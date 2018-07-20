100 років — визначна дата й чимала віха. А для об’єднання тих, хто покликаний утверджувати законність та верховенство права в державі це ще й привід осягнути здобутки та окреслити плани на майбутнє.

У системі державного управління юстиція має дуже велике значення. А тому енергійна й результативна робота нинішньої команди Міністерства юстиції — це основа і запорука розбудови правової й економічно сильної України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час урочистих заходів з нагоди 100-річчя відомства.

Глава уряду зазначив, що віковий ювілей фахівці міністерства зустрічають у «робочій обстановці», адже на часі розроблення й ухвалення не просто важливих з юридичної точки зору рішень. Ідеться про зміну мислення, запровадження нових правових традицій, розбудову таких умов життя і праці, де кожен може реалізувати й захистити себе та свої інтереси.

Як нагадав Володимир Гройсман, серед фундаментальних змін — процеси децентралізації, реформи системи надання адміністративних послуг, розкриття реєстрів і глибока дерегуляція, яка поліпшує діловий клімат і дає змогу нарощувати і реалізовувати підприємницький потенціал.

«Багато правильних і прогресивних реформ було зроблено за останній час. І вони вже дають результати», — зазначив Прем’єр. І нагадав про 1,9 мільярда гривень, стягнутих на користь українських дітей за п’ять місяців чинності закону №7277 #ЧужихДітейНеБуває. Також видано 16,6 тисячі виконавчих документів про стягнення богів із заробітної плати на суму 426,3 мільйона гривень, причому лише з початку року стягнено на користь робітників 230,9 мільйона.

А ще відтепер у 56 містах і двох селах нашої країни можна скористатися сервісом «Шлюб за добу». Його, за останніми даними фахівців міністерства, вже уклала понад тисяча пар. У країні розбудовано мережу центрів безоплатної правової допомоги. Нині їх уже 550. Торік сервісами Мін’юсту скористалися 107 мільйонів разів.

Володимир Гройсман висловив повну підтримку ініціатив міністерства, особливо тих, які стосуються програми «Чужих дітей не буває», й ідей щодо захисту прав інвесторів і підприємців «Маски-шоу стоп».

«Мін’юст тут відіграє велику роль, — сказав Прем’єр-міністр. — Розраховую на подальшу енергію міністра Павла Петренка, з яким разом я починав роботу ще в уряді 2014 року, колег на місцях, аби ми могли зміцнювати Україну як правову й економічно сильну державу. Перед вами стоїть завдання створити систему, яка відновлюватиме довіру українців до державних інституцій та процесів, які відбуваються в країні. Знаю, що це дуже непросто. Адже втратити довіру легко, а ось заслужити її перед людьми, а тим паче виправдати досить складно.

Але це саме той крок, який кожен державний службовець має зробити в своєму житті. Маємо пам’ятати, що служити своїй державі — це привілей та величезна відповідальність. Ми відновлюємо нашу велику європейську державу, і нам непросто. Але знаю, що в нас є всі можливості створити таке життя та його умови, якими пишатимуться кожен український громадянин і влада», — наголосив очільник уряду.

Він додав, що шлях реформ, по суті, лише розпочато. А щоб його здолати, дуже важлива міцна команда, що складається як з фахівців міністерства, так із представників регіональних і територіальних підрозділів. Тому всі вони мають об’єднуватися і провадити державну політику в галузі юстиції.

Глава уряду підкреслив свою повну підтримку діяльності Міністерства юстиції та його ініціатив і наголосив, що готовий робити все, щоб сфери управління в межах відомства й надалі працювали максимально якісно.

«Маємо всі можливості створити умови, де кожен українець зможе себе реалізувати й захистити. Тож вітаю вас із сторіччям установи і бажаю успіхів», — резюмував Володимир Гройсман.