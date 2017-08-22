Найбільше в Україні торговище відкривається на тиждень пізніше, ніж зазвичай — 22 серпня, і триватиме до 27 серпня. Його організатори добряче постаралися для того, щоб ярмарок став кращим і сучаснішим, і при цьому зберігав свій унікальний народний колорит і багатовікову історичну автентичність. Як і майже щороку, ТОВ «Сорочинський ярмарок» потурбувалося про облаштування поля, прокладення нових доріг, створення додаткових санітарних зон, проведення додаткових водогонів. Частково замінили електрообладнання, збудували нові павільйони в містечку майстрів, посадили чимало дерев, кущів та море квітів.
Перенесли на інше місце і фактично заново побудували головну сцену. Реорганізували ярмаркову територію, всі кафе і ресторани розташували в окремому секторі, отож всі торгові точки нині в рівних умовах. Організатори запевнили, що зростуть і вимоги до закладів громадського харчування, до їхнього зовнішнього вигляду, санітарного стану, обладнання, меню української кухні.
Радикальних змін зазнає культурно-мистецька програма цьогорічного ярмарку. Вона вирізнятиметься новим, сучасним підходом до проведення багатьох заходів. Єдине, що залишається незмінним — це щире бажання найкращих зірок української естради подарувати своє мистецтво гостям і учасникам Сорочинського ярмарку.
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Транспорт із Полтави на Сорочинський ярмарок курсуватиме з АС-1 та АС-3, із 6 до 22 години. З 22 по 27 серпня, крім вже існуючих приміських та міжміських маршрутів, додатково свої послуги надаватимуть іще 10 перевізників. На момент проведення торговища їм видадуть тимчасові дозволи.
Отримати тимчасовий маршрут до Сорочинців перевізники зможуть тільки в тому випадку, якщо їхні машини відповідатимуть певним вимогам. Зокрема, вони мають бути справними і не переобладнаними. Люк, вікна й аварійні двері обов’язково мають відчинятися. В кожному салоні повинні бути аптечки, вогнегасники. А шини мають відповідати нормам та стандартам. Це вимога т. в. о. начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської облдержадміністрації Сергія Марчишинця.
Але безпека пасажирів на дорогах залежить не тільки від справності автобусів та маршруток. Представники правоохоронних органів Полтавщини беруть під свій контроль і водіїв. «Вони повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Обережно водити транспорт. Ми в період проведення Сорочинського ярмарку працюватимемо у посиленому режимі і ретельно за цим слідкуватимемо, - каже інспектор сектору нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ НП в Полтавській області Тарас Полтавець.
У кожному районі графік руху транспорту буде індивідуальним. Його встановлять самі перевізники. Вартість квитків залежатиме від відстані від населеного пункту до Великих Сорочинців. Чим далі — тим дорожче. Передбачають, що з Миргорода на ярмарок можна буде доїхати за 20 гривень, а з Полтави — за 80. Проте дістатися до Сорочинців можна буде і за менші гроші. Щоденно до Миргорода (там найближча залізнична станція) прямує 4 приміські потяги, квиток від Полтави до Миргорода коштує близько 10 гривень, а вже звідти — автобусом. Так полтавці зможуть заощадити до 30 гривень.