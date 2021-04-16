Інвестиції в українську економіку та довкілля — позитивний сигнал для всіх інвесторів, яким ми надаватимемо повну та всебічну підтримку. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Мітталом.

У зустрічі взяли участь перший помічник Президента Сергій Шефір, заступники керівника Офісу глави держави Ігор Жовква та Юлія Свириденко, директор АТ «Геліос» Ростислав Шурма, генеральний директор ArcelorMittal СНД Віджай Гоял, генеральний директор ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.

Сторони обговорили подальший розвиток зеленої металургії та збільшення інвестицій в економіку нашої держави з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів, повідомляє Офіс Президента. Глава держави зауважив необхідність упровадження новітніх сталеплавильних технологій, які знизять негативний вплив промисловості на довкілля.

Компанія як найбільший іноземний інвестор в Україні та один з найбільших виробників сталі у світі розпочне в нашій країні інвестиційну програму «Сталевий мільярд», що передбачає інвестицію обсягом майже мільярд доларів в екологічну модернізацію виробництва сталі у Кривому Розі.

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення модернізації коксохімічного, агломераційного та доменного виробництва, а це найбільші забруднювачі довкілля. Компанія ArcelorMittal підтвердила готовність завершити цю програму до кінця 2023 року.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль теж зустрівся із Лакшмі Мітталом. Прем’єр-міністр схвалив підписання меморандуму між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та АrcelorМіttal щодо підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на період 2022—2032 роки, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

На зустрічі були присутні віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та інші представники міністерств.

Прем’єр підкреслив, що підписання меморандуму стало можливим завдяки закону, ініційованому Президентом Володимиром Зеленським, щодо державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

«Разом із Президентом та парламентом ми запровадили ефективні інструменти, які відчутно підвищують інвестиційну привабливість України. Цей меморандум — один з перших успішних прикладів, коли велика міжнародна компанія планує скористатися відповідними інструментами і збільшити інвестиції та кількість робочих місць в Україні, — зазначив Денис Шмигаль. Він подякував керівництву компанії за соціально важливі ініціативи, розвиток медицини та підтримку громад, де розташоване виробництво. — Уряд закликає соціально відповідальний бізнес приєднуватися до державних ініціатив в Україні, коли інвестори стають не тільки діловими партнерами держави і громад, а й активно долучаються до розвитку регіону, де працюють. Уряд готовий всебічно сприяти подальшому розвитку взаємовигідних відносин та працюватиме над покращенням інвестиційного клімату».

Меморандум передбачає такі напрями розвитку та інвестицій: зелена металургія, яка сприяє меншому забрудненню та зменшенню вуглецевого впливу на довкілля; сталий розвиток видобування залізної руди — продовження на 30 років перспектив видобувної діяльності; створення нових виробництв, зокрема прокатного та пруткового стану. А також модернізацію наявних об’єктів і циркулярну економіку та керування відходами (утилізація біомаси, упорядкування викидів СО ² , переробка шлаків і шламів).

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«Урядового кур’єра»