Захід має сильніше тиснути на Росію і не послаблювати санкції доти, доки Москва не припинить анексію півострова і не залишить у спокої Донбас

У Верховній Раді підготували проект постанови, в якому названо прізвища всіх громадян України — заручників Кремля. Про це на міжнародному форумі «Кримський півострів: чотири роки опору» заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Вона висловила сподівання, що проект постанови, де перераховано всіх політв’язнів і міститься вимога до Кремля про їхнє негайне звільнення, підпишуть усі політичні фракції парламенту, а проголосовано його буде цього тижня. Ірина Геращенко нагадала, що Європарламент уже ухвалив аналогічну резолюцію.

Посадовець закликала міжнародну спільноту не визнавати незаконних виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму, які мають відбутися там 18 березня. Дуже важливо, щоб за три тижні до проведення незаконних виборів у Криму про їх нелегітимність заявляла не лише Україна, а й представники міжнародної спільноти «чітко зазначали, що зараз у Криму намагаються провести незаконні вибори президента чужої країни». «За ці чотири роки насильно відбулася паспортизація громадян України, яких втягують у цю авантюру тільки тому, що в них немає іншого виходу, бо вони там живуть», — заявила перший віце-спікер. Вона переконана, що узаконення виборів на окупованому півострові стане «легітимізацією путінської агресії та крадіжки Криму».

Допустити гуманітарні місії

Політик нагадала, що окуповані Росією Крим і Донбас залишаються єдиними територіями світу, які закриті для міжнародних гуманітарних місій, бо окупаційна адміністрація не допускає туди ані представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ані місії Ради Європи, ані ООН. «Ми маємо дуже гостро порушувати питання, щоб на окуповані Російською Федерацією території було негайно допущено міжнародні місії й щоб там відбувався моніторинг гуманітарної ситуації», — додала Ірина Геращенко. Її обурює, що через недопуск міжнародних організацій на територію Криму керівники цих організацій, зокрема Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, у щорічних доповідях про права людини не згадують Крим і Донбас як «єдиний гарячий конфлікт на континенті».

Ірина Геращенко як уповноважений Президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, яка бере участь у мінських переговорах, вважає, що Україна й міжнародна спільнота недостатньо тиснуть на Москву задля звільнення політв’язнів і заручників з російських в’язниць і з місць позбавлення волі на окупованих територіях Криму й Донбасу. Вона згадала про звіт, підготований психологами й лікарями після спілкування з нещодавно звільненими 75 заручниками на Донбасі. «Це страшно. Люди зізнаються, що вони і зараз переживають страх від спроби суїциду після пережитого жахіття», — цитує УНІАН слова Ірини Геращенко, зауваживши, що звіт «неможливо читати без сліз». Вона нагадала, що до жодного з українських заручників і політв’язнів не допустили представників міжнародних місій. «І ці люди, зокрема Олег Сенцов і Олександр Кольченко, перебувають там тільки за те, що вони українці, що сказали, що Крим — це Україна. І таке неподобство світ терпить чотири роки», — заявила перший віце-спікер.

Порушення прав людини у Криму мають бути предметом постійної уваги міжнародної спільноти, переконаний віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. «Неможливо порахувати всю кількість захоплених окупантом людей за різними кримінальними статтями, під різними приводами, яких незаконно утримують у кримських в’язницях та деінде на території РФ», — заявив віце-прем’єр. Таких людей не 64, «а сотні і сотні». Він додав, що уряд України робить усе від нього залежне, щоб це постійно перебувало на порядку денному міжнародних організацій. «Ми взаємодіємо — Президент, український парламент, Кабінет Міністрів і місцева влада, — щоб наблизити час визволення Криму», — сказав урядовець, зауваживши, що українські дипломати щодня працюють, щоб доносити до міжнародних партнерів правду про Крим.

«І ці зусилля виливаються у конкретні рішення — у резолюції Генасамблеї ООН та інших важливих міжнародних інституцій», — констатував В’ячеслав Кириленко.

Санкції зберігатимуться

Посол США в Києві Марі Йованович вважає, що світовій спільноті необхідно координувати зусилля, щоб змусити Росію припинити анексію Криму. «Крим залишається на порядку денному США. І ми хочемо забезпечити, щоб це також перебувало на міжнародному порядку денному», — запевнила Марі Йованович. Вона процитувала Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який сказав, що Вашингтон ніколи не визнає російську окупацію та спробу анексії Криму. «Санкції, пов’язані із Кримом, зберігатимуться чинними, доки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні», — пообіцяла посол.

Марі Йованович заявила, що несправедливість, якої кримчани зазнають нині, не сумісна з цінностями й нормами, яких дотримується весь цивілізований світ. «Без загальної системи цінностей і правил поведінки ми всі перебуваємо під загрозою», — зробила висновок дипломат. За її словами, світовій спільноті слід продовжувати спільні зусилля для досягнення успіху, тому що «ми сильніші, коли співпрацюємо».

А депутат Європарламенту співголова фракції «зелених» Ребекка Гармс звинуватила країни Заходу в тому, що вони від самого початку окупації Криму в 2014 році не назвали ці дії Росії вторгненням. На її переконання, тоді в усіх європейських і північноамериканських ЗМІ поширювали російську фейкову історію, що «маленькі зелені чоловічки» з’явилися несподівано на півострові Крим», що й стало передумовою для «інших помилок, які робили у сприйнятті того, що відбувалося в Україні».

Ребекка Гармс наголошує, що санкції Євросоюзу, запроваджені проти Росії через окупацію Криму й Донбасу, мають залишатися чинними доти, доки «війська Володимира Путіна» не залишать територію України. Вона повідомила, що всі розмови про послаблення санкцій щодо Криму з точки зору більшості членів Європарламенту неправильні. Ребекка Гармс розкритикувала позицію міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Ґабріеля, який запропонував послаблення санкцій у разі здійснення поступових кроків з урегулювання ситуації в Україні без розрізнення санкцій, пов’язаних із Кримом і Донбасом.