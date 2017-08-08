За повідомленням прес-служби підприємства, було укладено угоду на постачання двох вакуумних водокільцевих насосів і трьох роторів для АТ «АрселорМітталТеміртау» (Казахстан).
Техніку призначено для відкачування нерозчинних у воді домішок. Продуктивність і вага одного насоса — відповідно 150 кубометрів за хвилину та 5 тонн.
А перед цим сумчани уклали контракт на виготовлення турбокомпресорного агрегата із загальностанційною технікою для німецької компанії Ingenieurbro R. Gromann GmbH & Co. KG (IBG).
Крім агрегата потужністю 12 МВт буде відвантажено електротехнічний блок та блоки сепараторів, комплекти захисних решіток та трубопровідної арматури для міжблокової обв’язки компресорної лінії, що призначені для компримування і транспортування попутного нафтового газу в газотранспортну систему в межах реконструкції КС, яку проводить компанія IBG.
Як зазначив начальник відділу управління з продажів СНВО Володимир Андрієнко, співпраця сумчан з IВG розпочалася цьогорічної весни. На замовлення німецьких партнерів нині виготовляють сепараційне, ємнісне, насосне та інше технологічне обладнання, запчастини до компресорів тощо.
Угоди зі Сходу
Новий договір — чудова нагода продемонструвати професіоналізм стосовно створення турбокомпресорних агрегатів, які називають серцем компресорних станцій.
Приємна новина надійшла з Близького Сходу, зокрема, з Ірану. Сумське НВО одержало статус схваленого постачальника в National Iranian Petrochemical Company (NIPC), завдяки чому відтепер зможе брати участь у тендерах на постачання широкого спектра обладнання для нафтохімічної галузі цієї країни.
Дотепер СНВО працювало на іранському ринку лише в нафтогазовому сегменті, де має високу промислову репутацію.
Вперше про сумських машинобудівників в Ірані дізналися ще в середині 90-х років минулого століття, коли там з успіхом звели й запустили в експлуатацію компресорну станцію «Фарошбанд». Потім з допомогою слобожанських робітників з’явилася низка інших потужних КС — «Нурабад», «Ісфаган», «Чалванд», «Ардабіл», «Сараб», «Хараван», «Сірджан», «Савех», «Шурідже» та інші.
Особливо важливе місце посідає газокомпресорна станція на підземному сховищі газу «Сарадже». Це найбільший об’єкт із тих, що збудували сумські машинобудівники в Ірані. У межах реалізації проекту створено ексклюзивні турбокомпресорні агрегати потужністю 25 МВт із двокорпусними відцентровими компресорами низького та високого тиску. Виробників такої техніки у світі — одиниці.
Окрім нафтогазового ринку близькосхідної країни інтерес становить також її нафтохімічна галузь, яку курує National Iranian Petrochemical Company.
Зокрема в Ірані працюють понад сорок нафтохімічних комплексів. За оцінками експертів, окрім їхнього переоснащення, очікується сплеск будівництва нових об’єктів цього напряму. Вже до 2019 року обсяг інвестицій в іранську нафтохімію може перевищити 40 мільярдів доларів.
Державна підтримка потрібна
За словами начальника відділу маркетингу підприємства Ігоря Булигіна, нафтохімічний сегмент Ісламської Республіки Іран обіцяє великі перспективи тим товаровиробникам, які доведуть держкомпанії NIPC свою компетентність у процесі попередньої кваліфікації та отримають статус її схваленого постачальника.
Сумське НВО – одне з тих підприємств Східної Європи, кому це вдалося зробити за мінімальний часовий проміжок — лише за півтора року.
Утім, зусиль лише колективу СМНВО, який веде масштабну роботу на всіх напрямах, недостатньо. Потрібна державна підтримка, завдяки якій флагман машинобудування міг би і повинен виконувати масштабні замовлення вітчизняних партнерів.
Цілком ймовірно, що крига може скреснути найближчим часом. Як повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко, вже досягнуто попередніх домовленостей на урядовому рівні щодо завантаження виробничих потужностей сумського підприємства замовленнями для національної економіки.