На Сумщині під час акції Державного лісового агентства посадили майже півтора мільйона дерев

У сумському краї важко знайти місце, де б не з’явилися свіжі насадження тендітних дерев, які через десяток-другий років стануть якщо не величним лісом, то новими зеленими оазами. Такий не тільки статистичний, а й духовний підсумок осінньої лісокультурної кампанії та акції Держлісагентства «Створюємо ліси разом», у яких сумські лісівники взяли найактивнішу участь.

Пригадується, як кілька місяців тому начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець розповідав про плани колективу на виконання указу Президента України «Про деякі заходи щодо збереження і відтворення лісів» та участі в екологічній ініціативі «Зелена країна». На щастя, на сьогодні плани стали реальністю.

Заплановане перевиконали на третину

У віданні Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства перебувають майже дві третини загального лісового фонду краю. Оскільки дерева садять здебільшого навесні та восени, то у березні — травні провели підготовчі роботи. Загалом колектив управління планував заліснити за рік 1055 гектарів, зокрема 121 восени, однак плани перевиконали майже на третину — доладували 1383 гектари, серед них 341 — впродовж вересня — листопада. Більшість — лісовідновлення: нові насадження з’явилися більш як на 53 гектарах, з яких 45 — восени.

Лісівники доглянули насадження на площі майже 15 тисяч гектарів, а під висаджування наступного року підготували 341 гектар. Як наголошує Віктор Чигринець, усі роботи виконано за власні кошти — лише впродовж 2021-го в лісову галузь вкладено 280 мільйонів гривень. Загалом акція відзначалася масовістю й активністю: держлісгоспи організували 130 різнопланових заходів, з яких 58 — висаджування лісу. До роботи долучилися майже 2400 учасників — учні, студенти, представники влади, депутати, журналісти, а багато лісівників виходили сім’ями. Понад 100 зареєструвалися на сайті «Зелена країна».

Відбулися екскурсії на підприємства, озеленення навчальних закладів, конкурси тематичних малюнків, музейні уроки тощо. А фішками стали відкриття музею артефактів «Під пологом лісу» на базі Великобобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу і висаджування фруктового саду, нова екологічна стежина в Роменському лісгоспі, висаджування нових лісів на нових землях у Краснопільському та Лебединському лісгоспах.

Загалом лісовий фонд Сумщини збільшився на півтора мільйона дерев, з яких дві третини на рахунку держлісгоспів, понад 400 тисяч комунальних підприємств Сумиоблагролісу, 11 тисяч — місцевих територіальних громад.

Зелені автографи, а саме 1800 дерев, залишилися на територіях 42 навчальних закладів, або кожного десятого із загальної кількості.

Будуть нові саджанці

Зимова пора змусила взяти паузу у висаджуванні дерев, хоч робота на перспективу триває. Попереду нові завдання, які необхідно успішно виконати. Передовсім це стосується вирощування якісних нових саджанців. Традиційно в розсадниках Сумщини вирощують 10—12 мільйонів сіянців, хоча 2021 року обсяги збору лісового насіння зросли на 10%. Так само досягнуто прориву в заготівлі насіннєвого матеріалу головних порід, основи лісу. Заготовивши 2021 року 60 тонн насіння, лісівники заклали надійну основу на 2022-й, коли посіють нові рослини.

Тепер у планах — створення на базі Лебединського лісгоспу новітнього насіннєвого селекційного центру, де за рік вирощуватимуть до 3 мільйонів сіянців, що мають закриту кореневу систему.

Схожий заклад успішно працює у Львові, а найближчими днями відкриється на Донеччині. Такі заводи збудують в інших областях України, зокрема Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, а на Хмельниччині вже надбали значний досвід вирощування сіянців із закритою кореневою системою.

Свого часу делегація сумських лісівників на чолі із заступником начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Олександром Забарою побувала в тамтешніх колег, вивчила їхній досвід, який відтепер застосовуватимуть у себе. А тим часом у Лебединському лісгоспі почали працювати проєктанти, тож є всі підстави розраховувати, що найближчим часом в Україні з’явиться ще один сучасний насіннєвий селекційний центр.

Але питання питань — відведення земель під заліснення, яке залишається доволі проблематичним і не в компетенції лісівників. Завдяки спільній роботі спеціалістів держлісгоспів та представників місцевих територіальних громад виявлено понад 1100 гектарів самозаліснених та придатних для висаджування нових лісів. Ці ділянки в перспективі можуть передати державним лісгоспам.

Поки що до складу державного лісового фонду передано 100 гектарів, зокрема 85 — Роменському лісгоспу від Андріяшівської ОТГ та 15 — Лебединському від Лебединської ОТГ. Долю решти поки що не визначено. Залишається сподіватися, що керівники та жителі місцевих територіальних громад зрозуміють ситуацію, а влада підтримає. Адже нові ліси потрібні не тільки лісівникам, а всім і кожному.

ДОВІДКА «УК»

Загалом в Україні в межах осінньої кампанії посаджено майже 58 мільйонів дерев, або на 40% більше від запланованого. З них 6,6 мільйона — в територіальних громадах. Лідери — Житомирська, Волинська та Київська області, де лісовий фонд збільшився відповідно на 14,2, 5 та 4,5 мільйона сіянців. На Запоріжжі, Луганщині та Львівщині посадили 3,5—4,3 мільйона. Загальне виконання програми становить 6%.

Усю інформацію відображено на сайті «Зелена країна», на якому можна ознайомитися з перебігом робіт в областях, дізнатися про учасників екологічного проєкту.

Екоініціатива Президента «Зелена країна» передбачає впродовж трьох років посадити мільярд дерев, а за 10 років площа лісів в Україні має збільшитися на мільйон гектарів.