Земля… Одвічна українська проблема. Тепер, однак, з’явилося чимало занадто підприємливих ділків, які розв’язують її одним махом. Щоправда, останнім часом на Черкащині вибухнуло кілька скандалів, пов’язаних із фіктивним відведенням землі учасникам АТО. Проте скандали нікого вже не бентежать, а справжні учасники бойових дій, яким справедливо мають відводити земельні ділянки, як і раніше, дуже важко їх одержують. Там гальмують чиновники, там нібито перешкоджають якісь неузгодженості, там вільних ділянок обмаль.

Саме учасники АТО, які вже тривалий час клопочуться про відведення їм передбачених законом двогектарних наділів і наштовхуються при цьому на непереборні труднощі, допомогли нещодавно виявити дивну оборудку із землею на території Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району.

Майже 100 гектарів землі державної власності у межах цієї сільської ради виявилися не зрозуміло на яких підставах переданими у власність немісцевих громадян. Зокрема, 60 гектарів передано жителям Києва та іншим особам, про яких ніхто ні в селі, ні в районі не знав. Найцікавіше те, що сама сільська рада нібито не давала на відведення землі ніяких погоджень і до останньої сесії це було великим секретом.

Тепер, розсекретивши таємницю, сільська рада звернулася до постійної депутатської комісії Золотоніської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, природокористування та благоустрою із проханням розібратися в ситуації. На засідання комісії під головуванням депутата Василя Лисенка запросили й представників прокуратури, громадськості, підприємства «Землемір», пресу.

Новодмитрівська сільська рада для встановлення справедливості також зверталася до прокуратури. Її представник роз’яснив, що їхня інстанція від розгляду проблеми не ухиляється й діє в законних межах, проте… скасування наказів Держгеокадастру не входить до її функцій.

Інтереси головного управління Держгеокадастру з Черкас на засіданні депутатської комісії представляв начальник Золотоніського районного управління Держгеокадастру Андрій Кисіль. Саме йому учасники засідання адресували запитання. Зокрема, чому розподіл землі відбувся без погодження із сільською радою, чому перевагу надано сторонній групі осіб, тоді як для учасників АТО землю шукає весь район? Проте одержати вичерпну й зрозумілу відповідь вони так і не змогли.

На засіданні комісії виступили керівники району — голова районної ради Валерій Саранча й голова райдержадміністрації Олександр Лісовий, висловилися члени депутатської комісії. Ухвалили рішення обговорити це актуальне питання на наступній сесії районної ради. Вирішено також, щоб райдержадміністрація звернулася до суду з приводу порушених прав громади на землю, адже бюджет села через згадане рішення втратить понад 200 тисяч гривень. Голові райдержадміністрації комісія запропонувала ініціювати питання перед Держгеокадастром про відповідність займаній посаді начальника управління в Золотоніському районі Андрія Кисіля.

Учасники засідання домовилися вживати спільних невідкладних заходів проти дерибану землі й корупції в цій сфері. А учасники АТО чекають, що на обласному рівні влада виявить політичну волю й зупинить хай і прихований, завуальований дерибан останнього багатства українців. Тим більше, що таких ласих шматочків землі тільки в Золотоніському районі тисячі гектарів. Чи знову не дістануться вони «потрібним» людям?