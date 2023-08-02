Швидка відбудова — один із пріоритетних напрямів роботи уряду. До початку опалювального сезону залишилося кілька місяців, а тому важливо прискоритися на всіх напрямах. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, розпочинаючи чергове засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, на першому місці житло, бо це базова потреба. Глава уряду повідомив, що разом з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим перед засіданням уряду вони відвідали Ірпінь та Гостомель на Київщині. Ці міста, а також Бородянка й Дмитрівська громада — учасники проєкту відбудови пошкоджених житлових багатоповерхівок. Це 18 будинків, де житимуть 4,5 тисячі людей.

Проєкт фінансують за кошти, зібрані на платформі UNITED24. Тож Денис Шмигаль подякував усім благодійникам, які солідарні з Україною і допомагають, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Не лише ремонт, а й купівля

Також, за словами глави уряду, завершується формування системи компенсацій у межах програми «єВідновлення». Виплачують кошти на ремонт власної оселі. Для 4,8 тисячі українців погоджено виплати на суму 389 мільйонів гривень.

«Від сьогодні стартує новий етап — компенсації за зруйноване житло. Суми виплат так само визначають комісії на місцях. Послуга цифровізована — заявка подається в «Дії». Людина отримує сертифікат, з яким може підбирати собі нове житло. Усі особливості роботи механізму будуть додатково й детально комунікувати Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації. Важливо, що тепер ми охоплюємо допомогою всіх людей, чиє житло так чи інакше вразила війна», — наголосив Прем’єр-міністр.

Також, за його словами, набувають чинності зміни, які розширюють програми доступного іпотечного кредитування «єОселя». Подати заявку на участь у програмі тепер можуть усі громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. Позику видаватимуть під пільгові 7%. «Важлива програма для людей і для відновлення економіки», — резюмував глава уряду.

Медицина, інфраструктура, енергетика

Ще одна базова потреба — це якісні медичні послуги. За словами Дениса Шмигаля, понад 750 медзакладів у різних куточках України відновлено повністю або частково. Найбільше в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях, на Харківщині та Чернігівщині. «Ворог знищує українські лікарні, але ми будемо їх відновлювати. Мета — не просто повернути те, що було, а зробити в медицині якісний крок уперед після нашої перемоги», — підкреслив глава уряду.

Ще один пріоритет — транспорт. Прем’єр повідомив, що поблизу Бородянки відновлено стратегічно важливий міст через річку Здвиж. Це частина великого шляху до кордону з Польщею. Маємо вже третій капітально відбудований мостовий об’єкт на Київщині.

«Наступна базова потреба — світло і тепло в кожній домівці. Для цього готуємося до зими та відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності», — зазначив Денис Шмигаль.

Одночасно, за його словами, триває робота над тим, аби максимально захистити об’єкти від ворожих атак. Один із способів захисту — децентралізація генерації. Її мобільність — запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об’єкти.

Тож уряд спрощує процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. «Також знімаємо бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу для ворога систему», — поінформував Прем’єр-міністр.

Максимально розширити пропускну спроможність шляхів

Одним із пріоритетів відновлення Денис Шмигаль назвав логістику, передусім до західних кордонів. «Наша мета — максимально розширити пропускну спроможність шляхів. В умовах блокади чорноморських портів вони єдині надійні артерії українського експорту», — констатував глава уряду.

Він повідомив, що тиждень тому через річку Прут на кордоні з Румунією відкрили рух одним із найдовших тимчасових мостів. Його звели на заміну аварійному. Це істотно поліпшує логістику до пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

Сам перетин кордону мусить бути максимально зручним, укотре наголошує Прем’єр-міністр. Для цього розвивається система «єЧерга», яка вже працює для вантажних авто. Тепер вона буде доступна для рейсових автобусів. Днями сервіс запрацював у тестовому режимі на українсько-польському пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Водіям автобусів треба зареєструватись у системі та приїхати на кордон у передбачений маршрутом час. Тестування сервісу допоможе усунути недоліки. Після цього послуга буде доступна на всьому західному кордоні.

На завершення своєї промови Денис Шмигаль розповів, що уряд і надалі розширює мережу індустріальних парків. Вона вже налічує 64 промислові майданчики із готовими інженерними комунікаціями та податковими пільгами. «Додаємо ще один — у місті Перечин на Закарпатті. На його базі буде створено 745 робочих місць у переробній промисловості», — повідомив він.

Рішення уряду

Кабінет Міністрів передав акції Вінницького авіаційного заводу в управління ПАТ «Мотор Січ». Відповідне рішення прийнято на пропозицію Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), як виняток, передбачений законодавством.

Наразі акції Вінницького авіаційного заводу за рішенням суду перебувають в управлінні АРМА. У свою чергу ПАТ «Мотор Січ» за рішенням військових органів було відчужено на користь держави в листопаді 2022 року. Нині «Мотор Січчю» управляє Міністерство оборони.

Як пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев, Він­ницький авіазавод історично тісно співпрацює з «Мотор Січчю», виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів. А відчужене державою ПАТ «Мотор Січ» виконує важливі завдання з посилення обороно­здатності країни.

«Визнано доцільним передати управління Вінницьким авіазаводом від АРМА до ПАТ «Мотор Січ». Це забезпечить безперебійну роботу заводу, покращить управління і дасть змогу обом підприємствам ефективно працювати на оборону України», — зазначив Олексій Соболев.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»