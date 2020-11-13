Коли служителям Феміди Криму Україна висуває підозри за державну зраду і відкриває кримінальні провадження, вони й далі порушують міжнародне право

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозри «заступникові голови суду» та «судді» незаконно створеного «Євпаторійського міського суду». Слідство встановило, що ці служителі Феміди, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, своїми діями сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади Російської Федерації. Підозрювані сприяли реалізації політики витіснення не згодних з окупаційним режимом громадян та заміщення цивільного населення окупованого півострова.

Оголошено в розшук

Підозри повідомлено за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

«Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові має здійснюватися відповідно до законодавства України, порушуючи положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, «судді» незаконно притягували до адміністративної відповідальності громадян України за нібито «порушення режиму перебування на території РФ у зв’язку з відсутністю документів, що дозволяють перебування в Криму». Хоча жодні додаткові дозволи для проживання на ТОТ АР Крим та м. Севастополя за національним законодавством України не передбачені. Своїми незаконними рішеннями «судді» призначали покарання у вигляді штрафів та адміністративного «видворення за межі РФ», а фактично з території АР Крим та м. Севастополя. Досудовим розслідуванням встановлено близько 40 аналогічних незаконних рішень підозрюваних про депортацію громадян України з території АР Крим», — повідомляє Прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

Підозрювані порушили закони та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України), зокрема норми міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 47, 49, 64, 67, 70 та 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та п. а ст. 4 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (протокол I) від 8 червня 1977 року.

Підозрюваних оголошено в розшук.

Заслані діячі

Нагадаємо, раніше Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим оприлюднило інформацію про осіб — російських громадян, які перемістилися з території Російської Федерації на територію тимчасово окупованого Кримського півострова та здійснюють діяльність в окупаційних адміністраціях та систематично порушують права українських громадян.

«Вказані особи стали частиною репресивної системи переслідування і покарання учасників проукраїнських мітингів, які призвели до незаконного позбавлення волі, незаконних обшуків, порушуючи право на справедливий судовий процес. З метою протидії затвердженню окупаційного режиму Російської Федерації на тимчасово окупованій території України Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим здійснює систематичний моніторинг та аналіз з питань діяльності осіб, які обіймають відповідні посади в незаконно створених окупаційних органах влади українського півострова», — йдеться у повідомленні на офіційній фейсбук-сторінці Представництва.

У відомстві повідомили, що у вересні 2020 року Представництво надіслало до Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя список суддів так званої Республіки Крим та «міста федерального значення Севастополь», які не є громадянами України та за наявною у Представництві інформацією є громадянами Російської Федерації. Цей список було надіслано і до Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим для розгляду питання щодо запровадження санкцій до вказаних осіб.

На початку жовтня 2020 року Прокуратура АР Крим та м. Севастополя надала відповідь на звернення Представництва з інформацією, що цей список громадян РФ — суддів так званої Республіки Крим та «міста федерального значення Севастополь» було опрацьовано та долучено до відповідних матеріалів кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

«Відомості про осіб Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя долучила до матеріалів кримінальних проваджень за фактами незаконного примусового переміщення громадян України з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, переміщення населення держави-окупанта на тимчасово окуповану територію. Ці особи дотичні до злочинів, пов’язаних із перешкоджанням проведенню мирних зібрань на підтримку територіальної цілісності України, під час яких мало місце неправомірне застосування сили, побиття мирних громадян, завдання тяжких тілесних ушкоджень та вбивства 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим», — йдеться в повідомленні.

Опублікований Представництвом Президента України в АРК список налічує понад 100 осіб, це судді: «Верховного суду Республіки Крим», «Арбітражного суду Республіки Крим», «Кримського гарнізонного військового суду», «Алуштинського міського суду Республіки Крим», «Армянського міського суду Республіки Крим», «Джанкойського районного суду Республіки Крим», «Євпаторійського міського суду Республіки Крим», «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим», «Кіровського районного суду Республіки Крим», «Красноперекопського районного суду Республіки Крим», «Сакського районного суду Республіки Крим», «Феодосійського міського суду Республіки Крим», «Центрального районного суду м. Сімферополя Республіки Крим», «Ялтинського міського суду Республіки Крим», «21 Арбітражного апеляційного суду», «Арбітражного суду м. Севастополя», «Севастопольського гарнізонного військового суду», «Севастопольського міського суду», «Балаклавського районного суду м. Севастополя», «Ленінського районного суду м. Севастополя», «Нахімовського районного суду м. Севастополя».

