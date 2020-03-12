Проїжджаючи центральною автомобільною дорогою повз населений пункт, де живу, неможливо не помітити обабіч траси, стан якої занадто далекий від ідеального, щойно відремонтованої місцевої дороги з усією необхідною розміткою, з такими самими новенькими щойно заасфальтованими тротуарами. Якщо ж проїхатися населеним пунктом, то видно, що вже майже всі внутрішні дороги відремонтовано, тротуари викладено плиткою — різноманітні узори тішать око, багато пішохідних переходів, що додає зручності. Один із з’їздів із траси, який прилягає до території мінімаркету, облаштовано пішохідним переходом, який вночі підсвічується світлодіодними лампами. Це привертає увагу не лише пішоходів, яких багато йде з торгового центру і вони часто дивляться у смартфони, а й водіїв, попереджає про нерегульований пішохідний перехід.

Тішить око й капітально відремонтований центральний парк з екзотичними деревами та кущами, кованими лавочками, сучасним освітленням. Поряд з ним відремонтована спортивна зала в будинку культури та приміщення для занять боксом, куди закуплено необхідний сучасний спортивний інвентар. Реконструйовано стадіон (коштом місцевого підприємства), оновлено всі дитячі майданчики (їх сім, кожен на 2—3 чотириповерхових багатоквартирних будинки). Усі вони із сучасними гірками, гойдалками. Не оминуло оновлення і школи, розрахованої на понад 600 учнів: нове покриття виблискує на даху, а завдяки новій високій огорожі та замкам на воротах на її території нема більше пляшок і шприців. Біля школи збудовано відкритий майданчик із тренажерами, де завжди повно дітей. Поряд новенький огороджений майданчик з гумовим покриттям для мініфутболу.

Такої модернізованої інфраструктури годі шукати і в багатьох районних центрах. А в нашому селищі міського типу такі зміни вже стали звичним явищем. А все тому, що відповідально поставилися до того, напроти кого ставити галочку у виборчому бюлетені спочатку на виборах голови сільської ради, а потім і голови об’єднаної територіальної громади. Посада змінилася, а людина на цій посаді — ні, бо людина, як кажуть, на своєму місці і дбає про розвиток території, щоб комфортно жилося всім.

Щодо розбудови в селищі інфраструктури, зокрема спортивної, цей рік не стане винятком. А допомагає в цьому держава завдяки постанові Кабінету Міністрів від 5 липня 2019 року №571 «Про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту». Отримання субвенції на будівництво майданчиків відбувається за умови співфінансування державного і місцевого бюджетів, в обсязі не меншому, ніж 50% загальної вартості робіт з місцевого бюджету.

Отож крім сучасного стадіону, майданчиків з гумовим покриттям для мініфутболу, із тренажерами, матимемо ще мультифункціональний спортивний майданчик завбільшки 38х20 метрів. Тут можна буде проводити тренування і змагання з футболу, баскетболу, гандболу, волейболу й тенісу. Фінансування проєкту — 60% місцевий бюджет і 40% — державний.

Будівництво однієї з перших таких ластівок у районі вже проінспектувало місцеве управління фізичної культури і спорту. Нині на об’єкті повністю підготовлено бетонну основу (діти вже ганяють тут м’яча, тож об’єкт буде затребуваним). Встановлено залізну огорожу. На черзі монтаж гумового покриття. Отже, будівництво триває за планом.

Тож крок за кроком втілюється план місцевої влади, однозначно підтриманої батьками, на заохочення молодого покоління до спорту. Тобто забрати дітей з вулиці, відірвати від гаджета. І свою справу потихеньку роблять добре проанонсовані різні спортивні змагання, які дуже часто проходять майже під вікнами будинків, — порожнім наш спортивний центр просто неба не буває.

Загалом у столичному регіоні триває зведення мультифункціональних майданчиків з гумовим покриттям для занять не менш ніж чотирма ігровими видами спорту. На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації №637 від 13 листопада 2019 року та вищезгаданої урядової постанови передано кошти з державного до місцевих бюджетів на будівництво та реконструкцію дев’яти об’єктів. З дев’яти населених пунктів, серед яких міста, селища та села, три не використали коштів субвенції, які повернуто до державного бюджету, а шість майданчиків, зокрема й у нашому селищі, успішно будують.