів так: «Сховища наразі заповнено. Але газ закачувався за найдорожчими цінами, коли Україна готувалася до газової війни. Цього літа ціна була найнижчою, але зважаючи на наповненість сховищ, було закачано надзвичайно малий обсяг газу за низькою ціною. Тож середня собівартість закачування газу в сховища, на жаль, висока. Щодо верхнього обмеження ринкової ціни на газ на лютий та березень цього року в розмірі 6,99 гривні за кубометр, то рішення ухвалювали на підставі січневих біржових цін, коли саме такою була найнижча ринкова ціна. Газопостачальники вже опублікували ціни на лютий — найнижча ціна серед них — 6,86 гривні за кубометр».

Правила та пріоритети

Міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала, що Закон України «Про соціальні послуги» працює рік — з 2020-го. Його головна мета — щоб кожна людина мала безперешкодний доступ до якісних соцпослуг за місцем свого проживання. І ці послуги мають бути гарантованого обсягу та якості.

«Відповідно до цього закону та реформи з децентралізації, саме громада стала центром, який виявляє осіб, що потребують соціальних послуг, оцінює їхні потреби, забезпечує надання та фінансування цих послуг. Головна роль держави — визначити правила: встановити стандарти гарантованого обсягу та якості послуг, вимоги до надавачів послуг, визначити нормативи компенсацій і оплати за надання соцпослуг. А також запровадити механізм контролю і відповідальності за виконання законодавства. І тому ті, хто забезпечує організацію надання послуг, мають виконувати ці правила.

На виконання закону протягом 2020 року уряд ухвалив необхідну нормативну базу для регулювання всіх ключових питань надання послуг — від виявлення та оцінки потреб людей до якості конкретної послуги. 23 послуги вже стандартизовано. Це ті, потреба у яких відчувається найбільше. Так, послуги: догляд удома та денний догляд отримують 800 тисяч осіб; натуральна допомога — 400 тисяч осіб; соціальна адаптація — 300 тисяч; соціальний супровід сімей у складних сімейних обставинах — майже 40 тисяч сімей; догляд стаціонарний паліативний — понад 60 тисяч осіб», — уточнила міністр.

Вона зауважила, що для того, аби люди мали інформацію про те, де можна отримати ту чи іншу послугу за місцем свого проживання, торік із січня почав формуватися реєстр надавачів соцпослуг. У ньому інформація майже про три тисячі надавачів соцпослуг, з яких понад дві тисячі — комунальної форми власності, 700 — приватні. Інформацію про них у вигляді інтерактивної мапи розміщено на сайті Мінсоцполітики.

«Наш пріоритет — надати людині послугу вдома, а не в стаціонарі. Нині понад мільйон українців отримують послуги з догляду вдома. Якщо послуги з догляду надають родичі, то це визнається соціальною роботою, вона оплачується, а догляд зараховується до страхового стажу родича. Майже 100 тисяч громадян отримують догляд у стаціонарі.

Додаткові виплати

Уряд постійно переймається доходами пенсіонерів, серед яких найбільше тих, хто потребує догляду. По 500 гривень щомісяця додатково отримують особи віком понад 80 років. З липня цього року особи віком понад 75 років щомісяця додатково отримуватимуть по 400 гривень, а з наступного року на це зможуть розраховувати й особи віком понад 70 років. Так майже на 50% буде збільшено мінімальні пенсійні виплати для цих категорій людей. Також збільшуємо надбавки до пенсії на догляд для одиноких пенсіонерів», — зазначила міністр.

Найближчі плани — підвищення виплат (до розміру мінімальної зарплати) для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю. Це буде істотна підтримка для понад 60 тисяч осіб.