Учора в Лугано завершила роботу Міжнародна конференція з відновлення України URC2022, співорганізаторами якої стали швейцарський та український уряди. За підсумками заходу представники понад 40 країн і майже 20 міжнародних організацій, які взяли участь у конференції, пообіцяли підтримувати Україну на шляху відновлення після воєнної агресії рф. Про це йдеться у Декларації Лугано, схваленій за підсумками URC2022.

Сім принципів Лугано

У документі країни-учасниці підтверджують незмінну підтримку України на її шляху відновлення на початковому етапі і в довгостроковій перспективі та наголошують на зв’язку процесу відбудови з європейською перспективою України та офіційним наданням їй статусу країни-кандидата у члени ЄС. З цією метою вони обіцяють Києву надання «скоординованої політичної, фінансової та технічної підтримки».

Підписанти визнали проєкт Плану відновлення та розвитку, розроблений Україною і представлений Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем під час конференції, як загальний рамковий документ, який керуватиме процесом відновлення, забезпечуючи скоординовану участь та партнерство зацікавлених сторін. План відновлення та розвитку — «живий документ», із яким потрібно буде ознайомитися й адаптувати його з часом для відображення мінливих обставин, ідеться в декларації. Успіх роботи з відновлення залежатиме від таких чинників, як «чесність, прозорість і підзвітність». У зв’язку з цим країни-учасниці вказують на «важливість справедливого та прозорого фінансування, кредитування і запозичення відповідно до міжнародних правил, стандартів та визнаних принципів».

У декларації підтримано інноваційні підходи до відновлення України: цифрова трансформація, перехід до зеленої енергетики, національне та міжнародне інноваційне і стійке фінансування, в яке входять залучення можливих репарацій, внески приватних донорів та приватного сектору. До процесу відбудови заплановано долучати науковців і представників громадянського суспільства.

Учасники конференції ще раз засудили російську агресію й закликали рф негайно вивести свої війська з території незалежної України. Вони констатували, що воєнна агресія росії проти України призвела до значних втрат життів і катастрофічних руйнувань інфраструктури, шкіл, лікарень, житлових будинків і культурної спадщини. Ці дії російської влади призвели до гуманітарної кризи, великих економічних збитків, а глобально — до порушення ланцюгів постачання і загрози світовій продовольчій безпеці.

У декларації зафіксовано сім принципів, що визначають критерії та методи відновлення України, які назвали принципами Лугано. А саме: партнерство, спрямованість на реформи, прозорість, підзвітність та верховенство права, демократична участь, залучення багатьох учасників, гендерна рівність та інклюзія і сталий розвиток.

«Збудувати ліпше, ніж було»

«Декларація Лугано визнає і підтримує план відбудови України, який запропонував український уряд. У ній наголошено, що процес реформ у країні має тривати», — заявив під час підсумкової пресконференції президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Він наголосив, що ядро декларації — сім принципів Лугано. За його словами, надзвичайно важливо, що відбудова відбуватиметься під керівництвом України у сталий та інклюзивний спосіб. «Мета декларації — показати широку підтримку і солідарність міжнародних партнерів у процесі відбудови України», — наголосив Ігнаціо Кассіс.

Президент Швейцарії повідомив, що під час конференції 35 країн і 11 міжнародних організацій оприлюднили власні заяви про наміри підтримувати Україну. А Велика Британія оголосила, що наступного року конференцію з відновлення України готовий прийняти у себе Лондон.

«Ми всі розуміємо, що для встановлення безпеки і стабільності необхідна мирна угода, але це довгострокова мрія. Проте в Лугано ми зробили важливий крок до відновлення України, що відкриває перспективу на майбутнє. І тут ми відчули готовність партнерів до довгострокових зобов’язань», — сказав Ігнаціо Кассіс.

Конференція в Лугано і підписана декларація дають Україні «надію на те, що ми переможемо і почнемо відновлювати нашу країну». Про це під час пресконференції заявив Денис Шмигаль. За його словами, до процесу відновлення «треба готуватися сьогодні й зараз». Він розповів, що план, який представила українська сторона, містить 24 напрями, що їх розробляли понад 3 тисячі міжнародних експертів протягом шести тижнів. В основі плану — нацбезпека та європейська інтеграція, а також цифровізація та зелений курс.

«Перший етап плану — оперативне відновлення електропостачання, водопостачання, і тут ми просимо підтримки партнерів уже сьогодні, бо держава має виконувати свої зобов’язання перед громадянами», — розповів Прем’єр.

На другому етапі відбудови країни має розпочатися швидке відновлення, «яке буде після завершення бойових дій і під час якого треба буде реалізовувати тисячі проєктів». Третій етап — модернізація країни за принципом «збудувати ліпше, ніж було» і реалізація реформ у контексті європейського напряму України.

Глава уряду розповів, що українська сторона формує електронну мапу, на якій фіксують усі збитки і фото всіх руйнувань, спричинених російським вторгненням. За його словами, ця мапа буде відкрита для міжнародних партнерів, що дасть змогу прозоро і підзвітно розробляти проєкти з реконструкції зруйнованих об’єктів.

