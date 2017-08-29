Підвищення в рейтингу Moody’s Investors Service слугує підтвердженням шляху докорінних перетворень, з якого наша країна вже не зверне

На осінь в уряді запланували втілення чергової хвилі перетворень. Однією з пріоритетних, у межах проведення освітньої реформи, стане реалізація перших пілотних проектів програми «Нова українська школа», зокрема щодо модернізації початкової освіти.

«Ми спрямуємо один мільярд гривень на модернізацію навчального процесу в початковій школі», — запевняє Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Йдеться передусім про матеріально-технічне оснащення класів, які мають стати додатковим інструментом для вчителів і взірцем нових підходів в освіті маленьких українців.

Підтвердив Володимир Гройсман і той факт, що в проекті бюджету на 2018 рік уряд закладає підвищення платні вчителів: «Ми маємо забезпечити подальше підвищення зарплати українським вчителям. Тому в бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення — в ме­жах 25 відсотків».

Передбачене зростання зарплат стане наступним кроком уряду з підвищення престижу праці українського вчителя. Першим кроком було 50-відсоткове збільшення зарплат, запроваджене в січні цього року.

Уряд послідовно виконує поставлені завдання і розраховує, що приклад такої політики буде поширено й на місцях. Попри те, що система освіти — це відповідальність центральної влади, органи самоврядування мають бути також залучені до всіх процесів. І це, зокрема, стосується облаштування й ремонту шкіл та дошкільних закладів. До 1 вересня на місцевому рівні має бути вирішено всі питання підготовки шкіл до навчального року й опалювального сезону.

«Соціальна сфера має бути готова до 1 вересня. Особлива увага — підготовці житлового фонду, дошкільних установ, шкіл, лікарень», — доручив Володимир Гройсман, додавши, що кошти на проведення всіх робіт на місцях є і використовувати їх слід із максимальною ефективністю.

Дороги стимулюють ВВП

Великі надії в уряді покладають і на започатковану програму отримання часткової, 20-відсоткової компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва. Вона має стати ефективним механізмом допомоги як аграріям, котрі намагатимуться оновити свій парк техніки, так і виробникам, які спеціалізуються на сільськогосподарському машинобудуванні.

За оперативною інформацією, перші трансакції за програмою будуть оформлені вже найближчим часом, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«На програму цього року спрямовано 550 мільйонів гривень. І це лише початок масштабної підтримки вітчизняного виробника сільгосптехніки, — зазначив глава уряду. — Наступного року ініціативу буде продовжено, а фінансування збільшено. Обсяг асигнувань досягне одного мільярда гривень. Я зацікавлений, щоб українські заводи працювали, виробляли конкурентну продукцію, розширювали виробництво, а українці підвищували результативність своєї роботи».

Є чим похвалитися і в дорожньому будівництві. Так, загальний обсяг коштів, спрямованих на будівництво доріг, уже перевищив 20 мільярдів гривень, довжина вже відремонтованих доріг перевищує 750 км. На 40 тисячах км шляхів зроблено ямковий ремонт. Цьогоріч усі роботи розпочато вчасно — у квітні, тоді як торік перші дорожні тендери провели лише в серпні.

Прем’єр здійснив чимало робочих поїздок областями задля перевірки ремонтних робіт. Окрему увагу він приділяє будівництву нових магістралей. Однією з них є дорога Львів — Одеса через Хмельницький, Вінницю, Миколаїв та Херсон. Траса об’єднає західний кордон з портами і стане потужною складовою транзитних можливостей країни. Роботи вже розпочато, за 3—4 роки країна отримає нову дорогу європейської якості, що сполучатиме захід із півднем.

«Ми послідовно виконуємо поставлене завдання щодо збільшення фінансування сектору інфраструктури й підвищення якості доріг. За 3—5 років ситуацію в дорожньому господарстві буде змінено докорінно. Якісні дороги — це не тільки можливість вільного й безпечного пересування, а й потужна точка зростання для економіки та логістики держави», — підкреслив Володимир Гройсман, додавши, що кожна гривня, вкладена в будівництво дороги, забезпечує 2,5 гривні приросту ВВП держави.

Реальний позитив

Згадані кроки стали підставою для Міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service (Moody’s), яке входить до трійки найбільших агентств світу, підвищити кредитний рейтинг України до рівня Caa2 (позитивний) і вперше за тривалий час видати позитивний прогноз для нашої держави.

Попереду багато роботи — в секторі політичної стабільності, продовження економічних перетворень, посилення валютного курсу та загального зміцнення економіки. Успіх реформ, зокрема на макрорівні, сприятиме не тільки відновленню й зміцненню економіки, а й дасть змогу впоратися з прогнозним борговим навантаженням 2019-го та подальших років, коли Україні доведеться повертати борги попередніх періодів.

«Ми пишаємося тим, що міжнародне агентство визнало наші досягнення в сфері прозорості газового сектору, державних закупівель, оподаткуванні, банківському секторі. І ми розуміємо, що наші партнери очікують на реалізацію вже заявлених урядом реформ, зокрема пенсійної системи, приватизації, земельних відносин», — наголосив Володимир Гройсман.

Позитивну реакцію Moo­dy’s Investors Service відзначив і Президент Петро Порошенко, який вважає підвищення рейтингу підтвердженням шляху докорінних перетворень, з якого Україна вже не зверне.