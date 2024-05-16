У Міжнародний день сім’ї, 15 травня, Міністерство соціальної політики спільно з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей запустило єдину державну онлайн-платформу про всиновлення та сімейне виховання дітей «Україна для кожної дитини»:Кhttps://dity.gov.ua.КЦе перший крок до диджиталізації системи догляду та підтримки дітей.

«Україна для кожної дитини» — онлайн-платформа, де в єдиному місці можна знайти необхідну інформацію та ресурси, що стосуються всиновлення і влаштування дітей в сімейні форми виховання: отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім’ю; дізнатися про всиновлення, сімейні форми виховання та патронат; скористатися «Лінією турботи» та знайти потрібного експерта чи експертку; дізнатися про освітній онлайн-курс «Народжені серцем» для майбутніх усиновлювачів; почути історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.

Наступний крок — побудова комплексної системи для впорядкування інформації про дітей, які потребують підтримки держави. Нова система забезпечить більш прозорий і зрозумілий механізм подання документів та проходження навчання кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни й піклувальники, патронатні вихователі.

«Люди, які відкрили своє серце, щоб узяти дитину в родину та поділитися з нею любов’ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримає їх на цьому шляху. Для майбутніх батьків це передусім путівник, який допоможе дізнатися більше про всиновлення, опіку/піклування, як стати прийомною сім’єю чи взяти на виховання п’ять і більше дітей або патронатною родиною. Онлайн-платформа допоможе потенційним батькам стати ближчими до дитини і підготувати себе до батьківства», — зазначила пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Платформа сприятиме реалізації права кожної дитини зростати в сімейному оточенні та популяризуватиме сімейне виховання дітей. Вона стане покроковою дорожньою картою для родин, які хочуть допомогти дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

«Від 14 до 27% українців знають про сімейні форми виховання дітей, такі, як опіка та піклування, прийомна сім’я та велика прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного типу. Трохи більше, 42%, — про всиновлення. А ось про патронат відомо тільки 5% нашого суспільства. Завдяки онлайн-платформі «Україна для кожної дитини» ми хочемо змінити ситуацію. Наша мета — розказати, як саме можна тут і зараз допомогти дитині, яка з тих чи інших причин залишилася без піклування батьків. Що більше суспільство знатиме про це, то більше можливостей буде в дітей зростати в сімейному оточенні», — зазначила очільниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

«ЮНІСЕФ підтримує на кожному етапі нинішню реформу системи догляду та підтримки дітей, спрямовану на те, щоб кожна дитина могла зростати в турботливому сімейному оточенні, повністю реалізувати свій потенціал, мати щасливе і здорове життя. Онлайн-платформа — одна з важливих віх і ключовий інструмент упровадження цієї реформи. І ми тішимося, що тепер вона працює, сприяючи якнайшвидшому возз’єднанню сімей і дітей», — зазначив голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде.

Джерело: Міністерство соціальної політики