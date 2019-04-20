МУЗЕЙ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО І ФЕСТИВАЛЬ «КАЛНИШЕВА РАДА». Якщо хочете збагатити свої знання з історії українського лицарства — запорозького козацтва, то вам обов’язково треба навідатися в село Пустовійтівка Роменського району. Експонати місцевого музею розповідають про славетного земляка, людину-легенду, останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. За час керівництва Січчю він створив потужне економічне підґрунтя для розвитку українського козацтва та зберіг для України вихід до Чорного моря. За активне обстоювання української автономії його заслали до Соловецького монастиря на 25 років. Помер нескореним у віці 111 років.

Музейна експозиція зберігає багато рідкісних експонатів про отамана та українське козацтво. Її перлина — унікальне срібне Євангеліє, виготовлене за кошти Петра Калнишевського, для якого знадобилося 16 кілограмів срібла. Щоліта в Пустовійтівці проходить фестиваль «Калнишева рада» — масштабне всеукраїнське свято та змагання із традиційних українських видів боротьби. Цього року його заплановано на 13 липня. Побувавши в Пустовійтівці, ви долучитеся до славетного минулого українського народу, відчуєте пульс історичного часу, освяченого іменем Петра Калнишевського.

«СУМСЬКИЙ ЛУВР». Любите образотворче й декоративне мистецтво? Тоді вам слід побувати в Сумському обласному художньому музеї імені Никанора Онацького, якому в 2020-му виповниться 100 років. Завдяки йому ви зможете долучитися до світу прекрасного, який втілено в картинах художників зі світовими іменами. Адже недарма сумчани називають цей культурний заклад другим Лувром. Його колекцію картин вважають однією з найкращих в Україні. В її основі — зібрання видатного підприємця і колекціонера Оскара Гансена. Вона налічує понад 15 тисяч експонатів вітчизняного і закордонного образотворчого й декоративного мистецтва ХVI—ХХI ст. В основній експозиції — твори мистецтва країн Західної Європи, Сходу, України та Росії, представлені такими іменами, як Лука Джордано, Тиціан, Ян ван Гоєн, Геррит ван Хонтхорст, Іван Шишкін, Давид Бурлюк, Костянтин Маковський, Никанор Онацький, Василь і Григорій Кричевські та інші.

КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИКИ І ЯБЛУНЯ-КОЛОНІЯ. Бажаєте долучитися до знань про відомі на весь світ вироби ткацтва? Тоді на вас чекає зібрання стародавніх і сучасних витворів майстрів ткацтва у Кролевецькому музеї, де розмаїття барв приємно здивує і подарує гарний настрій. Із понад 700 експонатів майже 400 — рушники, найстаріший з яких датовано 1839 роком. Унікальна геометризована червоно-біла палітра тканих рушників виокремлюється з-поміж інших, бо то орнаменти долі. Ромби, квадрати, трикутники — фігури, що є кодом роду та оберегом людини, який завжди поряд з нами. Кролевецьке переборне ткацтво належить до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

У цьому місті росте унікальна яблуня-колонія, якій більш як 200 років. Дерево має вигляд яблуневого куща з 15 стовбурами і займає площу 0,1 га. Яблуня має неперевершену й ніде більш не знану особливість самостійного укорінення гілками. У дерева давно вже немає первісного материнського стовбура. Коли один із прирослих до землі стовбурів відмирає, його гілки схиляються до землі та проростають. Набравшись сил, уже не віття, а деревце піднімається догори, рясно вкриваючись цвітом навесні та червоно-білими яблуками восени.

КОНОТОПСЬКА БИТВА ТА ФЕСТИВАЛЬ «КОЗАЦЬКИЙ РОДОСЛАВ». Ця визначна подія належить до найвідоміших воєнних кампаній в українсько-російській війні 1658—1659 рр. Українські козаки навідріз відмовилися здати Конотоп російському війську, покаятися перед царем і повернутися під його підданство. У тій битві на чолі з гетьманом Іваном Виговським українські козаки та їхні союзники розгромили російську армію, що стало незаперечним виявом їхньої мужності та вправності.

У липні тут проходить фестиваль «Козацький родослав». Хто побуває на цьому величному дійстві, на все життя збереже в пам’яті важливість перемоги під Конотопом 1659 року як одного із ключових етапів становлення української державності. Цього року міський патріотичний фестиваль «Конотопська битва-2019» відбудеться 6—7 липня в Конотопі, а Всеукраїнський культурно-мистецький фестиваль «Козацький родослав» — у першій декаді липня в селі Шаповалівка Конотопського району.

ПРОЙТИСЯ ДНОМ ПРАДАВНЬОГО МОРЯ. В області є місцина, куди обов’язково потрібно завітати. Це село Могриця Сумського району — найчарівніший куточок на слобожанській землі. Заворожливі пагорби, ірреальні крейдяні кар’єри, археологічний простір скіфського та слов’янського городищ, неповторна річка Псел — саме там здається, що можна дістати рукою до неба. 200 мільйонів років тому тут було море.

Цей неповторний оазис добре знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Наприкінці червня митці з усієї України та з-за кордону приїжджають сюди, щоб узяти участь у міжнародному ленд-арт-симпозіумі «Простір покордоння». Якщо любите синергію мистецтва та природи, то ця локація саме для вас.

ВІДПОЧИНОК НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК. Деснянсько-Старогутський національний природний парк загальною площею 16 000 га — це дивовижна мальовнича місцевість, що складається із хвойних лісів, лук, озер і заплави річки Десна. Його територія поділена на заповідну, господарську та рекреаційну. В останній, що займає більшу частину загальної площі, облаштовано всі зручності для відпочинку та оздоровлення туристів. Побувавши у цих унікальних місцях, ви обов’язково захочете відвідати й відпочити на чарівній природі знову.

Ландшафтне розмаїття дивує і захоплює: гориста місцевість та рівнини, хвойні й листяні ліси, болотяні луки й цілі комплекси невеликих озер створюють дивовижні за красою пейзажі. Із цієї причини флора і фауна в різних частинах парку істотно відрізняється. В одних ростуть заплавні, лугові і болотні рослини, а в інших — соснові та дубові ліси. Тому в цьому національному парку ви помилуєтесь особливостями та багатством природи, яку можна побачити лише тоді, коли побуваєш у різних регіонах України.

З усіх питань стосовно цих та інших туристських напрямків звертайтеся до відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації.

Координати: вул. Кузнечна, 2, м. Суми, 40000

Тел.: (+380542) 77-06-02

E-mail: TOURISM@SM.GOV.UA

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