«Урядовий кур’єр» з’ясував, як це можна зробити за нинішніх умов та які обмеження застосовують

Віднедавна майже всі гравці ринку страхування створили продукти, якими дозволено страхування фізичних осіб та їхнього майна від різноманітних воєнних ризиків. «Урядовий кур’єр» зібрав усе за темою, щоб допомогти читачам зрозуміти це.

Які вимоги й що поза правилами

Перше і, можливо, головне: що і де в Україні не страхують від воєнних ризиків?

Виняток — регіони, де тривають активні бойові дії. Зрозуміло, що страховики оминають їх, адже ймовірність ризику дуже висока. Також неохоче страхують великі об’єкти. Компанії вважають, що вони мають такі самі високі страхові ризики. Фактично не страхують їхнє нерухоме майно. А ось рухоме, приміром, залізничні чи автомобільні вантажі від таких компаній страхують залюбки.

Що таке продукт страхування воєнних ризиків і як його застосовують?

Як зазначає генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» Вячеслав Черняховський, окремого продукту страхування воєнних ризиків немає.

«Ми говоримо або про зняття винятків за воєнними ризиками (до війни в більшості договорів за всіма видами страхування бойові дії були винятками), або про спеціальні додаткові умови (опції), які доповнюють популярні договори: КАСКО, страхування приватної нерухомості чи майна. Можна розглянути особисті види: страхування життя, від нещасного випадку, добровільне медичне страхування», — пояснює він.

Тобто клієнт страхової компанії може або запропонувати додати покриття воєнних ризиків до вже наявного в нього договору за додаткову оплату, або укласти договір, де є опція та певний ліміт покриття саме за воєнними ризиками.

Голова компанії «Арсенал Страхування» Сергій Авдєєв додає, що страхові компанії таки намагаються сприяти клієнтам і готові брати на себе частину покриття воєнних ризиків. Однак вона буде незначною, і це негатив. Приміром, у разі страхування каско чимало компаній покривають лише 10% вартості воєнних ризиків. Тобто якщо автомобіль коштує 500 тисяч гривень, то клієнт у разі настання страхового випадку отримає не більш як 50 тисяч.

Справедливо, що сам Сергій Авдєєв вважає такий продукт малопопулярним серед клієнтів, адже покриття справді замале.

Компанії-піонери

Які компанії (охоче чи ні) страхують українців від воєнних ризиків?

Слід однозначно сказати: таких досить багато.

«Лише серед учасників нашої асоціації близько десятка компаній пропонують різні продукти з покриттям воєнних ризиків, вже є приклади виплат за такими договорами. Безперечно, у клієнта, який хоче застрахуватися від воєнних ризиків, є вибір страхових продуктів з урахуванням умов та обмежень.

Важко давати оцінку, охоче чи ні компанії це роблять, але якщо вони розробили такий страховий продукт, то готові його пропонувати та сплачувати відшкодування в разі настання страхового випадку», — каже Вячеслав Черняховський.

Серед найактивніших на ринку — «Арсенал Страхування», ВУСО, «Універсальна», ІНГО, СГ ТАС, «Метлайф» та інші.

Три групи відмов

Які є обмеження у страхуванні воєнних ризиків?

У кожного страховика є умови, але серед типових обмежень — три групи.

Перша — географічні обмеження. Тобто зазвичай не страхують об’єкти та громадян, які перебувають у зоні активних бойових дій. Страховий поліс не діятиме ближче ніж за кілька десятків кілометрів до лінії фронту.

Друга група обмежень — вартісні. У договорах можуть бути ліміти у гривнях або відсотках загальної страхової суми за договором, передбаченої на покриття воєнних ризиків. Зазвичай це 50—100 тисяч гривень і не більш як 10% страхової суми у такій системі.

Третя — залежно від ступеня ризику. Страхування можна здійснювати за системою від повного знищення об’єкта. Тобто виплату не проводять, якщо пошкодження менше, ніж 50—60% загальної вартості.

«Страхування великих об’єктів нерухомості, зазвичай активів юросіб та застав банків, від воєнних ризиків знайти дуже складно через імовірність величезних збитків та проблем, пов’язаних з міжнародним перестрахуванням таких ризиків. Щодо середніх комерційних об’єктів, то можна застрахувати те, що переміщується. Зазвичай це вантажівки та вантажі, які транспортують суходолом чи морем, комбайни і сільгосптехніка, підприємства малого й середнього бізнесу вартістю кілька сотень тисяч доларів. Інші великі об’єкти страховики не наважуються брати в роботу», — розповідають в Асоціації «Страховий бізнес».

Ціни та умови можна корегувати

Які ризики в такому різновиді страхування відчувають самі страхові компанії і як від цього убезпечуються?

Головний ризик — це можливість настання страхових подій з великим збитком. Ми всі бачимо, які значні руйнації завдають ракетні обстріли навіть на тих територіях, де немає активних бойових дій. Ще нема достатньо статистичних даних, які дали б змогу страхувальникам обрахувати ризики за різними видами страхування, що містять опції покриття воєнних ризиків. Тому страхові компанії вважають, що ціни та умови можна коригувати досить активно з огляду на практику.

Вячеслав Черняховський нагадує, що у світі проблему великих страхових сум розв’язували через перестрахування, коли страхові компанії частину високовартісних ризиків перерозподіляли між пулом міжнародних перестраховиків. На жаль, нині отримати таке перестрахування майже неможливо у зв’язку з обмеженнями Національного банку України для договорів, укладених після 31 травня 2022 року.

Сергій Авдєєв додає, що під час війни перестрахувати воєнні ризики за кордоном неможливо. Але виняток із цього правила — це страхування поза зонами воєнних дій. Утім, імовірність настання такого ризику доволі низька.