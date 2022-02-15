Увесь демократичний світ продовжує шукати шляхи деескалації ситуації на українських кордонах, спровокованої країною-агресором. Так, під час особистих візитів до Росії й телефонних розмов з Володимиром Путіним світові лідери намагаються переконати його припинити брязкати зброєю на європейському континенті. Водночас візити міжнародних партнерів до України, зокрема на схід, сигналізують про підтримку світом територіальної цілісності, суверенітету, незалежності, європейського та євроатлантичного вибору України, а також підтримку дипломатичного шляху нашої країни у припиненні війни, розв’язаної Росією.

Черговий раунд кризової дипломатії — візит до Києва Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який після переговорів із Президентом Володимиром Зеленським і синхронізації позицій сторін проведе переговори з господарем Кремля.

Олаф Шольц перед візитами до Києва та Москви вкотре попередив Володимира Путіна про неминучі й негайні санкції. Він наголосив, що воєнна агресія проти України, яка ставить під загрозу її територіальну цілісність і суверенітет, призведе до жорстких реакцій і санкцій, які ретельно підготовлено і які ФРН може запровадити негайно разом із союзниками в Європі та НАТО. Він підкреслив, що обидва його візити мають на меті забезпечити мир перед лицем дуже серйозної загрози.

Спілкування Володимира Зеленського й Олафа Шольца тривало понад дві години. Після цього вони зробили заяви для ЗМІ.

«Німеччина — важливий партнер України в підтримці наших євроінтеграційних прагнень, і партнер, з яким налаштовані поглиблювати співпрацю у всіх сферах. Щодо безпекових викликів і мирного процесу. Нині саме в Україні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої залишається наша держава. Ключові підходи до цього процесу — закладення в цю архітектуру конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україна.

Поділяємо спільне бачення, що ескалація на російсько-українському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи та світу. Тому позиція наших партнерів, а також конкретні дії з підтримки України, зміцнення стійкості та обороноздатності нашої держави — виграшне для всього регіону та Євросоюзу загалом. Україна залишиться надійним союзником і справжнім форпостом демократії в регіоні. Без України неможливо створити дієву архітектуру безпеки в Європі. Тому в період безпрецедентних викликів важлива посилена підтримка України з боку наших партнерів — підтримка безпекова, економічна, енергетична.

Дуже важливо, щоб наші партнери і надалі твердо стояли на позиції політики відкритих дверей щодо НАТО. Розраховуємо й на підтримку повноправного членства України в ЄС. Такий крок стане потужним сигналом підтримки її геополітичного вибору», — зазначив Володимир Зеленський.

І додав, що Олаф Шольц підтвердив готовність Німеччини працювати разом із нашою державою в межах «Кримської платформи» задля деокупації півострова.

Співрозмовники обговорили останні кроки мирного процесу, зокрема проведення двох раундів переговорів політичних радників нормандської четвірки в Парижі й Берліні.

Володимир Зеленський у цьому контексті відзначив роль нового федерального уряду Німеччини та особисто Олафа Шольца.

«Маємо спільне бачення мирного підходу. Очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори й домовитися про саміт нормандської четвірки», — акцентував він.

Під час переговорів з Володимиром Путіним Олаф Шольц представлятиме не лише позицію Німеччини, а об’єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритет якої — незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України. Володимир Зеленський укотре нагадав, що найдієвішим у стримуванні агресії буде застосування превентивних заходів.

Президент говорив і про те, що в України та Німеччини є певні розбіжності в оцінці безпекових ризиків, пов’язаних із «Північним потоком-2».

«Позиція України незмінна. Нині ми розглядаємо «Північний потік-2» виключно через призму енергетичних і безпекових загроз для країни і регіону. Чітко розуміємо, що це геополітична зброя. Саме тому Україна потребує енергетичних безпекових гарантій. З метою їх вироблення Україна ініціює діалог з Німеччиною в енергетичній галузі. Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України», — зазначив Володимир Зеленський.

Олаф Шольц підтвердив намір Німеччини наповнити конкретикою та фінансовою підтримкою ініціативи зеленої трансформації, декарбонізації та розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»