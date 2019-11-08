На сьогодні вже понад 95% пільговиків отримують субсидії в безготівковій грошовій формі — через Ощадбанк

На сьогодні вже понад 95% пільговиків отримують субсидії в безготівковій грошовій формі — через Ощадбанк

Людей і родини, які мають право на субсидії та пільги в оплаті за комунальні послуги, звісно, цікавить, що відбуватиметься з їхніми виплатами цього опалювального сезону, який цьогоріч розпочався на декаду пізніше, ніж зазвичай.

Отже, в листопаді українці, які мають право на державну допомогу на сплату за житлово-комунальні послуги, отримають квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу, без урахування пільг і субсидій. Про це під час брифінгу в Міністерстві соціальної політики повідомив заступник очільника відомства Віталій Музиченко. «Починаючи з платіжок за жовтень, всі пільговики і субсидіанти отримуватимуть у цих документах повний розмір суми за комуналку, без урахування пільг», — сказав чиновник. Він пояснив, що це пов’язано з початком другого етапу монетизації субсидій. І якщо раніше перерахунок проводили на рівні підприємства комунальної галузі, то відтепер це робитимуть органи соціального захисту населення.

Після розрахунку органи соцзахисту самостійно перераховуватимуть кошти субсидій або в державний Ощадбанк, щоб ця фінансова установа сплатила комунальні послуги відповідного пільговика, або, за бажанням цієї людини, на зазначені нею реквізити, щоб отримати кошти й сплатити за комунальні послуги самостійно.

При цьому Віталій Музиченко повідомив, що на сьогодні понад 95% пільговиків отримують субсидії в безготівковій грошовій формі — через Ощадбанк.

Він заспокоїв субсидіантів, надавши інформацію, що у проєкті державного бюджету України на 2020 рік закладено достатній обсяг коштів на субсидії й пільги для всіх українців, які потребують допомоги від держави, розрахований з огляду на реальні потреби домогосподарств.

«Ще в травні 2019 року ми зробили аналіз реальної потреби в коштах на надання субсидій. І на чотири мільйони одержувачів сума становить понад 47 мільярдів гривень. Рівно таку суму ми й заклали в бюджет. Отже, вистачить усім тим, хто цього потребує. А побоювання щодо браку коштів безпідставні», — запевнив посадовець.

Заступник міністра зауважив, що перевірки одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг — стандартна процедура, яку проходять з моменту запровадження виплати такої допомоги. І жодних додаткових перевірок цього року не буде.

«Перевірки проводили і десять років тому, і п’ять, і сьогодні проводять. Так має бути, адже має бути конт роль», — сказав він. І відзначив позитивний ефект від цього, зокрема ліквідацію можливості отримання двох субсидій одним домогосподарством або подання отримувачами неправдивих відомостей про себе.

Нині для отримання субсидії, нагадав чиновник, українці мають подати лише два документи: заяву і декларацію. Це можна зробити і в паперовому вигляді, і через інтернет в електронному. А іншу інформацію збирає орган соціального захисту, зокрема обмінюється інформацією з фіскальною службою та Пенсійним фондом.

Заступник міністра пояснив, що підвищення розміру базової норми оплати за житлово-комунальні послуги для одержувачів субсидій з 15% до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не означає автоматичну оплату в таких межах. «Із травня наступного року буде змінено відсоток у відповідній формулі. Але це не означає, що всім платитимуть на 5% менше. Формулу побудовано так, що домогосподарствам, у яких менший цей відсоток, буде і менше донарахування», — пояснив фахівець.

Ось наприклад: якщо людина, яка перебуває на заслуженому відпочинку і отримує пенсію 2 тисячі гривень, раніше сплачувала за комунальні послуги 9% свого доходу, то нині вона платитиме 10% доходу, що в абсолютних цифрах зовсім не критично.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»