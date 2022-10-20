Наприкінці 1960х, пам’ятаю досі, в нашому сільському дворі пес хлебтав воду з особливого посуду — чорного німецького сталевого шолома. А у флягу загарбників у симпатичному футлярі з німецькими літерами й цифрами «1942» дід заливав мастило. Значно більші залишки нацистської зброї чи техніки доти вже здали на брухт, переплавили і виготовили щось значно корисніше.

Нині таке саме відбувається із трофеями, які наші бійці захопили в рашистів. Уцілілу чи відремонтовану після пошкоджень військову техніку загарбників використовують проти них самих, як і зброю та боєприпаси. А уламки ворожого арсеналу мають корисне застосування. Наприклад, маріуполець Сергій Науменко приєднався до реалізації патріотичного проєкту «Розбери русню на сувеніри», виготовляючи брелоки з епоксидної смоли із вплавленими в них лишками підбитої рашистської техніки.

Суголосний часу поворот бізнесу

До повномасштабного лютневого вторгнення рф Сергій Науменко жив у Маріуполі й займався суто мирним бізнесом. Як нині згадує, на заняттях з англійської мови познайомився з чоловіком, який так захоплено розповідав про виготовлення різноманітних виробів з епоксидної смоли, що вирішив і собі опанувати цей цікавий промисел.

«Просто кинув собі виклик: зможу робити щось схоже? Зміг, хоч знадобилося чимало часу, наполегливості й коштів. Тоді навчався на магістратурі, отримував підвищену стипендію і майже всю її витрачав на придбання обладнання й матеріалів», — розповідає він.

Насамперед Сергій став виготовляти каблучки, кулони та брелоки, які дарував друзям і знайомим. А помітивши збільшення попиту та замовлень, через відповідну сторінку в Instagram подбав про створення майстерні WoodYouLike. І вже тоді визначив, що буде ще активніше працювати над виконанням замовлень та розвитком перспективного промислу. Майстрові подобалося експериментувати, оскільки зростала не тільки кількість замовлень, а й їх складність. Людям кортіло отримати від майстра щось особливе: каблучки з гравіюванням, парні кулони, брелоки з портретами чи іншими пам’ятними зображеннями.

Коли рашисти почали нещадно обстрілювати оточений Маріуполь, Сергій Науменко разом із дружиною зумів виїхати з міста. Каже, тоді змогли забрати з домівки лише двох котів і два рюкзаки з речами, а все обладнання й матеріали залишилися в окупації.

Спершу, як водиться серед біженців, родина мала намір дістатися до Дніпра й перечекати там лиху годину два чи три тижні. Проте доля складалася так, що приїхали аж до Львова. А ще більшою несподіванкою стало те, що через деякий час до майстра стали звертатися люди із замовленнями на його продукцію. Із допомогою друзів, колег і замовників він відновив майстерню й почав працювати: спершу роботи було небагато, та потім у бізнесі відбувся цікавий і суголосний часу поворот.

«Це дуже класна й актуальна ідея!»

«Зі мною зв’язався журналіст і запитав, чи зможу зробити брелоки із вплавленими в них залишками знищеної ворожої техніки. Мене зацікавило таке завдання, і тому погодився», — розповідає Сергій.

Автор ідеї — військовий кореспондент, співзасновник благодійного фонду «Несемось!» Петро Шуклінов. А всі виручені кошти за вироби передбачали витрачати на потреби ЗСУ.

«Це дуже класна й актуальна ідея. Адже багато людей хочуть допомогти ЗСУ, їм дуже приємно отримати натомість сувенір. Особливо, якщо він пов’язаний з перемогою України. У цих брелоках — уламки російської техніки: вона для ворога найсучасніша, а ЗСУ змогли її знищити», — переконаний Сергій Науменко.

Найперший матеріал, з яким він працював, — деталі знищеного рашистського ЗРК «Оса», які передав Петро Шуклінов. Із них зробив 20 брелоків, які розіграли серед підписників і отримали за них 500 тисяч гривень. До речі, саму підбиту і захоплену «Осу» відремонтували, і вона нині захищає українське небо, а сувеніри виготовили з розбитої і списаної частини ЗРК.

Надалі проєкт розвивався: до майстерні надходили уламки російських ударних гелікоптерів Ка52, Мі24, літака Су25 тощо. А брелоки та виручені за них кошти також воювали і знищували зброю загарбників, адже їх витрачали на придбання дронів, автомобілів та для інших потреб захисників України.

А невдовзі проєкт «Розбери русню на сувеніри» дістався США. Одну з партій брелоків українські дипломати презентували американським конгресменам, серед яких і автор дуже важливого для нас законопроєкту про лендліз Бен Кардин.

Є чимало охочих українців, які прагнуть придбати сувеніри із залишками ворожої зброї і допомогти ЗСУ, проте нагоди придбати брелоки у відкритому доступі нема. Цю продукцію волонтери розігрують під час благодійних конкурсів чи продають на таких самих аукціонах.

«Ніколи не думав, що робитиму щось таке і ось стану корисним нашій країні», — зізнається Сергій Науменко. Він разом з партнерамиволонтерами планує відкрити інтернетмагазин для продажу патріотичних брелоків і розвивати майстерню для їх виготовлення. А над поповненням матеріалів у вигляді залишків донедавна грізної ворожої зброї активно працюють захисники України.