Безпрецедентна атака на Капітолій прихильників Дональда Трампа матиме далекосяжні наслідки не лише для внутрішньої політики США, а й для демократії в усьому світі

Агресивний натовп, який вривається на сходи Капітолію, розбиті шибки, розчахнуті двері кабінетів американських законодавців, поліцейські, що погрожують зброєю протестувальникам, екстрена евакуація конгресменів — ці кадри шокували світ. Адже захоплення вищої державної установи відбувалося не у країні третього світу, а в цитаделі демократії та верховенства права — Сполучених Штатах Америки, де підвалини, на яких тримається демократично обрана влада, непорушні.

Особливо ганебно те, що цей натовп, який складався переважно із прихильників різноманітних теорій змов, праворадикально налаштованих молодиків, рушив громити Капітолій не під впливом закликів котрогось зі своїх напівбожевільних очільників, що оголосив себе пророком, а після виступу президента Дональда Трампа. Під час мітингу, скликаного під гаслом «Марш порятунку Америки», він заявив, що не сприймає підсумків виборів і своєї поразки.

«Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не поступимося. Цього ніколи не станеться. Не можна поступатися, коли йдеться про крадіжку. Досить уже з нашої країни. Більше ми цього не допустимо», — заявив він прихильникам, які зібралися біля Білого дому.

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Популізм і безвідповідальність

Перша передвиборча кампанія Дональда Трампа рясніла ксенофобними, антисемітськими, гомофобними та жіноненависницькими гаслами. Хоч це зовсім не означало, що ексцентричний мільйонер, якого внаслідок політичного пасьянсу було висунуто кандидатом на посаду президента від республіканців, справді сповідує ці погляди. Проте чимала частина виборців, які віддали за нього голоси, щиро дотримувалася саме таких переконань.

ВІДЕО: Прихильники Трампа штурмують законодавчий орган США



Навряд чи Трамп, проголошуючи на мітингу палкі слова про те, що його поразка на торішніх президентських виборах несправедлива і голоси виборців на його підтримку було вкрадено (перерахунок голосів у ключових штатах не виявив жодних неточностей), закликав громити Капітолій, щоб не допустити до влади Джо Байдена. Відповідальний політик має добре розуміти вагу і наслідки кожного свого слова, зверненого до натовпу. Тож ті, хто прийшли до стін Білого дому, щоб послухати свого політичного лідера, через свої інтелектуальні й психологічні особливості сприйняли його слова буквально.

Іронія в тому, що за роки президентства Дональду Трампу вдалося зробити чимало позитивного для громадян. У мене є знайомі американці, котрі не були в лавах його прихильників чотири року тому, але віддали за нього голоси під час нинішніх виборів. За даними телеканалу Fox News, за останні чотири роки середній дохід домогосподарств був найвищим в історії США, а рівень бідності опустився до найнижчої позначки, було зупинено і змінено медичну реформу часів Барака Обами, яка викликала багато нарікань простих американців, за дев’ять місяців у США було створено дві вакцини від коронавірусу. Проте схоже, що в історію США Дональд Трамп увійде як президент, чиї прихильники штурмували Капітолій.

Кому вигідні такі заворушення?

Простих відповідей на те, які наслідки матимуть події у Вашингтоні 7 січня 2021 року, немає, оскільки вони впливатимуть не лише на внутрішню політику Сполучених Штатів, а й усього світу. Американська влада здатна швидко робити правильні висновки з найтрагічніших і найдраматичніших подій і змінюватися внаслідок цього на краще.

А ось для інших держав штурм Капітолію може стати поганим прикладом, як утримувати владу. Тепер кожен авторитарний лідер може сказати, що не лише білоруський диктатор Лукашенко чіпляється за владу й нищить опозицію, а це робив навіть президент США Трамп.

На цьому тлі гідний вигляд мають старі європейські демократії. Німецька канцлерка Ангела Меркель, яка 15 років очолює країну, готується до передачі влади, демонструючи зрілість політичної еліти країни. Ангела Меркель заявила, що «дуже засмучена й роздратована» повідомленнями про штурм Капітолію. Вона зазначила: їй «дуже шкода, що президент Трамп від листопада так і не визнав свою поразку», бо через його дії люди засумнівалися в підсумках виборів, і саме це створило підґрунтя для штурму.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив: «Окремі буйні індивіди захопили світський храм американської демократії». Адже ці події не характерні для Америки. Французький лідер наголосив, що вірить у силу демократії США.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Штурм будівлі Конгресу США



Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав захоплення Капітолію ганьбою. Він нагадав, що США захищають демократію у всьому світі, й заявив, що у країні має пройти мирна і впорядкована передача влади.

«Ми суворо засуджуємо безпрецедентну агресію проти Конгресу США», — написав Президент України Володимир Зеленський у твіттері. Він зазначив стійкість Конгресу США, який зміг швидко відновити роботу.

«Ми натхненні стійкістю найстарішої та найвеличнішої демократичної інституції, яка протягом лічених годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію та затвердила волю американського народу», — зазначив Президент України.

Порядок у Вашингтоні відновлено, Джо Байдена офіційно оголошено президентом США, а Дональд Трамп виступив із промовою, в якій засудив напад своїх прихильників на Капітолій. Спецслужби США працюють над ідентифікацією осіб тих, хто того фатального дня прибув до Вашингтона з наміром за будь-яку ціну залишити у президентському кріслі свого кумира.

Окремої уваги в цій історії заслуговує російський слід, оскільки відповідь на запитання «кому це все вигідно?» напрошується сама. Соціальними мережами розійшлося відео «рускоязичного патріота Амєрікі», який був серед нападників. Він скаржиться: протестувальники зробили все, що від них треба було, а ось Трамп їх підвів. Але не варто сумніватися, що новий президент США з’ясує, хто ж насправді стоїть за нападом на Капітолій.

Газета Financial Times висловлює занепокоєння, що агресивний виступ прихильників Дональда Трампа «може бути лише початком ескалації насилля, а не просто останнім спазмом у намаганні втримати президентство містера Трампа». Поки що експерти не можуть напевне передбачити, як розвиватиметься цей рух, оскільки події 7 січня можуть залишатися гальванізуючим чинником протягом наступних тижнів і навіть місяців для представників усіх груп, які наважилися на штурм Капітолію.