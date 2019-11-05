Компанія «Контінентал» орендує та обробляє землю і вирощує врожаї в п’яти областях країни. Вона дбає не лише про виробничі показники. Прагне, щоб співпраця з пайовиками була плідною, якнайпродуктивнішою для громад. Торік для втілення соціальних ініціатив надала 34 мільйони гривень, цьогоріч уже спрямувала на потреби інфраструктури, медицини, освіти, культури, духовності, облаштування територій майже 25 мільйонів гривень.

З турботою про пайовиків

Підгаєцька центральна районна лікарня на Тернопіллі розмістилася в будівлях, у яких на початку ХХ століття був магістрат, тобто орган міського самоврядування. Нині в цих старих приміщеннях оселилася сучасність. На реконструкцію лікувального закладу, придбання медичного обладнання впродовж останніх років залучили понад два мільйони гривень. Директор лікарні Ігор Кушнір каже, що фінансові надходження були з різних джерел: субвенційні кошти, з районної скарбниці, трансферти із сільських бюджетів.

Майже 450 тисяч гривень витратили із власних грошей закладу. У створення найкращих умов для праці тутешніх лікарів та лікування своїх пайовиків вагомий внесок зробив «Контінентал». 242 тисячі гривень компанія надала на облаштування в хірургічному корпусі холу і двох палат, до яких першочергово шпиталізуватимуть саме її пайовиків. Комфорт і затишок запанували в цих приміщеннях. У палатах поставили функціональні ліжка, шафи на одяг, столики й індивідуальні тумбочки, подбали про холодильники, телевізори. Дивитися телепрограми на м’якому кутовому дивані можна й у світлому чистому холі.

Підгаєцький район один з найбільших у виробничому кластері «Карпати», де «Контінентал» орендує землю. Старший менеджер з роботи з громадами та соціальними проєктами цього кластера Ігор Метенька каже, що фінансово підтримали не лише центральну районну лікарню, а й надали гроші на сільські фельдшерсько-акушерські пункти й амбулаторії. Загальна сума коштів, вкладених в охорону здоров’я цього району, становила торік майже 270 тисяч гривень.

Крім медичної галузі, на Підгаєччині компанія звертає увагу на потреби освіти, культури, спорту, духовності.

«На зборах вивчаємо, аналізуємо думку всіх пайовиків щодо проблем, які найбільше допікають, чи нагальної необхідності вирішити ту чи іншу справу», — розповідає Ігор Метенька. Скажімо, цього року замінили старі дверні блоки й вікна на енергоощадні у школах сіл Голгоча й Новосілка. Понад 100 тисяч гривень передбачили на перекриття покрівлі церкви у Шумлянах. Торік придбали м’ячі та спортивну форму для футбольної команди м. Підгайці. Загалом торік, втілюючи соціальні проєкти, в усю інфраструктуру району вклали 1 мільйон 800 тисяч гривень.

Не надто менше (понад 1 мільйон 316 тисяч) «Контінентал» спрямував на впровадження соціальних ініціатив у Шумському районі Тернопільщини. У Вілійській сільській раді виробничий кластер «Полісся» обробляє майже 1300 гектарів. Компанія надає громаді щороку значний соціальний бюджет. Допомагає перетворити покинуту хату на сучасний фельдшерсько-акушерський пункт. Торік на придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту цього приміщення перерахували 120 тисяч гривень. Цього ж року завдяки «Контіненталу» відремонтували й частину доріг на території цієї сільради, передусім до школи у Тетильківцях. У цьому селі теж за кошти компанії провели ямковий ремонт дороги на в’їзді та біля клубу.

Про активну підтримку компанією соціальних ініціатив почув і в Купині в Городоцькому районі на Хмельниччині. Чотири роки тому «Контінентал» залучив значні фінансові ресурси для створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Купичанка-2015». Нині учасники цього об’єднання на власних присадибних ділянках вирощують два сорти малини. Крім коштів на організацію кооперативу, як зазначає його голова Анатолій Боднар, фахівці компанії консультують, запрошують на семінари.

Допоміг «Контінентал» кооперативникам і зі збутом цьогорічного врожаю ягід, а на родинному фестивалі «Континент мрій», що нинішнього вересня вперше відбувся в Купині, генеральний директор компанії Георг фон Нолкен вручив сертифікат на придбання спеціальних ящиків для транспортування малини.

Сільський голова Євгенія Липовецька каже, що завдяки фінансовій допомозі «Контіненталу» в Купині вдалося відремонтувати будинок культури, лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, харчоблок дитсадка, провести вуличне освітлення, чимало коштів надано на відбудову тутешнього православного храму.

Мобільна допомога для ФАПів

Медзаклад у с. Купин одним з перших отримав нещодавно від «Контіненталу» мобільну сумку та медичні халати. На Хмельниччині, крім Городоцького, у Чемеровецькому, Дунаєвецькому та Ярмолинецькому районах компанія закупила 44 такі сумки й понад 80 халатів для сільських фельдшерсько-акушерських пунктів. Кожен набір містить усе необхідне для проведення якісного первинного огляду пацієнта й надання невідкладної допомоги: ампульницю, тонометр, стетоскоп, термометр та інші прилади й інструменти спеціального призначення. Вартість однієї сумки з медичним обладнанням — 3 тисячі гривень.

Цей масштабний проєкт компанія започаткувала торік. Спершу взялася впроваджувати його на Тернопільщині. Тоді 55 фельдшерсько-акушерських пунктів області отримали медичні сумки й халати. Нещодавно медкомплект вручили й фельдшерам 25 ФАПів Шумського району. У кластері «Полісся», виробничники якого обробляють землю й у цьому районі, мають намір передати місцевим сільським медичним закладам 66 таких сумок на суму 260 тисяч гривень.

Ця соціальна ініціатива, як і придбання за кошти «Контіненталу» медичного обладнання, фінансова допомога в ремонтах закладів охорони здоров’я, за словами директорки департаменту комунікацій та соціальних проєктів компанії Нонни Шмідік, має допомогти сільській медицині ставати ліпшою, мобільнішою та якіснішою. Втілення в життя таких ініціатив — це передусім турбота про здоров’я пайовиків.

Нонна Борисівна зазначає, що й надалі триватиме активна співпраця з громадами, в яких «Контінентал» орендує земельні паї. Основними напрямами, в які інвестували та спрямовують і нині капіталовкладення, називає інфраструктуру, облаштування територій, а також галузі охорони здоров’я, освіти, культури й духовності. Соціальний бюджет компанія формує із 130 гривень з кожного гектара, що обробляє «Контінентал». Дуже важливо, що пайовики самі вирішують, на які потреби треба надати кошти. Торік на соціальні проєкти компанія витратила 34 мільйони гривень, а цього року — вже майже 25 мільйонів.