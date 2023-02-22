Промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль почав з таких слів: «Майже через рік після початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави проукраїнська коаліція у світі сильна як ніколи. Військова, фінансова, політична допомога від наших партнерів не просто не зникла, а продовжує зростати. Наші союзники розуміють важливість нашої перемоги в цій війні. Важливість для Європи та всього цивілізованого світу».

У цьому контексті він згадав про нещодавній історичний візит до Києва Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена.

«Джозеф Байден на зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським заявив про абсолютну підтримку України. Ми вдячні за цей чіткий сигнал для всього світу. Сигнал не лише союзникам, а й нашому ворогу про те, що йому ніколи не перемогти в Україні.

Під час зустрічі з американським лідером та його командою в широкому форматі ми обговорили багато питань про співпрацю, зокрема і про фінансову підтримку нашої держави. Порушували питання швидкого відновлення, на яке США спрямовують 1,5 мільярда доларів, а також надання більш як мільярда доларів на підтримку енергетики України та Молдови. Крім того, розраховуємо якнайшвидше отримати перший транш анонсованої бюджетної допомоги у розмірі 10 мільярдів доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Посилити санкційний тиск на злочинців

Прем’єр акцентував, що завдяки лідерству американських партнерів, Європейської комісії, країн G7 нашій державі вдалося цьогоріч започаткувати новий формат співпраці — Мультидонорську фінансову координаційну платформу (так званий фінансовий Рамштайн). Ключові цілі зустрічей у такому форматі: допомога Україні у фінансуванні дефіциту бюджету, початок реалізації програми відбудови вже цього року, страхування воєнних ризиків, конфіскація й використання заморожених російських активів та інший широкий спектр фінансових і економічних питань.

«Одночасно з допомогою економіці України важливо продовжувати тиск на економіку росії. Тому ще одним пунктом переговорів з американською делегацією в Києві стали антиросійські санкції. Для нас важливо, щоб ядерна галузь рф і державна компанія «росатом» перестали бути гаманцем для продовження цієї війни. Тому наголошуємо на важливості запровадження санкцій проти ядерної галузі росії. Очікуємо на нові санкції в цьому напрямі від США і Євросоюзу», — заявив Денис Шмигаль.

Багаторічна допомога партнерів

Він розповів про деталі ще одного надзвичайно важливого для України візиту до Києва делегації Міжнародного валютного фонду на чолі з його директором-розпорядником Крісталіною Георгієвою.

«Ми почули вкрай позитивну оцінку нашої роботи щодо виконання пунктів Моніторингової програми МВФ. Наше завдання — наступними тижнями ще інтенсивніше попрацювати, щоб уже цієї весни Україна отримала багатомільярдну програму від МВФ. Говоримо, що розмір цієї програми становитиме понад 15 мільярдів доларів. Це матиме надзвичайне значення для покриття бюджетного дефіциту», — підкреслив Прем’єр.

Він додав, що на швидке відновлення Україні цього року потрібно ще 17 мільярдів доларів. Ідеться про відбудову енергетики, житла людей, гуманітарне розмінування, критичну інфраструктуру, відновлення економіки. У цьому контексті Денис Шмигаль висловив подяку уряду Японії та Прем’єр-міністрові Фуміо Кісіді за анонсовану фінансову допомогу Україні обсягом 5,5 мільярда доларів. Кошти планують спрямувати на відновлення інфраструктури.

Денис Шмигаль висловив подяку уряду Норвегії та Прем’єр-міністрові Йонасу Гар Стере за анонсовану багаторічну програму підтримки України на 7,5 мільярда євро. Це кошти на військову, економічну та гуманітарну підтримку нашої держави.

«Такі кроки солідарності демонструють новий стратегічний підхід до підтримки України. Ідеться про багаторічну допомогу в посиленні України та допомогу нашій державі в реалізації плану відновлення. Уся зовнішня допомога та підтримка конвертується у сильнішу та стійкішу Україну», — наголосив він.

Рішення уряду

Денис Шмигаль нагадав про три ключові елементи антикорупційної стратегії уряду: диджиталізація, дерегуляція та зменшення ролі держави в економіці. Останній пункт передбачає, що саме приватний сектор має бути драйвером для відновлення та зростання, а держава має бути лише його надійною опорою. Тому уряд продовжує реформу корпоративного управління та приватизацію.

«Лише від початку року в межах так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 мільйонів гривень, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи», — поінформував очільник уряду.

Кабмін затвердив Порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації, щоб зробити цей процес більш прозорим, конкурентним і результативним.

Уряд пропонує спростити умови погашення кредиту для ВПО та осіб, що постійно проживають або виїхали з території, на якій тривають (тривали) бойові дії, або ТОТ. Кабмін підтримав розроблені Мінреінтеграції законопроєкти, які розв’яжуть проблему нарахування непропорційно великих відсотків за кредити, споживачами яких є такі особи. Так, на період воєнного стану запропоновано запровадити обов’язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для таких громадян. Тепер слово за парламентарями.