Незаконні вироки за відмову служити в російській армії

Коли «кримським «суддям» висувають підозри за державну зраду, відкриваючи кримінальні провадження, в жовтні 2020 року вони незаконно ухвалили шість вироків за ухиляння від служби в збройних силах Російської Федерації (ст. 328 КК РФ)». Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За даними організації, з шести вироків два було винесено в «Центральному районному суді Сімферополя» («судді» Сергій Деменок і Віктор Можелянський) і по одному в «Ленінському районному суді Севастополя» («суддя» Анатолій Василенко), у «Красногвардійському районному» («суддя» Валентин Шукальський), у «Сімферопольському районному» («суддя» Олександр Сердюк) і в «Євпаторійському міському суді» («суддя» Анастасія Дудник).

У жовтні Кримська правозахисна група зафіксувала чотири нові кримінальні справи щодо жителів півострова за ст. 328 КК РФ. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до 200 000 рублів до позбавлення волі на строк до двох років.

За даними Кримської правозахисної групи, за весь період тимчасової окупації українського півострова порушено і передано до суду 145 кримінальних справ проти кримчан, які хотіли уникнути призову в російську армію. Щодо 140 осіб уже винесено вирок, п’ять «справ» перебувають на стадії розгляду.

У Кримській правозахисній групі нагадали, що мілітаризація цивільного населення в Криму — одна з основних загроз правам людини та кричущий наслідок окупації. У Криму на порушення ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської конвенції) триває осінній призов.

Організація просить жителів Криму надсилати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com матеріали, що підтверджують військовий призов у Криму (повістки, фото- та відеоматеріали).

Нагадаємо, Україна вже надіслала до Міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів РФ в окупованому Криму, де громадян України призивають на військову службу до армії країни-окупанта і пропагують цю службу серед цивільного населення.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що «призов у Криму — це воєнний злочин, який прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом». Тобто з 2014 року «Росія скоїла в Криму вже 12 воєнних злочинів».

МЗС оприлюднило заяву, в якій висловило рішучий протест у зв’язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які живуть на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, і закликало світову спільноту належно відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

«За національним законодавством ми кваліфікуємо цей злочин за статтею 438 як порушення законів і звичаїв війни, а саме: порушення статті 51 Женевської конвенції або Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка прямо забороняє державі-окупанту проводити призов громадян до лав своїх збройних сил або здійснювати тиск або іншу пропаганду вступу до ЗС», — озвучував свою позицію керівник Прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

Він уточнив, що це не стосується тих, хто добровільно йде до збройних сил держави-окупанта. Злочином є лише діяльність держави-окупанта, а також її адміністрації на окупованій території, які пропагують добровільний вступ до своїх збройних сил.

Реакція Євросоюзу

Європейський Союз засудив черговий призов жителів незаконно окупованого Криму в російську армію. Про це йшлося у заяві речника Євросоюзу із зовнішньої політики Петера Стано.

«Це частина тривалих зусиль з підриву суверенітету та територіальної цілісності України з подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно окупованого Криму і Севастополя до складу Росії, і це порушення міжнародного гуманітарного права», — наголошено в заяві.

У Євросоюзі нагадали, що Росія має дотримуватися міжнародного права і «зобов’язана забезпечувати захист прав людини на півострові».

У заяві йдеться, що Європейський Союз не визнає і не визнаватиме незаконну спробу анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. «Європейський Союз очікує від Росії припинення всіх порушень міжнародного права на Кримському півострові», — зазначено в документі.

Речник нагадав, що на останньому саміті Україна — ЄС 6 жовтня лідери Євросоюзу «недвозначно підтвердили, що Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і наклав санкції на тих, хто несе відповідальність за подальші порушення міжнародного права».

Як відомо, 1 жовтня російська влада оголосила призов на військову службу у всій країні, зокрема в окупованому Криму. З початку окупації РФ провела вже 11 призовних кампаній. За даними правозахисників, за час окупації півострова до збройних сил Росії незаконно було призвано близько 25 тисяч осіб. Згідно з планами на осінній призов, в АРК та місті Севастополі на службу в російську армію планують призвати близько трьох тисяч осіб.

Ольга ГЕРАСИМЧУК

для «Урядового кур’єра»