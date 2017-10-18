Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», кожному учаснику бойових дій в Україні надаються пільги. Основні з них: 75-відсоткова знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг; першочергове забезпечення жилою площею; безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту; безплатне одержання лікарських засобів за рецептами лікарів; щорічна разова грошова допомога до 5 травня тощо.

Відповідно до статей 10 та 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відповідні пільги отримують так само особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону, до яких належать, зокрема: сім’ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, а також внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби; дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій та визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге; діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах.

Також кожен військовослужбовець має право на одноразову грошову допомогу. Згідно з Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги в разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014), військовослужбовцям, які були призвані на військову службу в зв’язку з мобілізацією та звільняються зі служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше ніж 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 600 звернень з питань соціального захисту та соціальних виплат військовослужбовцям, у тому числі учасникам бойових дій, а також членам їх сімей.

Чоловік, який має статус учасника бойових дій, з с. Рафалівка Рівненської області зателефонував на урядову «гарячу лінію» з проханням посприяти виплаті одноразової матеріальної допомоги. Дане звернення було надіслано на розгляд Рівненській обласній державній адміністрації. Після зворотного зв’язку із громадянином, фахівцями урядової «гарячої лінії» було встановлено, що вже за декілька днів після звернення матеріальна допомога надійшла на особистий картковий рахунок заявника у повному обсязі.

Мати загиблого в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовця з м. Мукачево, звернулася на урядову «гарячу лінію» з приводу невиплати коштів на придбання житла за загиблого сина. Жінка зазначила, що кошти мали надійти на початку серпня 2017 року, однак вони не були надіслані. Громадянка попросила сприяння у виплаті коштів. Зворотним зв'язком встановлено, що відповідь отримано. Заявниця отримала листа від Міністерства соціальної політики, де зазначено, що кошти вже виділені.

Заявник, учасник бойових дій, з с. Першотравенка Кіровоградської області, звернувся до фахівців урядової«гарячої лінії» з проханням посприяти виплаті одноразової матеріальної допомоги. Після розгляду даного звернення Кіровоградською обласною державною адміністрацією, кошти були надіслані чоловіку на особистий картковий рахунок, що і підтвердилося під час зворотного зв’язку з громадянином.

Урядовий контактний центр щиро дякує всім військовослужбовцям за відданість обов’язку та країні і бажає їм мирного неба та спокою!

За період з 9 по 15 жовтня 2017 року на урядову «гарячулінію» надійшло 108 634 дзвінки, а також 885 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua