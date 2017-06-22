Ще за півмісяця до того, як президент РФ Володимир Путін під час візиту до Франції намагався безсоромно привласнити походження королеви Анни, українські студенти взяли участь у святкуванні Дня Анни Ярославни у Санлісі — містечку, де розташовані могила нашої видатної землячки та пам’ятник їй. Між іншим, скульптуру французької королеви привезли не з Москви. Пам’ятник містечку подарувала ще у 2005 році Україна. І, звісно, Путін зі своєю заявою вискочив як Пилип з конопель.

Та повернімося до наших студентів. Молодь із полтавських і харківських вишів узяла участь в урочистостях за участю Надзвичайного і Повноважного посла України у Франції Олега Шамшура. Після покладання квітів до пам’ятника Анні Київській та пам’ятної дошки жертвам Голодомору відбулася служба в церкві абатства святого Венсана, заснованого королевою Анною майже 1000 років тому. Студенти відвідали виставку «Українські митці Парижа», зустрілися з представниками діаспори, делегацією наших підприємців, духовенством Греко-католицької церкви на чолі з Владикою Борисом Гудзяком у Культурному центрі Анни Ярославни у Франції.

Усе описане — лише епізод із нещодавньої культурної експансії нашої молоді до Європи. У травні відбулася наймасштабніша за роки незалежності нашої держави місія культурної дипломатії до країн ЄС. Ідеться про експедицію студентів Української академії лідерства з команд п’яти осередків: Києва, Львова, Миколаєва, Харкова, Полтави. Серед 250 учасників були і представники АР Крим. Як запевняють організатори експедиції, амбітної мети — підвищити обізнаність жителів Євросоюзу про Україну — вдалося досягти повністю.

Приурочений до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин з ЄС захід охопив сім країн: крім Франції, — Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Швейцарію, Польщу, Австрію. Партнерами експедиції виступили Кабінет Міністрів України та галузеві міністерства, а також посольства Королівства Бельгії, Французької Республіки, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччини в Україні, Представництво Євросоюзу в нашій країні, «Реанімаційний пакет реформ».

«Експедиції на кшталт цієї, на мою думку, — чудовий приклад того, як Україна може розповідати про себе, — зазначив Люк Якобс, Надзвичайний і Повноважний посол Бельгії в Україні. — Важко уявити кращих дипломатів для країни, ніж ці яскраві молоді люди. Для нас водночас приємно, що наша країна опиняється на їхньому радарі. Ця співпраця вигідна для обох країн».

За тиждень студенти УАЛ подолали понад 25 тисяч кілометрів, відвідавши 22 міста і провівши 100 зустрічей із представниками європейських, національних та муніципальних інституцій, активістами громадського сектору, експертами, релігійними і культурними діячами. Заодно спілкувалися зі звичайними жителями європейських міст. «В Україні протягом останніх двох років з’явилося нове покоління, — переконаний керівник УАЛ Роман Тичківський. — Це покоління українців, сповнене енергії, відповідальності й дії. Покоління, яке плекає довіру одне до одного, жертовність не лише на рівні сентименту, а й на рівні відповідальної та усвідомленої волі, щоб перетворити свою країну на простір свободи та гідності. Це покоління українців, які разом мріють про сильну і заможну Україну. Ми повинні дати цій генерації інструменти, які допоможуть реалізувати їхні мрії».

На переконання організаторів і учасників експедиції, повідомлення про те, що Україна відкрита для світу, що вона змінюється, а нове покоління готове взятися за цей «капітальний ремонт», на Заході почули. Адже Євросоюз має бути впевненим, що майбутні українські лідери поділяють спільні цінності з європейцями, стануть передбачуваними партнерами, готовими змінюватися.

«Наша мета — зробити так, щоб цінності, навколо яких ми об’єднуємося, ставали щоденними інструментами ухвалення рішень, — продовжив Роман Тичківський. — У полі суперечностей, які існують в Україні, саме цінності можуть нас об’єднати. Ми хочемо, щоб українство ставало сильнішим, щоб ми приносили більше користі людству. Насправді можемо робити значно більше цікавого і корисного».

Відомі європейські політики, експерти та посадовці переглядали свої щільні графіки, щоб знайти час на спілкування з майбутніми українськими лідерами. Серед них депутат Європарламенту Ребекка Гармс, Представник України при ЄС Микола Точицький, виконавчий директор Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі Олена Пристайко. Учасники експедиції прагнули донести три головні думки: наша країна змінюється, попри труднощі, у нас формується сильне громадянське суспільство, Україна — простір для пізнання та реалізації нових ідей.

До речі, це вже третя експедиція до Євросоюзу студентів УАЛ: торік група представників академії відвідала Польщу, Чехію, Німеччину, Францію та Бельгію, а напередодні референдуму про ставлення до Угоди про асоціацію України з ЄС — Нідерланди. Тоді учасники акції розповідали про Україну жителям найбільших голландських міст, ламали стереотипи й упередження. Недаремно стверджують, що вода камінь точить. І що більше свідомої молоді просуватиме Україну за кордоном, то менше спокус змінювати історію і кордони виникатиме в тих, кого душить жаба від самого існування України.

Віктор ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»