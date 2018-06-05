«Я, Олег Сенцов, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і перебуває в колонії міста Лабитнангі, оголошую безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдина умова його припинення — звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території РФ», — так написав Сенцов у листі, який передав через свого адвоката. Листа він завершив словами: «Разом і до кінця. Слава Україні!»

Після окупації Криму в травні 2014 року співробітники російських силових структур затримали Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка в Сімферополі. 25 серпня 2015-го російський суд засудив Олега Сенцова й Олександра Кольченка за сфабрикованими обвинуваченнями за скоєння терактів у Криму відповідно до 20 та 10 років колонії й залишив відбувати покарання в Росії. 2016 року Росія визнала Сенцова та засудженого разом з ним Олександра Кольченка громадянами України, що мало спричинити їхню передачу Києву для відбування покарання на батьківщині. Федеральна служба виконання покарань Росії представила мін’юсту РФ пропозиції щодо передачі чотирьох засуджених у Російській Федерації громадян України, серед яких Сенцов і Кольченко, для подальшого відбування покарання на Батьківщині. Але президент Путін і суд відмовили в передачі засуджених.

Спершу Сенцов відбував покарання в Якутську, а восени 2017 року його перевели у колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області.

Матері Олега Сенцова і Олександра Кольченка звернулися до Президента Петра Порошенка із проханням сприяння у звільненні синів. «До вас звертаються матері ваших громадян, які сидять у російських в’язницях. Дуже вас просимо: допоможіть! Мій син уже пішов на крайній захід — голодування. Хоч до цього казав, що цього робити не можна. Уся надія на те, що ви не кинете наших дітей у цій в’язниці», — заявила Людмила Сенцова.

«Зробіть усе можливе, щоб звільнити наших синів, щоб вони не розчарувалися ні у Президенті, ні у своїй державі», — просить Лариса Кольченко.

Українська влада та міжнародна спільнота протягом цих років докладала всіх можливих зусиль для звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів із російських тюрем. Після того як Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, світова спільнота вирішила посилити тиск на Кремль.

Цими вихідними у 78 містах світу пройшли акції #SaveOlegSentsov на підтримку Олега Сенцова. Вони відбулися у Німеччині, Італії, Швеції, ОАЕ, Франції, Бельгії, Ізраїлі, Канаді, США, Великобританії, Кувейті та інших країнах. Учасники акцій закликали Росію звільнити Олега Сенцова і всіх політв’язнів, а лідерів країн «Великої сімки» — винести на обговорення питання їхнього звільнення на наступному саміті країн G7, який розпочнеться 8 червня в Канаді.

У Росії заклик звільнити Олега Сенцова підтримало понад 130 діячів науки і культури, які підписали спільне звернення асоціації «Свободное слово», Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та «Вольного исторического общества». З таким самим зверненням до російської влади виступили Євросоюз, депутати Європарламенту, ПАРЄ.

Проте офіційний Кремль ці заклики ігнорує. І поки що не відомо, які гру і розрахунки ведуть у російських владних кабінетах щодо українських політв’язнів. Доповідач ПАРЄ Егідіус Варейкіс, який звернувся до Москви із закликом негайно звільнити Сенцова, в одному з інтерв’ю визнав, що насправді механізмів, за якими можна звільнити українських політичних в’язнів, зокрема й Олега Сенцова, з російських тюрем, існує багато.

«Людей можна просто звільнити, обміняти, піти на переговори, у воюючих сторін відбувається обмін військовополоненими», — пояснив він. Проте наголосив, що «насправді все залежить від політичної волі сторін».

Поки що не відомо, чи обмінялися Київ та Москва з цього приводу якимись пропозиціями і на якому саме рівні ведуть переговори. Проте цілком можливо, що під час них звучать імена лідера так званого офіцерського корпусу Володимира Рубана, якого звинувачують у підготовці масштабних терористичних актів, і головного редактора РИА «Новости Украина» Кирила Вишинського, що його підозрюють у державній зраді. Їх затримало СБУ.

Життя Олега Сенцова — у смертельній небезпеці. А Володимир Путін як гідний продовжувач традицій НКВС та КДБ любить гратися з людськими життями. Тому офіційної реакції Кремля на масовий світовий флешмоб на підтримку Олега Сенцова поки що немає. Хоч це не означає, що у Москві його не помітили. Можливо, якесь рішення про звільнення (обмін, передачу) Олега Сенцова вже є, і ухвалив його особисто Путін, якому доля Сенцова абсолютно байдужа, проте він прорахував, які дивіденди отримає від акції звільнення українських політв’язнів.

Тим часом, учора в Московському міському суді було оголошено вирок українському журналістові Романові Сущенку, якого було затримано в Москві у жовтні 2016 року за звинуваченням російського ФСБ у шпигунстві. Роману Сущенку присудили 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.