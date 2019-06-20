Мій співрозмовник житель Костянтинівського району згадує: переглядаючи кілька днів тому телепрограму, натрапив на назву старого фільму «Зло під сонцем». «Дуже вчасно, — каже, — бо це точне і прийнятне визначення того, що коїться у нас із водопостачанням. Є, звичайно, й інші характеристики, але вони здебільшого лайливі й нецензурні».

Він має рацію. Ситуація, в якій опинилися люди без води у літню спеку, справді відповідає і назві, і жанру згаданого детективу. Адже потерпілі від зла під сонцем є, і їх чимало, а щоб відшукати винних, потрібно розплутати клубок різноманітних версій, причин, схем, колізій та обіцянок.

Вибивання боргів чи спланована диверсія?

На недавньому позачерговому засіданні Надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій його учасники підтримали невідкладні заходи для безперебійного забезпечення водою жителів Донецької й Луганської областей. За підсумками наради глава уряду Володимир Гройсман підписав доручення про необхідність відновити і забезпечити постійне постачання електроенергією об’єктів водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» і надати підприємству статусу захищеного споживача. З’явилося рішення про необхідність проведення інвентаризації резервних джерел водопостачання, забезпечення підвезення води і санітарного контролю на відповідних територіях і об’єктах.

В епіцентрі критичної сухої ситуації жителі Донеччини опинилися після того, як ще 27 травня оператор системи розподілу «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» на вимогу постачальника — державного підприємства «Укрінтеренерго» частково відімкнув від електропостачання об’єкти «Води Донбасу». Причина та сама: борги. Адже станом на початок квітня заборгованість КП «Компанія «Вода Донбасу» перед Укрінтеренерго сягнула 277 мільйонів гривень, а перед ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» — понад мільярд гривень. Заручниками вибивання боргів стали жителі відразу 16 населених пунктів Костянтинівського і Торецького районів, а також частина жителів міста Бахмута. Зрозуміло, що в умовах літньої нестерпної спеки (а в червні температура стабільно була вищою за 30 градусів) люди, не дочекавшись відновлення водопостачання, змушені були висловлювали обурення на вуличних акціях протесту.

Приміром, жителі селища Червоне у Костянтинівці влаштували пішу ходу до керівників місцевого водоканалу, вимагаючи відновити подачу води. На велелюдний мітинг зібралися жителі прифронтових Новгородського та Торецька, які, виявляється, залишилися без води ще 23 травня після відімкнення електропостачання Білокузьминської насосної станції та насосної станції четвертого підйому Другого донецького водогону. Для жителів Торецька нестача води, на жаль, — застаріла проблема.

«У нашому місті перебої з водопостачанням уже п’ять років. А торік восени з цієї самою причини ми взагалі перебували на межі гуманітарної катастрофи. Через постійні аварії на водогоні почали забувати про регулярне водопостачання, а підвезення води — тільки часткове розв’язання проблеми, від якої давно потерпаємо. Адже чимало літніх людей мешкають у багатоповерхових будинках і не здатні самостійно нести воду на горішні поверхи. А з настанням спеки через нестачу води тривожною стає ще й санітарно-епідеміологічна ситуація», — бідкається літня жителька Торецька.

У цих умовах зусилля людей, які намагаються знову привернути увагу до пекучої проблеми водопостачання, координують місцеві активісти, зокрема представники громадської організації «Твоє нове місто». Тут створили ініціативну групу з місцевих жителів, а з огляду на те, що позитивних та ефективних змін немає, з’являється навіть переконання: такі негаразди мають вигляд диверсії.

«Жителі Торецька дуже обурені, оскільки тривалий час очевидно порушують їхні конституційні права. Триває пряме розкачування ситуації та цілеспрямоване руйнування інфраструктури прифронтового регіону, що можна назвати справжньою диверсією», — переконаний голова ГО «Твоє нове місто» Володимир Єлець.

За його словами, на недавньому черговому мітингу люди написали звернення до обласної влади, Кабміну, Президента України і чекають відповіді у вигляді якнайшвидшого розв’язання задавленої проблеми водопостачання.

«А з калюжі пити я не навчена!..»

Так сталося, що жителі Костянтинівки та району враз залишилися без централізованого водопостачання з кількох причин. Райцентр опинився на сухому пайку після серйозної аварії на магістральному водогоні, а жителі частини району потерпали від спраги після відімкнення комунальних об’єктів через борги за електроенергію. У цій ситуації, запевняють у Донецькій облдержадміністрації, фахівці департаменту житлово-комунального господарства спільно з «Водою Донбасу» взялися дбати про альтернативні шляхи забезпечення водою населених пунктів і навіть встигли розробити відповідний проєкт. «Вода Донбасу» береться реалізувати його самостійно, але на матеріали та обладнання потрібно близько 2 мільйонів гривень.

«Таких грошей у компанії немає. На це не передбачено коштів і в обласному бюджеті. Тому компанія звернулася по допомогу до району, щоб той придбав матеріали для виконання робіт, а самі роботи компанія виконає безплатно, але районне керівництво відповіло, що грошей немає», — розповідає голова Донецької ОДА Олександр Куць.

Тим часом у Костянтинівці люди домагаються відновлення нормального водопостачання. 18 червня жителі селища Червоне зібралися на мітинг біля приміщення водоканалу, а згодом мали намір навіть перекрити дорогу державного значення — проспект Ломоносова.

«Я вже 17-й день у квартирі без води. Її немає ні вдень, ні вночі, не підвозять навіть технічну. У мене немає боргів за водопостачання, а тому вимагаю пояснень, чому так відбувається, хто нестиме відповідальність за цей безлад і коли нарешті відновлять подачу води. Бо з калюжі я пити не навчена», — емоційно каже жителька міста.

Заступник міського голови з комунальних питань Віктор Василенко, який приїхав до обурених людей, також підтвердив: боргів за воду Костянтинівка не має. А щодо того, що нема нормальної подачі, то названа ним причина навряд чи влаштовує його земляків.

«Уранці нам обіцяли 1200 кубічних метрів на місто, а дали всього 400. А цієї кількості, звісно, не вистачає на всі мікрорайони. Після відновлення водопостачання на Другому донецькому водогоні гідравліка не може нормально працювати, місто перебуває на третьому підйомі водогону, і тому вода до нас не доходить», — пояснює він.

Сьогодні у Костянтинівці має відбутися сесія міської ради, і містяни мають намір взяти в ній участь та вимагати від депутатів докласти всіх зусиль для відновлення нормального водопостачання в умовах спекотного літа, яке щойно розпочалося.

ОФІЦІЙНО

Повідомлення КП «Компанія «Вода Донбасу» від 17 червня:

Відновлено подачу води на місто Костянтинівку Другим донецьким водогоном. Після заповнення міських резервуарів та розвідних мереж питна вода надійде споживачам. Через те, що тривалий час у місті не було води, спостерігається підвищений водозабір, що ускладнює регулювання гідравлічної системи. Після стабілізації споживання води водопостачання районів міста відновиться повністю.