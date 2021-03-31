На Полтавщині паспортизація водойм і передача їх разом з гідроспорудами в оренду наближається до завершення

Полтавщина за запасами води перебуває на 11-му місці в Україні, тому їх поповненню там завжди надавали неабиякого значення. У 1970—1980 роках на територіях радгоспів, колгоспів, особливо у південних районах, створювали цілі каскади штучних водойм. Згідно з проведеною у краї в 2006—2009 роках інвентаризацією водних об’єктів, нарахували 69 малих водосховищ і 2688 ставків загальною площею водного дзеркала майже 25 тисяч гектарів.

Найнадійніші інвестори — місцеві

За час, що минув відтоді, частина водойм висохла, замулилася, проте є ще чимало підходящих не тільки для поливу, а й для розведення риби водних об’єктів. Але щоб їх використовувати за призначенням, спочатку треба поліпшити їхній екологічний стан, відремонтувати розташовані на них гідротехнічні споруди, провести їх паспортизацію, вирішити питання щодо посвідчення прав користування ними, тобто за кожним закріпити господаря. Це можна зробити, надавши водні об’єкти в оренду. Діючи так, можна залучити позабюджетні кошти й досягти збільшення виробництва риби, її різноманітності на ринках, створити нові робочі місця в сільській місцевості.

Дев’ять років тому на Полтавщині в користування юридичним та фізичним особам на умовах оренди було передано майже 800 ставків. У перші роки після цього тільки на ремонти гідротехнічних споруд на орендованих водоймах їхні тимчасові власники щороку витрачали в середньому по 450 тисяч гривень. Стільки само коштів надходило і в місцеві бюджети за оренду.

Розпочате у 2011—2012 роках ділове використання ставків на Полтавщині має позитивну динаміку. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олег Палій розповів «Урядовому кур’єру», що на території області з наявних 2331 водного об’єкта 1474 придатні для риборозведення, на них торік вирощено понад 1500 тонн водних біоресурсів. Значна частина водних об’єктів Полтавщини, зокрема 468 ставків поза межами населених пунктів, перебувають в оренді у 401 орендаря. Вони за користування цими об’єктами сплачують орендну плату згідно з відповідною затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України методикою. Плату за оренду земель водного фонду в області нараховують у межах 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Паспорт дає змогу залучати кошти в бюджет

Оскільки немає технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом, орендну плату розраховують у відсотках нормативної грошової оцінки ріллі в області (30 390 гривень), але вона не менша, ніж 911,7 гривні за гектар.

Уже рік у краї ефективно працює створена згідно з розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова комісія, яка розглядає й регулює питання надання в оренду земельних ділянок та розташованих на них водних об’єктів, зокрема на конкурентних засадах шляхом проведення земельних торгів, припинення дії та розірвання договорів оренди, повернення водних об’єктів орендодавцеві.

У 2013—2020 роках в області паспортизували 463 водні об’єкти за межами населених пунктів, 335 паспортів об’єктів розробили за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавщини через систему Prozorro. 2020-го розробили 121 паспорт водних об’єктів, з них 97 — за рахунок вищезазначеного фонду. Порівняно з 2019 роком кількість паспортизованих водних об’єктів в області зросла на 12,2%. Цьогоріч на Полтавщині планують у такий самий спосіб паспортизувати ще 212 водних об’єктів.

Надання в оренду ставків з використанням даних паспорта водного об’єкта збільшує надходження коштів до обласного бюджету у 2,8—3,2 раза. Отже, витрачені на паспортизацію кошти повернуться у бюджет у вигляді орендної плати за водні об’єкти протягом трьох років.

Будуть і риба, й раки

Право на користування ділянками водного фонду для рибогосподарських потреб із земель державної власності продають на земельних торгах (аукціоні). Для кращого інформування юридичних та фізичних осіб які, можливо, захочуть займатися риборозведенням, департамент агропромислового розвитку Полтавської ОДА у 2020 році перший в Україні запровадив на території області інтерактивну карту придатних для рибогосподарських потреб водних об’єктів державної власності. Фахівці постійно проводять інформаційно-претензійну роботу з орендарями. У підсумку торік надходження до бюджету збільшилися з 629 тисяч гривень до 999 тисяч, або на 370 тисяч гривень. Цього року проведуть аудит земель водного фонду.

В області проводять інвентаризацію гідротехнічних споруд на штучно створених водних об’єктах. Це потрібно для їх упорядкування, утримання й безпечної експлуатації. На 1.05.2020 року таких об’єктів з гідроспорудами на Полтавщині було 2163. За дорученням облдержадміністрації Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області запропонував райдержадміністраціям, радам міст обласного значення, органам місцевого самоврядування алгоритм дій щодо взяття на баланс безгосподарних гідротехнічних споруд.

Про активну цілеспрямовану роботу над перетворенням донедавна безгоспних ставків та водосховищ на прибуткові об’єкти свідчить те, що в 2016—2020 роках там діяла програма розвитку та підтримки аграрного комплексу краю за пріоритетними напрямами, в якій було закладено кошти й на розвиток рибництва. Охочим займатися цією справою, які уклали договори оренди водних об’єктів з обласною адміністрацією, відшкодовують вартість придбання рибопосадкового матеріалу.