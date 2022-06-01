Війна, ніби чарівна кунсткамера, показує те, що до пори було приховано від людських очей

Війна, кажуть соціологи, — це виклик усталеному порядку речей, виклик нормальності. Це демонстрація поведінки великих груп у конкретних ситуаціях і окремих людей.

У пресслужбі гуманітарного центру Черкаської міськради розповіли про недавній подарунок десятирічного мецената з Черкас Сергійка, який нині разом з мамою тимчасово проживає у Швейцарії. Хлопчик так перейнявся долею однолітків, яких війна позбавила даху над головою, що вирішив подарувати їм щось від себе. Вибір упав на настільну гру аерохокей, про який раніше довго мріяв і який тепер стояв без діла в оселі родини в Черкасах. Його на прохання юного черкащанина разом з іншою гуманітарною допомогою, яку зібрала сім’я, передали для дітей, які відвідують гуманітарний центр. Тепер юні переселенці з територій бойових дій весело проводять час у грі в аерохокей з однолітками.

Такі повідомлення чи не щодня читаємо в соціальних мережах. Збирання гуманітарної допомоги мирному населенню, яке постраждало внаслідок повномасштабного російського вторгнення, допомога українським Збройним силам, участь у волонтерську русі для реалізації завдань, які наближають нашу перемогу. Черкащани беруть у цій діяльності найактивнішу участь.

Тим прикріше дізнаватися про аномальні явища нашого буття. Так, поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України недавно викрили двох псевдоволонтерів, які намагалися реалізувати гуманітарну допомогу на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Схему розкрадання товару, призначеного для військовослужбовців ЗСУ, організували двоє жителів Сміли. Вони звернулися до міської ради, щоб та посприяла виконати запит від одного з військових підрозділів, тобто передати для потреб армійців партію консервованого тушкованого м’яса. Ще й документи на отримання гуманітарної допомоги показали (як пізніше виявилося, фіктивні). Смілянська міська рада посприяла виготовленню та придбанню продукції, й зловмисники одержати понад 1800 банок тушонки на загальну суму близько 200 тисяч гривень.

Звісно, псевдоволонтери й не думали допомагати армії, а гуманітарну допомогу вирішили реалізувати комерційним структурам, привласнивши гроші. Добре, що правоохоронці не дрімали й ця афера не вдалася. Зловмисників затримано. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає за скоєне до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

Вражає ще одна масштабна схема розкрадання гуманітарної допомоги, призначеної українським захисникам, яку викрили працівники СБУ. За даними слідства, ділки намагалися незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму більш як 12 мільйонів гривень. Ці засоби захисту виготовила в Україні одна із громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію їх мали передати на потреби оборони.

Як зазначають слідчі СБУ, замість безплатної передачі українським захисникам причетні до цього чиновники намагалися продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Завдяки втручанню спецслужби в одній із торговельних мереж вилучено частину цієї продукції. Її передадуть ЗСУ. Тривають слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів. Правоохоронці з’ясовують інші обставини та встановлюють осіб, причетних до протиправної схеми.

Після того як СБУ оприлюднила в соцмережах відповідну заяву, на сайті облдержадміністрації з’явилась інформація такого змісту: «Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець дав роз’яснення щодо заяви СБУ. Він зазначив, що жодної причетності ОВА та її структурних підрозділів до комерційної реалізації бронежилетів немає».

За його словами, обласна військова адміністрація отримала у березні та квітні двома партіями від однієї з громадських організацій гуманітарну допомогу — тисячу тканинних чохлів для бронеплит (плитоносок), не бронежилетів.

«Їх передали відповідно до договорів відповідального зберігання на одне з комерційних підприємств Черкас, — пояснив Ігор Табурець. — Це підприємство, відповідно до укладених договорів, мало виготовити бронеплити для цих чохлів зі спеціального металу, наданого ОВА. Надалі готові засоби захисту, які надало це підприємство, у зазначеній кількості було передано в підрозділи ЗСУ, що підтверджено відповідними актами».

Гадаємо, що певні розбіжності в оцінці виявлених фактів слідчі мають змогу привести до спільного знаменника.