Українсько-польські двосторонні відносини мають характер стратегічного партнерства. Вони всебічно розвиваються на благо обох суспільств і економік. Про це йдеться в оприлюдненій Офісом глави нашої держави спільній заяві Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди, який перебуває в Києві з офіційним візитом.

Президенти визнали, що пандемія коронавірусної хвороби істотно вплинула на глобальний та регіональний порядок, і акцентували на необхідності посилення міжнародної співпраці задля подолання нових викликів і загроз.

«Наголошуємо на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі. Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим», — йдеться в заяві.

Президенти засудили злочини проти людяності, зокрема скоєні на ґрунті ненависті, й підкреслили, що їх не можна жодним чином виправдати. «Визнаємо важливість гідного вшанування пам’яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття. Наголошуємо на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам’яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі пошанування історичної правди», — зазначено в заяві.

Засуджено й акти наруги над українськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Польщі і польськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Україні. Глави держав підтвердили важливість захисту прав національних меншин в Україні та Польщі, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов’язань і двосторонніх угод. Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі буде врегульовано угодою між урядами в окремому порядку.

У заяві йдеться, що обидві держави взаємодіятимуть для подальшого поглиблення відносин України з ЄС на принципах асоціації та глибокої економічної інтеграції. Наголошено на важливості надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський висловив вдячність Анджею Дуді за розуміння того, що міжнародний тиск і санкції проти Росії мають тривати до повної деокупації території України разом із Кримом. «Наші погляди на шляхи завершення війни на Донбасі збігаються. Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо її суверенітету і територіальної цілісності», — звернувся він до польського колеги, який заявив, що Україна має відновити свої кордони відповідно до міжнародно визнаних.

«А це означає повернення контролю України над частиною Луганської і Донецької областей і контролю над Кримом. Чітко хочу підкреслити, що питання Криму дуже важливе. Ми обстоюємо позиції, що Крим сьогодні окупований, і говоримо це не лише в Києві і Варшаві, а й на міжнародних форумах. Політику санкцій у зв’язку з російською агресією має бути рішуче продовжено, і ми постійно апелюватимемо про це до держав ЄС, інших міжнародних спільнот. Будь-яка зміна кордонів після Другої світової війни неприпустима, і міжнародна спільнота ніколи не зможе з цим погодитися», — цитує УНІАН його слова.

Володимир Зеленський говорив і про те, що головування Польщі у Раді Євросоюзу 2025 року має максимально сприяти досягненню повноправного членства України у ЄС. «Минулого тижня відбувся 22-й Саміт Україна — ЄС, де було окреслено подальше поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом. Ми вдячні нашим польським друзям, які продовжують бути локомотивом наближення України до ЄС. Наша стратегічна мета — повноправне членство у ЄС», — зазначив він.

Анджей Дуда поінформував, що з Володимиром Зеленським обговорювали й історичні питання, важливі для польського й українського народів, які мають багато аспектів через складне й болісне минуле.

«Говорили про рани на тілі польського суспільства, пов’язані зі спогадами минулого покоління. Ці питання також пов’язані з Україною. Сподіваюся, ми пройдемо ці етапи з пошаною для обох наших народів, делікатно і мудро реалізовуватимемо таку політику», — заявив він.

У межах офіційного візиту Анджей Дуда відвідав польське військове кладовище в Биківні, вшанувавши пам’ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу. «Правда і пам’ять мусять тривати», — написав він у своєму Twitter.

Польський президент ушанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932—1933 років, встановивши символічний кошик з колосками пшениці біля пам’ятника жертвам.

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