Київ запропонував створити спеціальну платформу відновлення України, діяльність якої регулюватимуть «кілька офісів: у Брюсселі, Лондоні, Вашингтоні й головний — у Києві».

Денис Шмигаль розповів про двосторонні зустрічі, які провів на полях конференції. Зокрема, він провів переговори із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, очільницею уряду Литви Інгрідою Шимоніте, міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, а також із директором європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером.

Денис Шмигаль висловив переконання, що головним джерелом відновлення України мають стати конфісковані активи рф та російських олігархів. «Агресор повинен заплатити за те, що зробив. Така формула стане новою формулою безпекового підходу в майбутньому, щоб потенційний агресор розумів, що йому доведеться розплачуватися за неспровоковану і необґрунтовану агресію», — сказав Прем’єр.

Для конфіскації потрібні законні підстави

Боротьба з корупцією — це та вимога, яку регулярно озвучують українській владі міжнародні партнери. Під час великої відбудови чітке і прозоре функціонування фінансових та управлінських механізмів — головна передумова успіху. Тому під час пресконференції Дениса Шмигаля попросили навести конкретний приклад боротьби держави з виявами корупції.

Прем’єр зазначив, що Україна розбудувала антикорупційну структуру ще до війни, і тому має всі необхідні інструменти, щоб боротися із цим явищем. «Нам треба створити умови, в яких існування корупції буде неможливе. І це цифровізація. Ми вже перевели на цифрову платформу багато галузей і хочемо перевести ще більше. Наприклад, роботу митниці, адже коли не буде прямого зв’язку у громадянина з чиновником, то зникне і корупційний ризик», — розповів Денис Шмигаль.

На пресконференції журналістів цікавила ймовірність конфіскації заморожених у західних банках російських активів на користь України. Адже, як відомо, країни шукають юридичне обґрунтування, щоб ці гроші можна було на законних підставах передати нашій державі для відбудови. За інформацією Дениса Шмигаля, західні партнери України заморозили від 300 до 500 мільярдів доларів російських активів. І наприклад Канада вже ухвалила спеціальний закон про конфіскацію російських заморожених активів, які мають передати на відбудову України. «Це важливий сигнал для світу і для російського агресора, який говорить про те, що не Україна і не партнери повинні платити за процес відновлення, а росія», — наголосив Прем’єр.

Право власності — це засадниче право людини, і для того, щоб його можна було порушити, потрібен юридичний фундамент, вважає Ігнаціо Кассіс. За його словами, російські активи зараз заморожені на законних підставах, щоб «з’ясувати, звідки вони походять і чи мають прямий або непрямий зв’язок з війною в Україні й зі злочинами, скоєними на українській території».

«Тут маємо застосовувати принцип пропорційності. Як його адаптувати до нинішніх обставин? Із точки зору міжнародного права, це відкриті питання, і кожна держава має з ними справу», — пояснив президент Швейцарії.

Гроші на відбудову потрібні вже сьогодні

За підрахунками української сторони, проведеними спільно зі Світовим банком, сума збитків, завданих Україні, уже перевищує 700—750 мільярдів доларів. Конкретну суму збитків підраховано лише щодо зруйнованої інфраструктури — 100 мільярдів доларів, повідомив Денис Шмигаль.

«700 мільярдів доларів — це величезні гроші. І ми розуміємо, що дещо буде компенсоване за рахунок російських активів, які повинні віддати Україні, дещо — з державного бюджету, щось — від наших партерів, а щось буде інвестиціями великого бізнесу. Це буде державно-приватне партнерство», — наголосив Денис Шмигаль.

Коли можна буде отримати російські гроші на відбудову, сказати поки що складно, але «нам би не хотілося чекати довго, ми хотіли отримати їх відразу». За словами очільника уряду, влада вже почала оперативне відновлення «за рахунок українського бюджету за підтримки міжнародних партнерів». Це швидке відновлення, яке триватиме близько року. Але розпочати відбудову шкіл, лікарень, інфраструктурних об’єктів у регіонах, де тривають бойові дії, неможливо.

Денис Шмигаль розповів, що уряд ще місяць тому почав підготовку до опалювального сезону, «тому що сотні котелень розбито вщент, і це становить великий ризик для багатьох міст і містечок». За його словами, уряд створив запас модульних котелень, які працюють на різних видах палива, а також запас генераторів і очищувачів для води.

«Ми маємо спеціально прописані процедури, погоджені з органами місцевого самоврядування. Ці процедури частково закриті для широкого загалу, щоб ворог не розумів, як ми будемо рухатися», — розповів Прем’єр. За його словами, Україна готується до труднощів опалювального сезону, «але треба бути готовим і чесно визнати, що повністю відновити централізоване теплопостачання не вийде, бо є об’єкти, які повністю зруйновані і їх треба відновлювати з нуля».

Щодо житла для родин, які його втратили внаслідок російської агресії, уряд підписав угоду з Польщею та США на встановлення понад 15 тисяч модульних будинків. Тривають переговори із забудовниками про можливість викупу соціального житла для багатодітних родин. «Уже викуплено 60 квартир для родин, які найбільше потребують нашої допомоги», — розповів Денис Шмигаль, наголосивши, що відповідальність за відновлення житла для людей лежить на уряді та місцевих громадах.