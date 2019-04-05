На території Сумського кадетського корпусу, як і завжди, особливий порядок. Акуратні клумби, зелені газони, доглянуті аж до блиску доріжки, плац. І все наче дихає глибокою неповторною історією, адже тутешньому військовому закладу вже 120 років.

Начальник ліцею-інтернату генерал-майор кандидат військових наук Юрій Свідлов запрошує оглянути оновлену експозицію музею, який відкрили шість років тому. Він особлива гордість не тільки самого закладу, а й Сумщини: в експозиції відображено важливі віхи розвитку одного із провідних військових закладів, освяченого десятками славетних імен. Юрія Івановича самого можна назвати частинкою цієї історії, адже стояв біля джерел створення корпусу: він випускник Сумського артилерійського училища 1982 року, тобто військове життя Юрія Свідлова якнайтісніше пов’язане з кадетським корпусом.

За свою історію заклад не раз змінював статус, однак залишалося головне — готувати для Батьківщини патріотів, відданих їй серцем і душею. Ось і нині ліцеїсти, викладачі, весь колектив стали свідками особливої події: розпорядженням Кабінету Міністрів України ліцей-інтернат передано до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби.

Цій ідеї не один рік. По-перше, Сумська область прикордонна, тож було важливо готувати фахівців саме цього профілю. По-друге, на території ліцею дислокуються підрозділи Сумського прикордонного загону, керівництво якого підтримало ініціативу, виступивши партнером і помічником.

По-третє, останніми роками чітко простежується тенденція: дедалі більше випускників стали пов’язувати свою долю з навчанням і службою у вишах і військах прикордонного профілю. Торік зі 100 випускників 28 вступили в Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Це найвищий показник з-поміж інших навчальних закладів. А події останніх років на сході України переконали: захист державного кордону — справа далеко не тимчасова, а навпаки, надалі слід активно його зміцнювати.

Офіційному урядовому рішенню передували численні перемовини. І той день настав. Наступний навчальний рік ліцеїсти розпочнуть уже в прикордонному статусі, що нині вимагає від колективу активної роботи на різних напрямах.

Тепер у ліцеї якщо не жнива, то щось близьке до них. Ідеться не про докорінні зміни чи перетворення, оскільки головні завдання залишаються: забезпечувати базову та середню освіту, виховувати в молоді патріотизм і любов до України. Насамперед удосконалюють навчальні плани з військової та фізичної підготовки, в яких акцентують на військових зборах, заняттях, інших формах і методах, які б максимально наблизили кадетів до професії прикордонника, підготували їх до суворої, але почесної служби.

Передбачено зустрічі з ветеранами кордону, поїздки на застави, ознайомлення з їхньою роботою, практичне опрацювання тих чи тих елементів, пов’язаних з несенням прикордонної служби. Уже є попередні домовленості з керівництвом Сумського прикордонного загону, який зацікавлений у молодому професійному поповненні власних лав. До нового навчального року ще чимало часу, тож є всі можливості значно розширити і доповнити плани новими ідеями.

Із 8-го класу тут навчаються близько 600 вихованців віком від 13 до 17 років з різних куточків України. Як розповів заступник начальника ліцею з виховної роботи Валерій Самойленко, перебування закладу в складі Держприкордонслужби дасть змогу не тільки готувати вмотивованих кандидатів для вступу у військові виші відомства, а й допомагати у вихованні дітей, які потребують соціального захисту. Це насамперед діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти військовослужбовців, учасників бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, визнані законом постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також із сімей, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Наскільки потужна патріотична складова у вихованні, свідчить те, що саме випускники Сумського ліцею 2011 року, а нині випускники Академії військово-морських сил, офіцери Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Харченко та Артем Колодка разом з товаришами-курсантами виконали Державний гімн України в березні 2014 року на стройовому плацу Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова у Севастополі, залишившись вірними словам клятви «Життя — Вітчизні, честь — нікому!»

А поки що їхні молодші побратими сумські ліцеїсти з нетерпінням чекають на традиційний перший дзвінок і ті бентежні хвилини, коли випускники вручатимуть кадетські погони новобранцям, а ті присягатимуть на вірність Україні.

ДОВІДКА «УК»

Як державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені І. Г. Харитоненка» функціонує з 2007 року. Створений на базі кадетського корпусу, організованого зусиллями і коштом мецената цукрозаводчика Івана Герасимовича Харитоненка наприкінці ХIХ — на початку ХХ століття. До урочистого відкриття 26 вересня 1902-го засновник не дожив, тож батьківську мрію здійснив син Павло.