Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів представникам українських та іноземних ЗМІ про підсумки консультацій у саудівському місті Джидда

За словами Андрія Єрмака, усі присутні у Джидді представники держав задекларували цілковиту підтримку й повагу незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України. «Усі розуміють необхідність спільного плану цивілізованого світу для припинення цієї війни», — зазначив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що під час виступів усі члени української делегації чітко наголошували на необхідності виведення військ російської федерації з території України, що є одним із пунктів формули миру.

Крім того, посадовець зазначив, що зустріч у Джидді представників понад 40 країн без участі росії стала величезним ударом по кремлівській владі. Тож тепер російське керівництво намагається дезінформувати міжнародну спільноту стосовно результатів цих консультацій.

Є план, як рухатися далі

Учасники зустрічі в Джидді погодили проведення наступного раунду консультацій. Це підтримали всі сторони. Нині Україна активно працює над розширенням кола держав-учасниць. «Найближчим часом ми проведемо наступну зустріч радників. І будемо поступово рухатися до проведення Глобального саміту миру», — розповів він.

Мирний саміт буде установчим, зазначив керівник Офісу Президента. На ньому має бути ухвалено за основу формулу миру Володимира Зеленського.

«Після цього лідери держав можуть дати зелене світло, щоб відбулися окремі міжнародні конференції, саміти, присвячені кожному з пунктів формули миру», — додав керівник Офісу глави держави.

Після завершення бойових дій буде ухвалено міжнародний документ, який фіксуватиме закінчення війни й перемогу України. Його затвердять на Глобальному саміті миру, де зберуться всі країни-учасниці процесу і який закріплюватиме реалізацію виконання останнього, десятого пункту формули та, як наслідок, настання справедливого й стійкого миру в Україні.

Крім того, Андрій Єрмак нагадав, що паралельно розпочато переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО, як це передбачає Спільна декларація про підтримку нашої держави.

«Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться. Ба більше, ми сподіваємося, що перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року. Ці гарантії безпеки — як ППО проти майбутньої світової війни», — зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що зустріч у Саудівській Аравії — це репетиція політичної мапи світу, в якому немає місця печерній агресії.

«Україна несе мир у цей світ. І саме Україна, яка показала, як уміє воювати, обстоювати свою незалежність і свободу, вийшла з такою мирною ініціативою. Сьогодні нікого вже не треба переконувати, ця мирна ініціатива є, і ми з нею працюємо. А державу-агресора дуже дратує, коли переговори проходять без неї. І справді, наша стратегія щодо ізоляції агресора, держави-терориста здобула дуже сильну підтримку», — резюмував Андрій Єрмак.

Формулу миру буде імплементовано

Також керівник Офісу Президента представив філософію кожного пункту формули миру Володимира Зеленського, якою українська сторона поділилася з учасниками консультацій у Джидді 5—6 серпня.

«Ми сформували наше спільне бачення кожного з десяти пунктів формули миру Президента Зеленського. Спільне, бо в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні було відображено позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України», — зазначив він.

Андрій Єрмак наголосив, що формулу миру Володимира Зеленського побудовано на ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

«Імплементація формули миру — це відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права, яку зруйнувала агресивна війна росії проти України», — додав Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента поінформував представників ЗМІ про подальші практичні кроки з реалізації формули миру: «Ми продовжимо роботу, щоб напрацювати безпосередньо порядок денний — які документи, висновки, домовленості передбачаємо для реалізації кожного з десяти пунктів формули».

Андрій Єрмак зазначив, що найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць для координації подальших дій. Буде напрацьовано практичні кроки з реалізації кожного з пунктів формули миру. Паралельно триватиме підготовка порядку денного установчого Глобального саміту миру.

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